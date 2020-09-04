Реконструкция «Электрона» завершается. В августе здесь откроется кофейня, а осенью — фитнес-центр
Осенью в «Электроне» откроется спортивный клуб нового поколения. Для посетителей фитнес-центра перед бывшим кинотеатром обустроят парковку на 27 мест, 5 из которых — для инвалидов. Парковочные места будут располагаться слева от входа в здание, со стороны улицы Злобина.
Схему парковки одобрили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения
Электрон
От заезда посторонних машин парковку защитят гранитными столбиками и шлагбаумом. Информацию о графике работы парковки и ориентировочной дате открытия в администрации «Электрона» намерены сообщить позднее.
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