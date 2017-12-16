Чтобы попасть внутрь загоревшегося помещения, пожарным пришлось вскрывать дверь и разбить окна, через которые и протянули шланги. Очаг возгорания обнаружили в подвале «Протора».

По словам очевидца, месяц назад здесь уже что-то горело. До серьезного пожара дело не дошло, тлел какой-то хлам — потушили быстро. А в августе прошлого, 2016-го, года во «Флейте» сгорел заброшенный продуктовый магазин. Пробраться в проблемные помещения легко можно через разбитые окна, рассказывает свидетель.

Арендаторы, занимавшие первый этаж корпуса 360, начали покидать свои площади несколько лет назад. Летом 2014 года закрылся художественный салон, в апреле 2015 года из «Флейты» съехал «Протор». Ушли книжный магазин, продуктовый, «Дока-центр» и другие, оставляя некоторое имущество и нераспроданный товар. Одна из главных причин — высокая арендная плата.

Помещение бывшего «Дока-центра» город передал зеленоградскому музею. В остальных помещениях царит полная разруха. Местные власти отчаянно ищут новых арендаторов, выставляя большие площади на торги.