«Музею Зеленограда» передано два помещения в корпусе 360 — там, где раньше работали компания «Дока» и художественный салон. Это более 2 тысяч квадратных метров. На первых этажах «Флейты» будет музейная экспозиция, в том числе новые выставки — «Подари мне звук» и «Советский быт как реализованная мечта».
Проект был представлен на Московском культурном форуме в «Манеже». Пилоны «Флейты» — «ноги» здания — по замыслу авторов проекта станут частью интерьера музея. Планируется переделать и большие окна на фасаде. Как следует из плана расположения помещений, предоставленных Zelenograd.ru директором «Музея Зеленограда» Денисом Чиликиным, здесь устроят пространства для постоянных и переменных экспозиций, плюс аудиозал. Это как уже знакомые выставки, связанные с историей края и современным Зеленоградом, так и новые, для которых музей сейчас собирает экспонаты.
В музее также будут лекционный зал, кафе, комната матери и ребенка, художественный салон. Технические помещения и фондовые хранилища оборудуют в подвалах. Пока это рабочий проект, который может быть дополнен или пересмотрен.
Сейчас музей занимает около 600 квадратных метров на первом этаже пятиэтажки на улице Гоголя. Её будут сносить по программе реновации. Выставочный зал в корпусе 1410, входящий в состав «Музея Зеленограда», останется на своем месте после переезда музея в новые помещения.
Художественный салон, он же выставочный зал, проработал во «Флейте» 20 лет и закрылся в 2014 году из-за резко повысившейся арендной платы. С тех пор в помещении разруха — как и в других оставленных арендаторами во «Флейте». В частности, стеклянную дверь и витрины неоднократно разбивали, внутри по-прежнему остается хлам, окна снаружи исписаны. Такая же картина в соседнем помещении — бывшем «Проторе» , — дальнейшая судьба которого неизвестна.
До 15 мая в ДК (Культурном центре «Зеленоград») можно увидеть выставку зеленоградского музея «Город-сад» — об истории и современной жизни города. Можно и записаться на бесплатные экскурсии по выставке: 8(499)717-16-02.
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