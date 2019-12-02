Ремонт начали в ближайшем к Центральному проспекту нежилом помещении на первом этаже корпуса 360, рядом с «Пятерочкой». Помещение находится в частной собственности, сообщили «Зеленоград.ру» в управе района Савелки. Владелец начал ремонт, он будет идти долго.

Сделано новое фасадное остекление, исчезла старая вывеска «Книги, канцелярские товары, пресса». Кстати, эта вывеска была не самая старая — до неё ещё в советские времена висела «Газеты, журналы, филателия». Периодики и марок там давно уже нет, какое-то время работал книжный магазин «Буква», а потом выехал.