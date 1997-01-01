Пока экскурсии планируются 14 и 21 апреля (это субботы) в 12:00 и 14:00, но если желающих будет много, то и экскурсий будет больше, рассказали Zelenograd.ru в музее. Можно приходить с детьми от пяти лет. Группы будут формироваться по принципу: одна для семей с детьми, одна только для взрослых. Выставка будет работать до 15 мая.

На выставке представлено более ста экспонатов — это чертежи, схемы, фотографии, старые журналы, изделия зеленоградских предприятий, личные вещи архитекторов, проектировщиков, строителей, причастных к рождению Зеленограда. В их числе уникальные. Например, детская летопись строительства города, дневник. «От Ленинградского шоссе до станции Крюково прокладывается бетонная магистраль…». В 1960-е годы краеведение было очень популярно, а школьникам давали задание подробно записывать ход строительства — что и где копали и строили, сколько метров прошли.