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Зеленоградскому музею могут передать еще одно помещение во «Флейте» 20.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Сейчас у «Музея Зеленограда» — бывшее помещение компании «Дока», которое ждет ремонта, а в перспективе ему могут отдать и площади бывшего художественного салона. Желающих взять эти площади в аренду нет.

Зеленоградский музей получил 1130 квадратных метров во «Флейте» (сейчас у него почти в два раза меньше площадей) еще в декабре 2016 года. Пока процесс переселения в стадии проектно-сметной документации капитального ремонта помещения. Основное здание музея находится в жилой пятиэтажке на улице Гоголя, которую в течение нескольких лет должны снести по программе реновации. Где построят стартовый дом для переселения жильцов и музея, пока неизвестно. Предложение передать музею соседнее пустующее помещение в корпусе 360 — там, где раньше были художественный салон и выставочный зал, — одобрено властями, но окончательного решения пока нет, рассказали Zelenograd.ru в администрации музея.

Художественный салон, он же выставочный зал, проработал во «Флейте» 20 лет и закрылся в 2014 году из-за резко повысившейся арендной платы. С тех пор в помещении разруха — как и в других оставленных арендаторами во «Флейте». В частности, стеклянную дверь и витрины неоднократно разбивали, внутри по-прежнему остается хлам, окна снаружи исписаны. Площадь этого помещения сопоставима с соседней площадью бывшей «Доки», ныне музейной. Прошлым летом московские власти стали искать арендатора, выставляя помещение бывшего салона на торги. Ни одной заявки на конкурс, который пытались провести дважды, подано не было.


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