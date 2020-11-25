Планировка квартир тоже восторга у жителей не вызывает.

«Многократно была в квартирах друзей, живущих во „Флейте“. У всех одно мнение — „оторвать руки“ этому модернисту, — пишет зеленоградка в комментарии к интервью с Феликсом Новиковым. — Представьте себе проходную кухню с двумя входами — один непосредственно на кухню, второй — из неё — в ванную и туалет, в которой (кухне) вместо окна — амбразура, выходящая в вонючий коридор, где вместо свежего воздуха пахнет половыми тряпками. А окна в этих так называемых кухнях почти всегда закрыты плотными шторами по причине открытости всем проходящим мимо соседям и их гостям. Одна из комнат тоже проходная, ведущая к тем же туалету и ванной и крохотной второй комнате. Вот теперь и сравните этот кошмар с хрущёвками!»

«Тесные квартиры, мизерные кухни с окном в общий коридор, чудовищная слышимость», — перечисляет минусы «элитарных» квартир другой комментатор.

«Слышимость только на кухне, в комнатах соседей не слыхать, — возражает ему хозяйка одной из квартир во „Флейте“, — кухня не мизер, видела и меньше, хоть да, окно в коридор это ужас, до сих пор привыкнуть не могу. Кстати, на кухне ещё и отопления нет. (…) А проектировщика, да… я бы вытащила из Америки пожить в его сооружении».

Пеняют жильцы создателям «Флейты» и на другие промахи: пол без бетонной заливки, нехватку розеток. А также незастеклённые изначально лоджии, служившие архитектурным целям, но не учитывающие шум и пыль с улицы, появившиеся вместе с Савёлкинским проездом (спустя многие годы после того, как был построен дом), и доставлявшие сильный дискомфорт жильцам.

«Всего две розетки на кухне, одна из них для плиты. Пришлось менять всю проводку в квартире, чтоб разместить розетки и выключатели там, где надо, и не путаться в удлинителях и тройниках».

«Пусть архитектор сам попробует пожить над проезжей частью, где шум такой, что телевизор, чтоб услышать, надо почти на всю мощность его включать. Не говорю про грязь — не то что белье не повесишь — серое сразу становится, так и окна мыть раз в неделю надо от пылищи страшной. И благодаря окнам во всю стену, холод нереальный. А стеклопакеты поставить довольно дорого выходит: нестандарт-с…»

Но есть и другое мнение: «„Флейта“ (как дом, возведённый в 1970 году) во многом соответствовал и отвечал потребностям жителей того времени. Это позже мы стали отдаляться друг от друга. Стали по-разному (с разным достатком) жить. А именно, вспоминая 1972-1980 годы, могу сказать, что большинство были очень довольны».

Сам же Феликс Новиков, оценивая «Флейту» через десятилетия, замечает, что «это был ответ на конкретную задачу в конкретное время и в конкретном месте», и что подходить к сооружению 1960-х годов с позиций элитарного жилья 21 века неправомерно.