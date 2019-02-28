Пустующее пять лет помещение в корпусе 360, где работал магазин «Протор», передано Москомспорту. Там сделают капитальный ремонт, а затем откроют спортклуб.

Об этом на встрече с жителями сообщил глава управы Савелки Андрей Макшанцев. Он положительно оценил решение отдать помещение под спортивный клуб. «Я крайне против открытия в жилых домах магазинов, хватит «Пятерочки», отметил Макшанцев.

«Протор» работал во «Флейте» долго, старожилы помнят, что кроме бытовой техники там продавались музыкальные инструменты. Магазин выехал из помещения в 2014 году, тогда же закрылся соседний художественный салон с выставочным залом. Арендаторы уехали из-за резко повысившейся арендной платы. Уехала из «Флейты» и компания «Дока».

С тех пор в этих помещениях на первом этаже дома разруха — разбиты окна, внутри куча хлама, нередки пожары. В прошлом году помещения «Доки» и художественного салона передали зеленоградскому музею, но пока лишь сделан проект, а к капитальному ремонту так и не приступили.