Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Юбилейная художественная выставка открылась в зеленоградском ДК 02.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Выставка, посвященная 60-летию Зеленограда, проходит в Культурном центре «Зеленоград». В фойе второго этажа представлена живопись, графика, декоративно-прикладное творчество — около ста работ 45-ти художников. Также на выставке можно увидеть работы зеленоградского фотохудожника Андрея Добрынина.

Выставка будет работать до 22 марта (10:00—21:00), вход свободный.

Это достаточно традиционная выставка: пейзажи, портреты, натюрморты. И, конечно, виды Зеленограда, поскольку празднуется юбилей города. Тем не менее, акцент на городских видах умеренный — стояла задача просто сделать хорошую экспозицию, рассказала Zelenograd.ru куратор выставки Галия Колоскова.

Такие групповые художественные выставки в фойе Культурного центра «Зеленоград» проводятся уже шесть лет. Состав участников почти не меняется — в основном это зеленоградские художники, как признанные мастера, так и молодые выпускники художественных вузов.

 Реклама
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Салон красоты «Никор» приглашает встретить праздник весны и красоты — 6 марта. Объявления
Неделя красоты к 8 марта в косметологическом центре «Хризантема». Продажа подарочных сертификатов. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В марте

Скидка на всю
плитку 8%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
В марте

Скидка на всю
плитку 8%
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама