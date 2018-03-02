Это достаточно традиционная выставка: пейзажи, портреты, натюрморты. И, конечно, виды Зеленограда, поскольку празднуется юбилей города. Тем не менее, акцент на городских видах умеренный — стояла задача просто сделать хорошую экспозицию, рассказала Zelenograd.ru куратор выставки Галия Колоскова.

Такие групповые художественные выставки в фойе Культурного центра «Зеленоград» проводятся уже шесть лет. Состав участников почти не меняется — в основном это зеленоградские художники, как признанные мастера, так и молодые выпускники художественных вузов.