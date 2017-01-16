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Для музея Зеленограда нашли помещение во «Флейте» 16.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Ранее историко-краеведческому музею планировали отдать бывший художественный салон, но теперь решено передать ему пустое помещение «Дока центр», ближе к Центральному проспекту. А бывший «Протор», выставочный зал и «книжный» в корпусе 360 по-прежнему закрыты.

Зеленоградский музей давно рассчитывал на новое здание: учреждение находится на первом этаже пятиэтажки на улице Гоголя, часть экспонатов (всего их более 50 тысяч) хранить негде, помещение полуподвального типа и сырое. Шесть лет назад был подобран участок для строительства нового здания музея — в парке Победы, — но бюджетных средств на это нашлось. Два года назад префект Анатолий Смирнов рассказал о планах передать музею площади бывшего художественного салона (выставочного зала). Бывшие арендаторы уехали из «Флейты» летом 2014 года из-за резко возросшей стоимости аренды помещения. То же произошло с «Протором». С обоих арендаторов департамент городского имущества, как собственник нежилых помещений во «Флейте», через суд взыскивал долги за аренду. Суды тянутся более двух лет, в отсутствие результата департамент не может передать помещение департаменту культуры (музей находится в его ведении). Вероятно, с этим связано решение отдать музею другие пустующие площади в том же доме. Компания «Дока центр» находилась в нём более 28 лет и выехала из «Флейты» последней — в марте 2016 года. Музею передадут и соседний неработающий продуктовый магазин, он находится в смежном помещении.

В музее Zelenograd.ru подтвердили факт будущего переезда в помещение бывшей «Доки», но когда это произойдет, неизвестно, — «пока не видели никаких документов».

Нежилые помещения во «Флейте» расположены на первых этажах, каждое из них занимает около тысячи квадратных метров, в каждом имеется подвал. Сейчас площади занимают только магазин «Пятерочка» и два банка, остальные обширные залы по-прежнему закрыты и заброшены.

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Обсуждение
Иван Тимофеев
Вчера, 15:57
28 лет?)))
Kill Digit
Вчера, 17:18
Когда же для ЗАКСа найдут помещения в бывшем кинотеатре Электрон?
00 &#9829;_Небо_на_ладони_&#9829;
Вчера, 23:29
А что это-"ЗАКС" ?
Cunami Cunami
10 часов назад
А есть ли шанс увидеть новый формат музея - интересный, современный, музей 21-го века?
Юлия Кравченко
10 часов назад
28 лет?)))
Почти 29 http://www.doka.ru/news/novyy-adres/
Андрей М
1 час назад
> А что это-"ЗАКС" ?

Наверное, Законодательное Cобрание! https://www.zaks.ru/
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