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«Город-сад». Выставка и экскурсии об истории Зеленограда 3 марта - 15 мая Культурный центр (ДК) "Зеленоград"

Выставка «Город-сад», расположенная в фойе на первом этаже культурного центра «Зеленоград», интересна и взрослым, и детям — здесь не только экспонаты за стеклом, но и наглядные интерактивные конструкции и мониторы. Вход свободный, выставка работает ежедневно с 10:00 до 21:00, а в апреле пройдут бесплатные экскурсии по выставке для семей с детьми и взрослых — надо записаться по телефону: 8(499)717-16-02.

Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

Пока экскурсии планируются 14 и 21 апреля (это субботы) в 12:00 и 14:00, но если желающих будет много, то и экскурсий будет больше, рассказали Zelenograd.ru в музее. Можно приходить с детьми от пяти лет. Группы будут формироваться по принципу: одна для семей с детьми, одна только для взрослых. Выставка будет работать до 15 мая.

На выставке представлено более ста экспонатов — это чертежи, схемы, фотографии, старые журналы, изделия зеленоградских предприятий, личные вещи архитекторов, проектировщиков, строителей, причастных к рождению Зеленограда. В их числе уникальные. Например, детская летопись строительства города, дневник. «От Ленинградского шоссе до станции Крюково прокладывается бетонная магистраль…». В 1960-е годы краеведение было очень популярно, а школьникам давали задание подробно записывать ход строительства — что и где копали и строили, сколько метров прошли.

На мониторах представлены слайды и видеозаписи, связанные с прошлым и настоящим Зеленограда. На одном экране транслируются интервью с жителями города. Например, можно увидеть и услышать интересные воспоминания Станислава Лаврова — художника-оформителя, который приехал в Зеленоград по комсомольской путевке в далеком 1962-м и остался тут жить. ОН занимался в буквальном смысле слова репортажным рисунком — делал зарисовки и графику строящегося города, значимых событий. Даже рисовал на фасадах первых домов номера — фабричных табличек тогда не было. А с конца 60-х Станислав Иванович работал художником-конструктором в НИИТМ, где занимался, среди прочего, разработкой дизайна приборов и оборудования.

Фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

Пока таких интервью немного, и музей ищет и приглашает к себе старожилов Зеленограда — поделиться своими воспоминаниями о жизни и работе. Звоните: 8(499)731-45-12. Видеинтервью с жителями станут основой для будущей большой экспозиции о Зеленограде в новом помещении музея во «Флейте». Кроме того, музей с благодарностью пример любые предметы, связанные с микроэлектроникой советского периода и бытом СССР. Интересны любые вещи и предметы, связанные с ушедшей эпохой.

На выставке представлен и зеленоградский «уголок природы» — животные, птицы, растения. Есть стенд с продукцией микроэлектронных предприятий 60-90-х годов. Больше таких экспонатов можно увидеть на выставке об истории города в выставочном зале «Зеленоград» — её работу продлили на несколько дней, так что надо поспешить.

Молодежи и недавно живущим в Зеленограде будут интересны и стенды, связанные с историей и символикой зеленоградских районов. А заодно можно подняться на второй этаже ДК, в фойе, и посмотреть картины зеленоградских художников.

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