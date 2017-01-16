Ранее историко-краеведческому музею планировали отдать бывший художественный салон, но теперь решено передать ему пустое помещение «Дока центр», ближе к Центральному проспекту. А бывший «Протор», выставочный зал и «книжный» в корпусе 360 по-прежнему закрыты.

Зеленоградский музей давно рассчитывал на новое здание: учреждение находится на первом этаже пятиэтажки на улице Гоголя, часть экспонатов (всего их более 50 тысяч) хранить негде, помещение полуподвального типа и сырое. Шесть лет назад был подобран участок для строительства нового здания музея — в парке Победы, — но бюджетных средств на это нашлось. Два года назад префект Анатолий Смирнов рассказал о планах передать музею площади бывшего художественного салона (выставочного зала). Бывшие арендаторы уехали из «Флейты» летом 2014 года из-за резко возросшей стоимости аренды помещения. То же произошло с «Протором». С обоих арендаторов департамент городского имущества, как собственник нежилых помещений во «Флейте», через суд взыскивал долги за аренду. Суды тянутся более двух лет, в отсутствие результата департамент не может передать помещение департаменту культуры (музей находится в его ведении). Вероятно, с этим связано решение отдать музею другие пустующие площади в том же доме. Компания «Дока центр» находилась в нём более 28 лет и выехала из «Флейты» последней — в марте 2016 года. Музею передадут и соседний неработающий продуктовый магазин, он находится в смежном помещении.

В музее Zelenograd.ru подтвердили факт будущего переезда в помещение бывшей «Доки», но когда это произойдет, неизвестно, — «пока не видели никаких документов».

Нежилые помещения во «Флейте» расположены на первых этажах, каждое из них занимает около тысячи квадратных метров, в каждом имеется подвал. Сейчас площади занимают только магазин «Пятерочка» и два банка, остальные обширные залы по-прежнему закрыты и заброшены.