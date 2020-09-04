Осенью в «Электроне» откроется спортивный клуб нового поколения. Для посетителей фитнес-центра перед бывшим кинотеатром обустроят парковку на 27 мест, 5 из которых — для инвалидов. Парковочные места будут располагаться слева от входа в здание, со стороны улицы Злобина.