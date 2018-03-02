Выставка, посвященная 60-летию Зеленограда, проходит в Культурном центре «Зеленоград». В фойе второго этажа представлена живопись, графика, декоративно-прикладное творчество — около ста работ 45-ти художников. Также на выставке можно увидеть работы зеленоградского фотохудожника Андрея Добрынина.
Выставка будет работать до 22 марта (10:00—21:00), вход свободный.
Это достаточно традиционная выставка: пейзажи, портреты, натюрморты. И, конечно, виды Зеленограда, поскольку празднуется юбилей города. Тем не менее, акцент на городских видах умеренный — стояла задача просто сделать хорошую экспозицию, рассказала Zelenograd.ru куратор выставки Галия Колоскова.
Такие групповые художественные выставки в фойе Культурного центра «Зеленоград» проводятся уже шесть лет. Состав участников почти не меняется — в основном это зеленоградские художники, как признанные мастера, так и молодые выпускники художественных вузов.
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