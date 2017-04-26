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Зеленоградский музей соберет коллекцию советской аудиотехники 26.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Экспозиция представит историю звуковоспроизводящей аппаратуры от граммофонов до цифровых проигрывателей, а особое внимание уделяется кассетным магнитофонам «Электроника», которые выпускали в Зеленограде. Особенность экспозиции — не просто показ коллекции, а участие в нём звука как экспоната.

Кассетный магнитофон «Электроника 302» делали в Зеленограде
фото: Avito

Это авторский проект «Покажи мне звук» директора музея Дениса Чиликина. Реализовать проект позволит выигранный музеем грант благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект вошел в число победителей конкурса фонда «Меняющийся музей в меняющемся мире».

«Звук будет однократно записан в студии с самих устройств, а затем воспроизведен на более совершенной по техническим параметрам современной аудиосистеме, — рассказал Zelenograd.ru Денис Чиликин. — Созданная коллекция записей сделает возможным мгновенное сравнение звучания устройств и раскроет связь между развитием техники и популярностью музыкальных направлений». Экспозицию можно будет расширять и дополнять, не ограничиваясь только отечественной аппаратурой. На сайте музея появится раздел «Энциклопедия электроники» с образцами звуков и характеристиками устройств.

Экспозиция будет представлена в новом помещении музея в корпусе 360, которое планируется открыть к марту 2018 года.

Два года назад частная коллекция магнитофонов «Электроника-302» была представлена на выставке в зеленоградском музее. Их производил Опытный НИИ «Точмаш», работавший ранее в Зеленограде.

Фонд Потанина выдаёт гранты сотрудникам российских музеев на реализацию современных музейных проектов. Стоимость гранта миллион рублей, но в положении о конкурсе оговаривается, что эта сумма может меняться — в сторону уменьшения или увеличения.

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