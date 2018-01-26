Музей собрал коллекцию кассетных магнитофонов «Электроника» — от малогабаритной (в то время) «Электроники М332С» до знаменитой «Электроники-302» производства Опытного завода НИИ «Точмаш», находившегося в Зеленограде. «В городе производился полный цикл сборки „Электроники-302“ , — вспоминает директор зеленоградского музея Денис Чиликин, — вплоть до литья корпуса. Уникальность „Электроники“ была, пожалуй, не в восхитительном звучании, а в своеобразной мобильной компоновке с возможностью работы от батареек и относительно доступной цене». Такой магнитофон стоил в 1975-м году 170 рублей, уже в 1978-м году — 166, в 1982-м — уже 155 (средняя зарплата инженера в тот момент).

Примечательны из «бытовых» разработок и мини-синтезаторы «Электроника ИМ-46» («Игра электронная микропроцессорная синтезатор музыки «Электроника ИМ-46», завод «Микрон», 80-90-е годы). Сейчас они кажутся очень примитивными, но тогда были предметом вожделения. На синтезаторе можно было устанавливать разный темп и ритм, менять голосовые тембры, записывать и воспроизводить мелодии. В электронном устройстве был и калькулятор. Многие советские дети мечтали и об электронных карманных играх «Электроника» — «Ну, погоди!», «Тайны океана», «Автослалом». Стоила «Электроника» больше 20 рублей, при этом за игрушкой по стране стояли очереди: её с трудом доставали, да и батарейки к ней найти было непросто. А вот для жителей Зеленограда игры были доступнее, ведь производились они на заводах «Микрон» и «Ангстрем». Их даже собирали обычные зеленоградские школьники на Школьном заводе (в кирпичном корпусе напротив МИЭТа через Солнечную аллею).