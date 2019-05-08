Дело было в мае 1972 года. Строительство проспекта шло к концу, когда стало известно о готовящемся визите в Москву президента США Ричарда Никсона. И вскоре возникли слухи о том, что высокий гость посетит Зеленоград. Зримо ускорился ход строительных работ, было заметно, что на работы по благоустройству брошены дополнительные силы. Приближалась дата посещения, и накануне в Зеленоград прибыл член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Московского городского комитета КПСС Виктор Васильевич Гришин.

Случилось так, что и я в этот день оказался в Зеленограде по каким-то делам МИЭТ. Здесь тоже ждали гостя. Среди поджидающих его появления был Валерий Тюлин2, стоявший здесь вместе с приблудным котом, которого он приютил в мастерской. А когда кортеж прибыл и Гришин направился к встречавшему его ректору МИЭТ Леониду Николаевичу Преснухину, Валерий, не испытывавший особого почтения к власти, вместе с котом демонстративно прошёл между НИИ, заметно возбудив охрану.

Я находился в библиотеке, когда ректор привёл туда Гришина, и я был ему представлен. Поздоровались. Тогда я ещё не знал, что через пол года мне придётся вступить с ним в долгий спор, защищая проект электронного министерства. Гришин был непримиримым противником высоких зданий, обрезал этажность любого из них, не терпел никаких возвышений. Были варианты, которые он отвергал.

Меж тем активно строились жилые кварталы, фланкирующие пространство общественного центра, постепенно складывалась его панорама, формировалась застройка центрального проспекта. И вместе с тем возникали новые типовые проекты, типовые дома большей этажности, и всё это тотчас же бралось на вооружение, всё новое находило применение в Зеленограде.

Как в архитектуре, так и в градостроительстве одним из самых выразительных средств служит ритмическое построение форм, которыми оперирует архитектор. И подобно тому, как ряд колонн складывается в торжественный строй, так и четыре 16-этажные башни, обращённые к водоёму, стали архитектурным аккордом, который вместе с протяжённым 9-этажным жилым зданием оформил западный фронт панорамы центра. При этом перпендикулярное ему 9-этажное здание стало западной границей создаваемого пространства. С севера оно ограничивалось ранее возникшей «Флейтой», а с востока его фланкировали три сблокированных 14-этажных корпуса, ритм которых составил восточное крыло панорамы.

Таким путём образовалась гигантская, ограниченная с трёх сторон ниша, в которой разместится будущая главная площадь города, где предстояло построить общественные сооружения по индивидуальным проектам.

Но вместе с тем, в свою очередь, складывалась застройка парадной части магистрали — Центрального проспекта, берущего начало от площади Юности. Здесь его северная сторона представляет собой «строчку» из трёх 9-этажных жилых корпусов. В разрывах между ними были запроектированы выставочный зал, Дворец бракосочетаний, что-то ещё из сферы обслуживания. Микрорайон, прилегающий к проспекту, с южной стороны пространственно связан с магистралью. Здесь на проспект выходят поставленные под углом к его оси 9-этажные корпуса, в ритме с которыми скомпонованы четыре группы парных 17-этажных домов-башен. Они имеют индивидуально разработанные, пространственно развитые нижние этажи, занятые магазинами «Океан», «1000 мелочей», предприятием общественного питания и не помню какими бытовыми службами. Здесь решалась сложная в тогдашних условиях проблема «главной улицы». Но возможности размещения в первых этажах встроенных магазинов были ограничены. И потому двум сторонам проспекта были приданы разные функции, а самому проспекту — ассиметричный профиль. Северная сторона мыслилась как прогулочный бульвар, а на южную были обращены названные выше торговые заведения. Но главной проблемой этой затеи были парные башни. Строители торопили Покровского с этим вопросом, но подходящих типовых проектов не было. Что делать?

Но в конце концов я рискнул и заказал все конструкции для угловой башни на Тургеневской, монтаж которой начался неделю спустя после того, как Гришин был уволен Горбачёвым. Случись это позднее, не миновать бы мне наказаний.

А визит Никсона в Зеленоград в последний момент был отменён. Иначе пришлось бы назвать Центральный проспект его именем. Ведь тогда начиналась эпоха «разрядки», иначе говоря, detente. Были заключены договоры по ПРО и ОСВ-1, о сотрудничестве в науке и космосе, в медицине и образовании. Знаменательный был визит.

Тем временем во второй половине 1960-х в центре Москвы, на Садово-Каретной, по проекту архитектора Аркадия Аркина были построены три каркасно-панельные жилые башни с двухэтажным стилобатом.

А затем Андрей Меерсон, который руководил магистральной мастерской Ленинградского района, трижды «привязал» их повторно и попарно в застройке Ленинградского шоссе близ (простите за троекратное) Ленинградского моста через канал имени Москвы в районе Химкинского водохранилища.

Игорь пользовался служебной «Волгой», садился всегда рядом с шофёром, но только говорить с ним было не о чем. Машина шла на большой скорости, и он углублялся в свои размышления. А я ехал в «Рафике» не так быстро, беседовал дорогой с Савичем и Ионовым и поглядывал по сторонам. И однажды, следуя в Зеленоград и приближаясь к Химкинскому мосту, обратил внимание на растущие с правой стороны спаренные башни. Я дал на них наводку Игорю, и он не возразил. Возможно, и сам их заметил. И хотя ниже вы прочтёте утверждение Астафьевой-Длугач о том, что Покровский не был автором Центрального проспекта, я не сомневаюсь — именно он корректировал проект Аркина, определил ритм башен и формы двухэтажных пристроек.

Так или иначе, но в итоге зеленоградская композиция с применением этого проекта стала лучше двух московских. И скажу почему. Во-первых, аккорд ритма четырёх парных башен гораздо ярче и параднее одиночной или парной тройки. Во-вторых, индивидуальные пристройки явились ещё одним мощным ритмическим строем, подчёркивающим стройность башен. И в-третьих, контраст простоты фасадов северной стороны подчеркнул главенство южной.