Новый владелец торгового центра «Савелки» планирует сделать там пространства для обучения и развлечения молодежи и детей 19.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Торговый центр «Савёлки» рядом с префектурой, закрывшийся больше трех лет назад, обрел нового владельца. Он рассчитывает собрать в обновленном здании различные развлекательные, образовательные, игровые услуги — чтобы молодежь пришла оттуда с улицы. Но сначала надо сделать серьезный ремонт.

ТЦ «Савелки» примыкает к бизнес-центру и стоит возле пересечения Центрального проспекта и Савелкинского проезда. В октябре здание было продано на аукционе за 300 миллионов рублей. Его купил один из собственников бизнес-центра. Он рассказал «Зеленоград.ру», что хотел бы устроить в здании. Идея — консолидировать молодежь, устроить пространство, где можно с пользой провести время. Собрать обучающие центры, клубы, танцы, хобби в одном месте, чтобы не ездить по всему городу. Заодно продумать и детские занятия и развлечения. Тем более, рядом Культурный центр и совсем рядом клиника «Детство плюс», куда часто ходят с детьми.

Владелец ТЦ отметил, что здание рядом с префектурой — более безопасное место, чем Центральная площадь, где летом (и не только)собирается много молодежи. Это предварительные планы, они будут прорабатываться. А пока здание обследуют и восстанавливают проектную документацию — как выяснилось, бывший владелец её потерял.

Торговый центр в Савелкинском проезде открыли в 2012 году, а до того он строился шесть лет под условным названием «сервис-центр». В 2018-м здание закрыли и выставили на продажу. Вскоре владевшую ТЦ компанию «Зеленый град» признали банкротом (она же раньше управляла бизнес-центром). Здание несколько раз пытались продать. Начали с 699 миллионов рублей, в итоге оно ушло с аукциона за 300 млн.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, образование и обучение, молодежь, трц савелки, развлекательный центр
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Новый владелец торгового центра «Савелки» планирует сделать там пространства для обучения и развлечения молодежи и детей Новости
Новые пути для «Сапсанов» от Крюково до Москвы начнут строить в 2022 году. Они будут считаться первым участком высокоскоростной магистрали Москва—Петербург, которую могут отменить Истории
Пельмени и котлеты от семейного предприятия «Статус» со скидкой до 25 ноября Реклама
Экспресс доставка зоотоваров по Зеленограду и Андреевке всего за 1 час. Бесплатная от суммы 999 рублей. Реклама
Площадку для отдыха сделали возле 17 микрорайона на Верхних Кукуевских прудах — это небольшой пятачок со скамейками Истории
В медцентре «Детство Плюс» открыты вакансии медицинской сестры, ассистента стоматолога и уборщицы Реклама
Последний магазин «Билла» в Зеленограде закрылся. Вместо него откроется «Лента» Новости
Экологический фестиваль — 21 ноября в культурном центре «Зеленоград» Афиша
Четыре юных зеленоградца получили гранты мэра Москвы в области культуры и искусства. Вот их рассказы и впечатления Истории
Два магазина одежды — Stockburg и Modline — открылись в «Панфиловском» Новости
История МЦД — от царя до Путина. Как в Москве возродили железнодорожный проект столетней давности Истории
Школу в Андреевке капитально отремонтируют к ноябрю следующего года. Летом её подлатали, чтобы не обрушились перекрытия Новости
В подвале моего дома живут кошки. Что делать, если они мешают, можно ли их кормить и нормально ли это вообще? Истории
Началось общественное обсуждение нового здания на месте заброшенного магазина в 10 микрорайоне Новости
Автобус перекрыл три полосы на Панфиловском проспекте Новости
«Самоидентичность жителей Зеленограда» — примите участие в студенческом исследовании Новости
Началась продажа квартир в новом корпусе 934 Новости
Рок-опера «Юнона и Авось» — 12 декабря в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты Афиша
Боулинг снова откроется в Зеленограде. Там же, где был раньше Новости
Каток открылся на Озёрной аллее Гид
Афиша мероприятий в Зеленограде и окрестностях, которые можно оплатить «Пушкинской картой». И как её получить Гид
Кросс «Спутник lite» — 27 ноября на лыжероллерной трассе за горбольницей Афиша
Благоустройство пешеходной аллеи в 9 микрорайоне разбили на два года из-за нехватки денег и подорожания стройматериалов Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру