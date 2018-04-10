В музее также будут лекционный зал, кафе, комната матери и ребенка, художественный салон. Технические помещения и фондовые хранилища оборудуют в подвалах. Пока это рабочий проект, который может быть дополнен или пересмотрен.



Сейчас музей занимает около 600 квадратных метров на первом этаже пятиэтажки на улице Гоголя. Её будут сносить по программе реновации. Выставочный зал в корпусе 1410, входящий в состав «Музея Зеленограда», останется на своем месте после переезда музея в новые помещения.

Художественный салон, он же выставочный зал, проработал во «Флейте» 20 лет и закрылся в 2014 году из-за резко повысившейся арендной платы. С тех пор в помещении разруха — как и в других оставленных арендаторами во «Флейте». В частности, стеклянную дверь и витрины неоднократно разбивали, внутри по-прежнему остается хлам, окна снаружи исписаны. Такая же картина в соседнем помещении — бывшем «Проторе» , — дальнейшая судьба которого неизвестна.

До 15 мая в ДК (Культурном центре «Зеленоград») можно увидеть выставку зеленоградского музея «Город-сад» — об истории и современной жизни города. Можно и записаться на бесплатные экскурсии по выставке: 8(499)717-16-02.