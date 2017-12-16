Сильный запах гари почувствовали жильцы корпуса 360, известного как «Флейта», около восьми часов вечера в пятницу, 15 декабря. Загорелось помещение заброшенного магазина бытовой техники «Протор».
Как рассказал Zelenograd.ru очевидец, дым распространился по жилой части дома, в первом подъезде висела плотная дымовая завеса, а запах гари достиг седьмого этажа. Прибывшая на место бригада пожарных вызвала подкрепление — приехало еще пять машин.
Чтобы попасть внутрь загоревшегося помещения, пожарным пришлось вскрывать дверь и разбить окна, через которые и протянули шланги. Очаг возгорания обнаружили в подвале «Протора».
По словам очевидца, месяц назад здесь уже что-то горело. До серьезного пожара дело не дошло, тлел какой-то хлам — потушили быстро. А в августе прошлого, 2016-го, года во «Флейте» сгорел заброшенный продуктовый магазин. Пробраться в проблемные помещения легко можно через разбитые окна, рассказывает свидетель.
Арендаторы, занимавшие первый этаж корпуса 360, начали покидать свои площади несколько лет назад. Летом 2014 года закрылся художественный салон, в апреле 2015 года из «Флейты» съехал «Протор». Ушли книжный магазин, продуктовый, «Дока-центр» и другие, оставляя некоторое имущество и нераспроданный товар. Одна из главных причин — высокая арендная плата.
Помещение бывшего «Дока-центра» город передал зеленоградскому музею. В остальных помещениях царит полная разруха. Местные власти отчаянно ищут новых арендаторов, выставляя большие площади на торги.
В январе 2017-го «Жилищник» объявил во «Флейте» загадочные пожарно-тактические учения, о которых в зеленоградском управлении МЧС ничего не слышали. В жилых домах пожарно-тактические учения вообще не проводятся, пояснили в ведомстве. Более того, по закону о пожарной безопасности, на которой ссылался «Жилищник», этим должны заниматься противопожарные службы. Не ясно, что за мероприятие проводила управляющая компания, но, как видно, результата оно не дало.
Жители корпуса 360 периодически наблюдали в пустых помещениях бывшего «Протора» и художественного салона «какое-то движение» — очевидно, туда можно было попасть через технические помещения в подъездах. «Скорее всего, там (в подвалах) собираются бомжи», — рассказывал в свое время один из жителей.
Летом 2016 года, после репортажа Zelenograd.ru о том, что происходит в бывших магазинах и подвале корпуса 360, власти кое-что предприняли. Окна замазали серой краской, скрыв внутренние помещения от любопытных глаз. Дырку в стекле, через которую можно было забраться в бывший «Протор» и подвал дома, прикрыли изнутри досками. Разбитую стеклянную дверь «художественного салона» заменили обычной. Как показывает действительность, преграды оказались ненадежными.
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