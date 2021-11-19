ТЦ «Савелки» примыкает к бизнес-центру и стоит возле пересечения Центрального проспекта и Савелкинского проезда. В октябре здание было продано на аукционе за 300 миллионов рублей. Его купил один из собственников бизнес-центра. Он рассказал «Зеленоград.ру», что хотел бы устроить в здании. Идея — консолидировать молодежь, устроить пространство, где можно с пользой провести время. Собрать обучающие центры, клубы, танцы, хобби в одном месте, чтобы не ездить по всему городу. Заодно продумать и детские занятия и развлечения. Тем более, рядом Культурный центр и совсем рядом клиника «Детство плюс», куда часто ходят с детьми.

Владелец ТЦ отметил, что здание рядом с префектурой — более безопасное место, чем Центральная площадь, где летом (и не только)собирается много молодежи. Это предварительные планы, они будут прорабатываться. А пока здание обследуют и восстанавливают проектную документацию — как выяснилось, бывший владелец её потерял.

Торговый центр в Савелкинском проезде открыли в 2012 году, а до того он строился шесть лет под условным названием «сервис-центр». В 2018-м здание закрыли и выставили на продажу. Вскоре владевшую ТЦ компанию «Зеленый град» признали банкротом (она же раньше управляла бизнес-центром). Здание несколько раз пытались продать. Начали с 699 миллионов рублей, в итоге оно ушло с аукциона за 300 млн.