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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Торговый центр «Савелки» выставили на продажу. Часть арендаторов ищет, куда переехать 25.01.2018 ZELENOGRAD.RU

Уведомления о том, что надо освободить помещения, арендаторы получили накануне. Часть арендаторов закрывает свои магазины и офисы и ищет, куда переезжать.

В их числе пункт самовывоза интернет-магазина Wildberries, магазины «БиоТочка», «Красный лимон», студия «Палитра увлечений», салон Kirssten. В связи с закрытием некоторые магазины устраивают распродажи и акции — например, «Красный лимон» делает скидки на ряд товаров до 7 февраля.

Здание торгового центра выставлено на продажу. Речь идет о продаже всего здания, рассказал Zelenograd.ru представитель агентства недвижимости, разместившего коммерческое предложение. Торговый центр продается как готовый бизнес, сумма сделки — 699 миллионов рублей.

В администрации ТЦ не стали комментировать причины, лишь отметили, что часть арендаторов останется. ТЦ «Савелки» находится в субаренде у ООО «Грандторг». Владельцу компании Игорю Волкову также принадлежало АО «Зеленый град», в отношении которого в прошлом году была введена процедура банкротства. Также Волков являлся учредителем ООО «МСМ-групп», которое занималось продажей и сдачей в аренду площадей в Бизнес-центре и ТЦ «Савелки».

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