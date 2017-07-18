В аренду на десять лет со свободным назначением предлагают более тысячи квадратных метров с подвалом. Начальная стоимость аренды — около 630 рублей за квадратный метр в месяц. Это нормальная цена. Но окончательная стоимость определится в результате аукциона.

Более 20 лет в этом помещении проработал художественный салон (он же выставочный зал). Но три года назад он закрылся из-за повысившейся арендной платы. С тех пор в помещении разруха - как и в других оставленных арендаторами во «Флейте». В частности, стеклянную дверь и витрины неоднократно разбивали.

В аукционной документации представлены «приличные» фотографии входа в бывший выставочный зал, в документах лишь отмечается, что требуется косметический ремонт помещения. На самом деле внутри остался различный хлам, а снаружи кое-где выбиты стекла. Стеклянные витрины замазаны серой краской.

Также во «Флейте» пустуют помещения бывшего книжного и магазина «Протор». Помещение бывшего «Дока центра» передали зеленоградскому музею, но ремонт там пока не начался. За этими и другими помещения, которые принадлежат городу и простаивают, власти следят плохо. Еще один пример — изрисованные стены и стекла в помещениях на первых этажах домов вдоль улицы Юности.