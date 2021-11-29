Здания на Центральной площади, дом-«флейта», Дворец культуры, прилегающий к площади парк в 1960-х годах задумывались как единый архитектурно-градостроительный ансамбль. Формально почти всё, что было заложено в проекте 1965 года, построили. Фактически — не так, как предполагалось. Поэтому чиновники от культуры отказались дать особый статус историческому или архитектурному центру Зеленограда. Рассказываем об аргументах чиновников, мнении архитекторов — что испортило ансамбль, и можно ли это исправить.
Есть разные мнения, что считать центром Зеленограда, но Центральная площадь, «Флейта», ДК, парк Победы вместе с МИЭТом, предприятиями на другой стороне пруда — это тот административный или культурный центр, который, по замыслу архитекторов 1960-х, должен был стать лицом города. Нетиповая застройка в стиле модернизм продумывалась и проектировалась мастерской №3 Моспроекта-2, руководил которой главный архитектор Зеленограда Игорь Покровский.
Комплекс зданий называется архитектурным или градостроительным ансамблем, если они образуют стройное целое, уравновешенную композицию — подчинены одному ритму, стилю, пропорционально соотнесены друг с другом, гармонично сочетаются с окружающей средой, связаны между собой функционально. И при этом не типовые, а уникальные, интересные, отражающие определенное время и стиль. Со временем такие места становятся местом притяжения туристов — интересующихся советской архитектурой достаточно много.
Однако, по мнению чиновников, зеленоградский центр какой-либо архитектурной, исторической, культурной ценности не имеет. Об этом свидетельствует недавний отказ признать комплекс зданий объектом культурного наследия.
Заявление по этому поводу в Мосгорнаследие подала Российская академия архитектуры и строительных наук. «Ряд зданий, входящих в состав заявленного к постановке под государственную охрану объекта, был выстроен с отступлениями от первоначального проекта, разработанного под руководством главного архитектора Зеленограда И.А.Покровского, — пояснили „Зеленоград.ру“ причину отказа в Мосгорнаследии. — В 1990—2000-е годы на этой территории также были выстроены современные объекты, а здание, спроектированное в 1960-е годы в качестве гостиницы, было перестроено и открыто в 2004 году в качестве бизнес-центра. Все это нарушило ансамблевое единство объекта и исказило его первоначальный проект».
Какое значение в данном случае имеет наполнение здания — бизнес-центр или гостиница, — мы не поняли. Тем более, сами архитекторы, причастные к проекту 60-х, к «гостинице» претензий как раз не имеют, она построена с незначительными отступлениями от первоначального проекта. А вот какие современные объекты всё испортили, более-менее понятно.
Проект застройки центра Зеленограда был представлен в журнале «Архитектура СССР» в №10 за 1969 год. Длинная «Флейта» и высокая «гостиница» — две архитектурных доминанты общей композиции, горизонтальные и вертикальные контрастирующие акценты. Одновременно «Флейта» на ножках задумана как прикрытие стоявших за ней пятиэтажек и фон для расположенных перед ней зданий на площади — горсовета (в новые времена префектуры), Дома культуры (он же Дворец культуры, он же впоследствии Культурный центр), башни (гостиницы/бизнес-центра) с примыкающим к ней длинным низким зданием, где планировалось разместить торговый центр и дом связи (там работали универмаг, магазин, кафе, парикмахерская, сбербанк и проч.).
«Флейту» и горсовет (впоследствии префектуру) построили по первоначальному проекту. Быстро появилась только «Флейта» (1969), горсовет достроили в 1975-м. «Гостиница» стала недостроем века — от начала до конца стройки прошло 33 года, — но в конце концов (а именно в 2004-м) её тоже выстроили почти так, как задумывалось Покровским. Примыкающее низкое здание тоже построили, как планировали. Но позже сбербанк надстроил в своем помещении второй этаж, чего не было в проекте. В 1983-м достроили и открыли Дом культуры, в 1985-м — парк Победы с каскадом лестниц и фонтанов. В целом комплекс зданий и парк смотрелись вполне гармонично, если не учитывать недострой «гостиницы».
Холм, на котором стоит ««Флейта», по высоте совпадает с крышей низкого здания на Центральной площади. Планировалось перекинуть туда с холма шесть пешеходных мостов — чтобы переходить будущую транспортную магистраль (Савелкинский проезд). Построили сначала два моста, оба с одной стороны (у Московского проспекта), а много позже третий, между «Флейтой» и префектурой. Проекту они соответствуют разве что функционально — по ним ходят пешеходы. Похожими мостами планировалось соединить Центральную площадь с 4-м и 6-м микрорайонами — через Центральный проспект и Сосновую аллею соответственно. Их построили как разномастные громоздкие сооружения. Архитектор Феликс Новиков (проектировал «Флейту» и корпуса МИЭТа) назвал эти постройки актом вандализма. «Два «слона» фланкировали «посудную лавку», не сообразуясь с масштабом объектов центра» (цитата из книги «Зеленоград — город архитектора Покровского»).
Главным провалом стало строительство в 2000-х годах четырехэтажного офис-центра, впоследствии торгового центра «Савелки» возле префектуры. На этом месте планировалось построить двухэтажный Дом связи, который завершил бы линию зданий вдоль Савелкинского проезда. Почему этого не сделали в советские времена, сейчас уже достоверно неизвестно. А после распада СССР на первое место вышли интересы инвесторов. Архитекторы и проектировщики протестовали против строительства подобного здания.
Журнал «Архитектурный вестник» в 2007 году писал об этом здании: «…На стадии подготовки рабочей документации заказчик потребовал разместить торговые помещения на всех этажах, включая два подземных, где по согласованному проекту планировался паркинг. Изменившиеся нормативы (по пожаротушению, вентиляции, допустимой высоте помещений) повлекли рост объекта в высоту: потребовался полноценный четвертый „технический“ этаж, где спроектированы венткамеры, однако фактически он оказывается потенциально пригоден для размещения и там торговых помещений… Объём выведен в натуре, его масштаб весьма удивил зеленоградскую общественность: новый корпус встал на пространстве между зданиями префектуры и „Флейты“, исказив многие привычные зеленоградцам виды».
Архитекторы Феликс Новиков и Григорий Саевич призывали показательно снести здание. Увы — здание построили, оно совершенно не вписывается в облик Центральной площади и искажает панораму.
Вид испортила и коммерческая застройка напротив — ЖК «Зеленоград-сити». Многоэтажные дома хаотично возвышаются над «Флейтой». Также старым проектом предполагалось строительство в парке Победы спортивного комплекса — связанного комплекса зданий с разными спортивными сооружениями. Только в 21-м веке построили бассейн, ледовый дворец, регбийный стадион, крытые ФОКи, скейт-парк. Но архитектурно эти здания никак не сочетаются, они построены по разным и типовым проектам.
Были и другие искажения первоначального замысла архитекторов. В 2010 году возле ДК построили непредусмотренный «справочно-информационный центр» типового плиточно-офисного вида. Открыли в нём продуктовый магазин, а затем медицинский центр. В 2014 году в парке чуть не построили развлекательный центр. А ещё можно припомнить разрушенные ради парковки клумбы на площади и исчезнувшую мозаику каскада фонтанов в парке.
Отсуствие охранного статуса приводит к тому, что рядом с историческими зданиями или в парке могут в любой момент построить какое-нибудь безвкусное современное здание, поставить будку, «подправить» архитектурный элемент, надстроить этаж и так далее.
«Ансамбль Зеленограда решительно испорчен, это достоверный факт. И это уже непоправимо» , — прокомментировал ситуацию Феликс Новиков. Но отметил, что «Флейта» могла бы претендовать на охранный статус, как отдельно его имеет МИЭТ. Новиков также считает, что «борьба с этим департаментом [культурного наследия] бесполезна» и приводит в пример отказ в охранном статусе зданию ТАСС, «за судьбу которого сейчас хлопочет все архитектурное сообщество».
Позиция департамента, действительно, вызывает вопросы. Например, в 2017 году он практически ничего не сделал, чтобы предотвратить снос фонтана на площади Юности.
В разработке проекта МИЭТа участвовали те же архитекторы, что занимались ансамблем Центральной площади. И комплекс зданий вуза получил статус объекта культурного наследия. Он даёт гарантию сохранности: на участке, где находится такой объект, запрещается капитальное строительство. Также под запретом самовольная перепланировка здания, изменение его параметров, возведение дополнительных пристроек и конструкций, любая хозяйственная деятельность, которая может угрожать его целостности.
Отказать в признании объекта (или объектов — это может быть комплекс зданий) региональным памятником истории и культуры могут по двум основным причинам: полная физическая утрата здания или утрата его историко-культурной ценности. При этом, если утрата ценности частичная, здание всё же могут признать памятником, объясняет мэрия. Насколько утрачено или сохранено, решают эксперты. Как? Читают архивные материалы и смотрят на месте (натурные исследования).
В Мосгорнаследии, судя по ответу на запрос редакции, считают, что ценность утрачена полностью из-за отступлений от проекта и новых зданий. А возможно, к делу подошли формально. Экспертизой на предмет культурной ценности занималось Мосгорнаследие: подведомственное ему казенное учреждение «Мосреставрация» заказала эти работы у подведомственной ему же государственной «Специализированной дирекции объектов культурного наследия». Протоколы или иные документы с заключением экспертов Мосгорнаследие не показывает.
Возможно, причина в том, что ещё просто не пришло время, хотя после сорока лет жизни любой архитектурный объект можно представить к оценке на предмет его культурно-исторической ценности. Среди московских объектов культурного наследия самые «молодые» — 1950-х годов, то есть ещё сталинской архитектуры. Хотя есть исключения — тот же МИЭТ и мозаика Аблина на площади Юности, получившие охранный статус, — строились позже.
Но, исправлять уже поздно - бабло победит всё!
А теперь, если следовать их претензиям, типа, "все пропало, все перестроили", надо тогда и деревню Московию отменить как объект культурного архитектурного наследия - там даже от 70х годов уже ничего не осталось...