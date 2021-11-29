Отступление от проекта? Отказать. Аргументы чиновников

Есть разные мнения, что считать центром Зеленограда, но Центральная площадь, «Флейта», ДК, парк Победы вместе с МИЭТом, предприятиями на другой стороне пруда — это тот административный или культурный центр, который, по замыслу архитекторов 1960-х, должен был стать лицом города. Нетиповая застройка в стиле модернизм продумывалась и проектировалась мастерской №3 Моспроекта-2, руководил которой главный архитектор Зеленограда Игорь Покровский.

Комплекс зданий называется архитектурным или градостроительным ансамблем, если они образуют стройное целое, уравновешенную композицию — подчинены одному ритму, стилю, пропорционально соотнесены друг с другом, гармонично сочетаются с окружающей средой, связаны между собой функционально. И при этом не типовые, а уникальные, интересные, отражающие определенное время и стиль. Со временем такие места становятся местом притяжения туристов — интересующихся советской архитектурой достаточно много.

Однако, по мнению чиновников, зеленоградский центр какой-либо архитектурной, исторической, культурной ценности не имеет. Об этом свидетельствует недавний отказ признать комплекс зданий объектом культурного наследия.

Заявление по этому поводу в Мосгорнаследие подала Российская академия архитектуры и строительных наук. «Ряд зданий, входящих в состав заявленного к постановке под государственную охрану объекта, был выстроен с отступлениями от первоначального проекта, разработанного под руководством главного архитектора Зеленограда И.А.Покровского, — пояснили „Зеленоград.ру“ причину отказа в Мосгорнаследии. — В 1990—2000-е годы на этой территории также были выстроены современные объекты, а здание, спроектированное в 1960-е годы в качестве гостиницы, было перестроено и открыто в 2004 году в качестве бизнес-центра. Все это нарушило ансамблевое единство объекта и исказило его первоначальный проект».

Какое значение в данном случае имеет наполнение здания — бизнес-центр или гостиница, — мы не поняли. Тем более, сами архитекторы, причастные к проекту 60-х, к «гостинице» претензий как раз не имеют, она построена с незначительными отступлениями от первоначального проекта. А вот какие современные объекты всё испортили, более-менее понятно.