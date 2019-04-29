Феликс Новиков1: Жизнь архитектора продолжается в судьбе его наследия. Константин Тон ушёл из жизни в 1881 году, но в его биографии впредь всегда будут упоминаться даты сноса и воссоздания храма Христа Спасителя. Отвергнутый проект общественного центра в Мэдисоне, штат Висконсин, Фрэнка Ллойда Райта был реализован его учеником спустя 39 лет после кончины великого мастера. Имя Дмитрия Чечулина теперь навсегда связано с расстрелом Белого дома, и при каждом упоминании парка «Зарядье» нельзя не вспомнить, что он построен на месте снесённой «России».

Можно сказать, что жизнь Покровского продолжилась в том, что в 2004-м был завершён 28-этажный корпус бизнес-центра «Зелёный град», поставлен восклицательный знак всей композиции главной городской площади, а спустя три года журнал «Архитектурный вестник» опубликовал материал под заголовком «Зеленоград. SOS!», в котором идёт речь о строительстве в соседстве с вышеупомянутой башней четырёхэтажного торгового центра «Савелки», не предусмотренного проектом. Строительство было остановлено, но ненадолго.

Андрей Иванов (Архитектурный вестник. 2007, №4): Посреди ансамбля общественного центра Зеленограда, за архитектуру которого И.А.Покровскому, А.Б. Болдову, А.В. Климочкину, Д.П. Лисичкину, Ф.А. Новикову, Г. Е. Саевичу, Ю.А.Свердловскому и др. была вручена Государственная премия СССР 1975 г., идёт строительство 4-этажного здания в нарушение как первоначального замысла архитекторов, так и недавно согласованного «более компромиссного» проекта.

По словам Вячеслава Валериановича Кувырдина, главного архитектора ГУП «Зеленоградпроект», почётного строителя Москвы, заслуженного работника культуры РФ, проектная история такова: первоначальный эскиз «Зеленоградпроекта» (архитектор Ю.А. Свердловский задумывал на этом месте 2-этажное здание с возвышением в центре, ступеньками нисходящее к зданию Префектуры и не нарушающее ансамбля общественного центра города) был отклонён заказчиком по причине недостаточного количества площадей.

Работа была передана в московский институт ОАО «Мосэлектронпроект», где спроектировано уже 3-этажное здание спортивно-развлекательного назначения с небольшим фонарём на крыше. Именно этот проект согласован «Зеленоградпроектом» и прошёл утверждение в Мосгорэкспертизе.

Однако на стадии подготовки рабочей документации заказчик потребовал разместить торговые помещения на всех этажах, включая два подземных, где по согласованному проекту планировался паркинг. Изменившиеся нормативы (по пожаротушению, вентиляции, допустимой высоте помещений) повлекли рост объекта в высоту: потребовался полноценный 4й «технический» этаж, где спроектированы венткамеры, однако фактически он оказывается потенциально пригоден для размещения и там торговых помещений… Объём выведен в натуре, его масштаб весьма удивил зеленоградскую общественность: новый корпус встал на пространстве между зданиями Префектуры и «дома-флейты», исказив многие привычные зеленоградцам виды. Рабочая группа Художественного совета при Префектуре Зеленоградского АО рассмотрела сложившуюся ситуацию и направила в Префектуру заключение о недопустимости нарушения согласованного проекта.

Следующие шаги — рассмотрение на самом Худсовете в присутствии Префекта, заказчика, проектировщика, вероятное решение о переработке проекта, новая череда согласований в Зеленограде и Москомархитектуре…

Пока же строительство приостановлено, и судьба редкого у нас градостроительного ансамбля в стиле «советского модернизма» 1960х гг. продолжает быть неопределённой. Да, никакой ансамбль не может оставаться вне актуальной городской жизни, но всё же хотелось бы, чтобы эта жизнь входила в него более цивилизованными способами.

Время покажет, возможен ли и реален ли в нынешних условиях дороговизны недвижимости снос лишнего этажа ради сохранения архитектурной целостности места.

В противном случае Зеленоград имеет все шансы изуродовать свой центральный ансамбль как раз к празднованию 50-летия города, которое пройдёт в марте 2008 года.

Феликс Новиков: Это действительно сигнал SOS! Речь идёт о спасении души города — комплекса его центральной площади. Он был заложен в 1965 г., началом строительства «Флейты», был представлен проектом в «Архитектуре СССР» в №10 за 1969 г. и отмечен Государственной премией СССР, ещё не завершённым, в 1975 г. сложившийся в итоге ансамбль представляет собой главное творческое наследие Игоря Александровича Покровского, занимавшегося его реализацией все тридцать восемь лет своего пребывания в должности главного архитектора города от момента назначения на эту должность в 64-м и до кончины в 2002-м. и вот теперь вся композиция разрушается вторжением нового здания, чуждого ей своей этажностью, силуэтом, массой, образным строем. Как охарактеризовать это явление? Глядя на фотографии, фиксирующие сложившуюся ситуацию, я полагаю, что сие следует рассматривать как действия «организованной группировки», где заказчиком является ОАО «Зелёный град», а исполнителями — коллеги из «Электронпроекта» и ООО «Омегаинжпроекта».

Как реагировать на такое?

Если бы я располагал властью главного архитектора Москвы, я бы распорядился разобрать это сооружение до основания, аннулировать акт отвода земли и широко огласить это действие, дабы впредь никому неповадно было совершать подобное. Постройка такого здания, хоть и не является физическим сносом ансамбля, практически адекватна его ликвидации. А раз так, как говорится, снос за снос. Перефразировав известное утверждение, можно сказать: не сносите, да не сносимы будете. Если бы я был Президентом Союза Архитекторов (СА) России, я бы поставил вопрос об исключении тех, кто поднял руку на работу Мастера. Но, являясь членом СА России и одним из двух оставшихся в живых архитекторов, удостоенных той премии, я располагаю правом не только от своего имени, но также от имени И.А.Покровского и других авторов, которых уже нет с нами, обратиться в комиссию по этике при СА РФ с просьбой рассмотреть случившееся и должным образом квалифицировать этот «градостроительный теракт». Я прошу председателя комиссии «Андрея Борисовича Некрасова принять данный текст в качестве заявления.

Григорий Саевич присоединяется к данной просьбе.

Андрей Гозак2: То, что происходит сегодня в общегородском центре подмосковного Зеленограда, — типичный пример нашего архитектурного бескультурья. Я был недавно в Зеленограде и собственными глазами убедился в этом.

Все мы знаем, что город — это живой организм, и он, как и все его части, развивается и растёт. Это естественно. Только эту его потребность можно удовлетворить грамотно с архитектурной точки зрения, а можно и так, как начали делать в Зеленограде.

Приведу грамотный пример хорошо всем известной Тапиолы — первого города-спутника Хельсинки, построенного ещё в 1950-е и бывшего, кстати, одним из прототипов Крюково, так тогда назывался нынешний Зеленоград. Надо сказать, что центры городов — Тапиолы и Зеленограда — по набору зданий очень похожи: администрация, торговля, культура (театр или универсальный зал), гостиница и спорт. В Тапиоле есть ещё и церковь. И строились они не быстро — общественная зона всегда отстаёт от жилья. И всё же в Тапиоле к началу 1960-х гг., когда почти всё жилье было построено, в центре были возведены высотное 14-этажное административное здание с видовой площадкой на крыше, торговля и спорткомплекс. Остальное построили позже.

Естественно, что на проект центра в 1953 г. был объявлен конкурс. Это незыблемая финская традиция. Конкурс выиграл Аарне Эрви, тогда очень известный финский архитектор. По его проекту и были построены первые здания. Остальные, после его смерти, проектировали и строили другие архитекторы. Церковь в 1960-е гг. — А.Руусувуори, театр в 1970-е гг. — А.Сипинен.

В архитектуру каждого из них видна индивидуальность автора, но местоположение и габариты зданий точно соответствуют плану А.Эрви.

Проблема развития центра Тапиолы возникла уже в конце 1960-х гг., когда (опять на основе нового конкурса) была спроектирована и позже построена новая часть — в виде более плотной (веяние времени) структуры из жилья, офисов и торговли. Она располагалась южнее, ближе к автотрассе и визуально не затрагивала композицию «старого» центра.

И уже совсем недавно была произведена реставрация и реновация центра А.Эрви — ремонт, замена некоторых материалов фасадов на более прочные стойкие и т. п. ни общая композиция центра, ни объёмы отдельных зданий от этого не пострадали.

Вот и всё.

Теперь в Зеленограде появилась потребность в развитии центра. Так давайте объявим конкурс. Компетентное, независимое жюри выберет решение (а возможности для развития композиции есть). Будем действовать культурно.

Феликс Новиков: Торговый центр «Савелки» между «Флейтой» и административным зданием проектом не предусматривался. Покровский никогда не узнает, что «Савелки» вопреки протесту архитекторов будет достроен, так же как и то, какая судьба постигла задуманный им спортивный комплекс, представленный в журнале «архитектура СССР» (№10 за 1969 г.) и какая «куча-мала» возникла на этом месте. И хотя всё, что предусматривалось этим проектом, к 2003 году было построено и социальные аспекты проблемы были успешно решены, её архитектурное решение было ужасным, просто позорным.

Ещё одним актом вандализма в пределах центрального ансамбля города явилось сооружение надземных переходов на его западной и восточной стороне. Два «слона» фланкировали «посудную лавку», не сообразуясь с масштабом объектов центра.

Я не знаю имена архитекторов, построивших свалку спортивных объектов, так же как не знаю имён создателей надземных сооружений, призванных канализовать потоки пешеходов, пересекающих трассы движения машин. Они оправданы только над многорельсовыми железнодорожными узлами. Но в том, что и то, и другое — свидетельство профессионального невежества, я не сомневаюсь. Покровский бы этого не допустил. Всё это я называю посмертными ударами судьбы архитектора.

Я знаю, что новый надземный переход будет построен в стилевом единстве с соседствующим административным зданием, но не могу понять их необходимость в Зеленограде, если без них обходятся Москва, Париж, Лондон и Нью-Йорк. На Манхэттене, где светофоры расставлены чуть ли не каждые сто метров, американцы, исповедующие девиз «время — деньги», спокойно стоят на перекрёстках, будь они пешеходами или водителями машин. И куда спешат зеленоградцы? Ведь здесь всё рядом, а до центра Москвы, как ни крути, всё равно ещё сорок километров.

Я не могу не высказать сожаления по поводу результата капитального ремонта «Флейты» в 2016 году. Бесспорно то, что у нас нет культуры эксплуатации лоджий. По всей стране они самодеятельно и хаотично застеклялись и по большей части становились хранилищем домашнего хлама. Кроме Прибалтики, где понимали, что фасады принадлежат городу, а не квартиросъёмщику. А раз так, я вынужден был согласиться с решением зеленоградских властей заменить хаотические плоды народного творчества единым остеклением. Впрочем, меня никто об этих планах не информировал. Но если бы авторы проекта реконструкции потрудились спросить меня, как это делать, я сказал бы, что переплёты остекления южного фасада следовало сделать чёрными, и тогда ритмы бывших лоджий читались бы более явственно. И двухэтажные лоджии застеклять не следовало. Ведь мыть верхний ярус остекления изнутри невозможно.

Сегодня центральный ансамбль Зеленограда реально разрушает строительство новых 22-этажных жилых домов, расположенных непосредственно за «Флейтой». Они поставлены на месте бывших 4-этажных корпусов. Это значит, что в северной панораме над горизонталью её карниза и вразнобой с ритмом козырьков лифтовых стволов будут торчать 13 возвышающихся этажей случайно расставленных башен. Силуэт панорамы существенно исказится. Так будет выглядеть «реновация» по-зеленоградски. О том, почему всё это происходило, рассказывает архитектор, инициатор создания общественного художественного совета города и автор герба города Зеленограда.

Валерий Метайкин: После кончины незабвенного Игоря Александровича со временем менялось детище Покровского — архитектурная мастерская Зеленограда. Большая часть его старой гвардии — кто раньше, кто позже — ушла вслед за ним. Пришли новые люди, как в руководство, так и в состав проектных бригад. Это были представители «нового времени», совершенно другого уровня, другого, если можно так сказать, архитектурного интеллекта. Сказались и резкое снижение роли и статуса архитектора в градостроительной политике. Архитектурная мастерская, по-прежнему называемая «Зеленоградпроект», Зеленоградом практически не занимается. Город не имеет даже символического главного архитектора, как и главного художника. Художественный совет города, основу которого составляли архитекторы, некогда горячо (иногда даже слишком) обсуждавшие все важнейшие архитектурные и художественные вопросы, также благополучно «почил в бозе».

К сказанному выше могу добавить, что несколько лет назад был отреставрирован каскад. Хорошие материалы, аккуратная облицовка серым гранитом снаружи и внутри. Но вся бесподобная сине-голубая смальта внутренних стенок каскада безжалостно уничтожена — и былое очарование исчезло. Осталось добросовестно облицованное сооружение. В прошлом году подобный фокус был проделан с площадью Юности. Заменили её мощение, поставили очень приличные скамейки и т. п. Но бесследно исчез круглый бассейн-фонтан с мозаичным дном — главный акцент всей площади. Вместо него устроили группу струй, вертикально бьющих из квадратной площадки на уровне мощения. Некоторым нравится. Все наши обращения и вопли в разные инстанции были проигнорированы.

Но скажу другое. Талант зеленоградских архитекторов первой волны во главе с Покровским, как зелёный листок сквозь асфальт, пробивается к людям, живущим в нашем городе! Деревья растут, цветут цветы, партерный парк невероятно красив во все времена года, и каскад журчит прохладной водой.

Глядя на своих внуков, надеюсь, что они в своё время не забудут наши успехи и, возможно, исправят наши ошибки.

Феликс Новиков: От себя добавлю, что главный архитектор в Зеленограде всё-таки есть. Имя ему — Его Величество Доллар. Он и в Москве по совместительству работает, и по всей России.