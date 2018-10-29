Мусор загорелся в нежилом помещении 5-го подъезда корпуса 360 — формально переданном зеленоградскому музею, фактически заброшенном и захламленном. Пострадавших нет, но задымление, по словам жильцов, было на всех этажах подъезда. Пожары и загорания в пустующих помещениях «Флейты» происходят регулярно.



По данным зеленоградского управления МЧС, предварительная причина произошедшего 25 октября пожара — неосторожное обращение с огнем. То есть, кто-то оставил в захламленном и пустом помещении непотушенный окурок. Попасть в это помещение (а через него и в подвал) может кто угодно, хоть его фасад и прикрыт сеткой: дверь можно вскрыть, стекла постоянно разбивают. Кроме того, туда можно попасть из технического помещения, расположенного в холле подъезда. Оно отделено от холла решеткой и закрыто на замок, но войти в него и спуститься в нежилое помещение могут работники «Жилищника». По словам инженера «Жилищника района Савелки», этот проход нужен разве что слесарям.



Бывшие площади художественного салона и компании «Дока» передали «Музею Зеленограда». Пока делают проект реконструкции помещений, за ними никто не следит. Такая же разруха — в бывшем магазине «Протор», уехавшем из «Флейты» четыре года назад. Судьба этого помещения неизвестна. Год назад оно уже горело, запах гари достиг седьмого этажа подъезда. Что происходит в давно закрытом книжном, неизвестно, но предприниматель, купивший помещение, хотя бы закрыл его фасад щитами. «Каждый год по несколько возгораний, — пишет в префектуру жительница корпуса 360 и спрашивает, куда обращаться, если местная власть не может решить проблему.