На выставке представлены подлинные предметы, символизирующие этапы развития города, — от первых эскизов центра города-спутника и магнитофона «Электроника-302 до нынешних транспортных карт, выпускаемых заводом «Микрон». Экспозиция, посвященная 60-летию Зеленограда, будет работать до 18 марта.
Это небольшая выставка — насколько позволяет помещение музея Зеленограда в 14 микрорайоне, — но её содержание вызовет интерес у любого интересующегося историей города. Она рассчитана, прежде всего, на жителей «нового города», не так давно живущих в Зеленограде, и на молодое поколение. Экскурсоводы расскажут, какими мировыми градостроительными образцами вдохновлялись архитекторы, задумывая город-спутник у станции Крюково (именно так назывался будущий Зеленоград в начале своего существования). Какой могла бы быть Центральная площадь, видно на эскизах архитекторов. Например, один из вариантов — со стадионом или бассейном на месте нынешней парковки между префектурой и ДК.
Отдельная секция выставки посвящена продукции микроэлектронных предприятий Зеленограда в 1960-80 годах. Это, прежде всего, разработки для космической отрасли. Здесь можно увидеть интегральную схему «Тропа», сделанную на зеленоградском заводе «Ангстрем» и облетевшую Луну в 1969 году. Представлены микросхемы, пластины с кристаллами, различные калькуляторы. В частности, инженерный калькулятор на солнечных батареях «Электроника МК-71, производившийся на заводе «Ангстрем» с середины 80-х (и стоивший 75 рублей — это много по тем временам).
В числе экспонатов особо примечательный советский учебный компьютер «Электроника МС 0511 (УК-НЦ)», микро-ЭВМ, как его тогда назвали, разработанный зеленоградским заводом «Квант». Такие компьютеры стояли, в частности, в кабинетах информатики в зеленоградских школах в 80-90-х годах. Причем все компьютеры были объединены в локальную сеть и грузились с одного дисковода, который был установлен на машине учителя, вспоминают технологию школьники 90-х.
Музей собрал коллекцию кассетных магнитофонов «Электроника» — от малогабаритной (в то время) «Электроники М332С» до знаменитой «Электроники-302» производства Опытного завода НИИ «Точмаш», находившегося в Зеленограде. «В городе производился полный цикл сборки „Электроники-302“ , — вспоминает директор зеленоградского музея Денис Чиликин, — вплоть до литья корпуса. Уникальность „Электроники“ была, пожалуй, не в восхитительном звучании, а в своеобразной мобильной компоновке с возможностью работы от батареек и относительно доступной цене». Такой магнитофон стоил в 1975-м году 170 рублей, уже в 1978-м году — 166, в 1982-м — уже 155 (средняя зарплата инженера в тот момент).
Примечательны из «бытовых» разработок и мини-синтезаторы «Электроника ИМ-46» («Игра электронная микропроцессорная синтезатор музыки «Электроника ИМ-46», завод «Микрон», 80-90-е годы). Сейчас они кажутся очень примитивными, но тогда были предметом вожделения. На синтезаторе можно было устанавливать разный темп и ритм, менять голосовые тембры, записывать и воспроизводить мелодии. В электронном устройстве был и калькулятор. Многие советские дети мечтали и об электронных карманных играх «Электроника» — «Ну, погоди!», «Тайны океана», «Автослалом». Стоила «Электроника» больше 20 рублей, при этом за игрушкой по стране стояли очереди: её с трудом доставали, да и батарейки к ней найти было непросто. А вот для жителей Зеленограда игры были доступнее, ведь производились они на заводах «Микрон» и «Ангстрем». Их даже собирали обычные зеленоградские школьники на Школьном заводе (в кирпичном корпусе напротив МИЭТа через Солнечную аллею).
Зеленоградские предприятия делали и значки с ситалловыми элементами. Этот материал — особая разновидность стекла, используемая для подложек микросхем. Ситалл термостоек и прочен, что очень важно в условиях космической радиации и перепада температур. А для значков важнее его «переливчатость», напоминающая отблески далеких галактик.
На отдельном стенде представлены пуговицы со старого зеленоградского завода стеклянных пуговиц. Завод, выпускающий изделия из стекла, открылся еще в 1936 году на территории нынешнего 9 микрорайона. Сначала здесь делали ёлочные украшения, в войну — бутылки с зажигательной смесью («коктейль Молотова»), а после войны освоили производство стеклянных пуговиц. В 90-е стали делать смальту для мозаики — из золота и стекла (сейчас завод и называется «Смальта»). А раньше дети охотились за разноцветными стеклянными шариками, из которых и делали пуговицы.
О новой истории рассказывают экспонаты, связанные с символикой Зеленограда, — например, будет интересно узнать, какие варианты герба округа предлагали художники. Здесь же представлены новейшие разработки зеленоградских предприятий.
Выставочный зал в корпусе 1410 работает: вторник и среда с 10:00 до 18:00, четверг с 13:00 до 21:00, пятница с 10:00 до 18:00, суббота с 12:00 до 20:00, воскресенье с 10:00 до 18.00. Понедельник и последняя пятница месяца — выходные. Информацию об экскурсиях можно уточнить по телефону: 8(499)717-16-02.
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