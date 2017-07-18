Городские власти ищут арендатора на большое помещение в корпусе 360. Раньше там был художественный салон, а сейчас в помещении разруха.
В аренду на десять лет со свободным назначением предлагают более тысячи квадратных метров с подвалом. Начальная стоимость аренды — около 630 рублей за квадратный метр в месяц. Это нормальная цена. Но окончательная стоимость определится в результате аукциона.
Более 20 лет в этом помещении проработал художественный салон (он же выставочный зал). Но три года назад он закрылся из-за повысившейся арендной платы. С тех пор в помещении разруха - как и в других оставленных арендаторами во «Флейте». В частности, стеклянную дверь и витрины неоднократно разбивали.
В аукционной документации представлены «приличные» фотографии входа в бывший выставочный зал, в документах лишь отмечается, что требуется косметический ремонт помещения. На самом деле внутри остался различный хлам, а снаружи кое-где выбиты стекла. Стеклянные витрины замазаны серой краской.
Также во «Флейте» пустуют помещения бывшего книжного и магазина «Протор». Помещение бывшего «Дока центра» передали зеленоградскому музею, но ремонт там пока не начался. За этими и другими помещения, которые принадлежат городу и простаивают, власти следят плохо. Еще один пример — изрисованные стены и стекла в помещениях на первых этажах домов вдоль улицы Юности.
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Понравилось: ...съехал из-за поднявшейся аренды, а вот кто эти люди кто поднимает ставки аренды? ;) У них наверно все хорошо в кармане и в семье... Хочется еще немного денежек? Или это собственность города? Тогда тоже не понятно, сидел себе худ салон никого не трогал, несколько человек при деле. А теперь?