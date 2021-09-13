Однозначного ответа на вопрос, где находится центр Зеленограда, не существует. Предлагаем целых четыре ответа, каждый из которых может быть верным в зависимости от точки зрения.
Исторический центр Зеленограда — это, безусловно, площадь Юности. Она сформировалась в начале 1970-х, через 14 лет после основания Зеленограда, рядом с первыми микрорайонами — 1, 2, 3 и 4-м.
Площадь остаётся местом притяжения зеленоградцев на протяжении десятилетий. И хотя по мере возведения новых микрорайонов, географический центр отдалялся от неё всё дальше, площадь Юности можно назвать центром Зеленограда.
Название Центральной площади прозрачно намекает, что центр города находится именно тут. Ещё один аргумент «за»: на Центральной площади расположена городская администрация. Здесь главная площадка городских праздников, тут же находится и ДК, что позволяет назвать площадь ещё и культурным центром.
Станция Крюково вместе с Привокзальной и Крюковской площадями образует транспортный центр Зеленограда. Это, без сомнений, одно из самых людных мест города. В повседневной жизни для многих зеленоградцев центр города именно здесь.
Существует несколько несколько способов определения географического центра. Самый простой из них — нахождение точки пересечения отрезков, соединяющих самую западную с самой восточной точкой территории и самую южную с самой северной. В таком случае центр города находится в лесопарке между 4 и 12 микрорайонами — идите по дорожке от корпуса 451 к корпусу 1211 — примерно посередине, метров через триста, и будет географический центр Зеленограда.
Любопытно, что по запросу «Зеленоград» Гугл ставит точку примерно в этом же месте, но чуть южней — в лесопарке между 9-м микрорайоном и МИЭТом. А вот Яндекс почему-то, считает Зеленоградом клумбу на пересечении Центрального проспекта и Савёлкинского проезда.
А про центр (удалённость от него) с точки зрения кадастровой оценки и налогообложения? Посмотрите на историю стоимости и налогооблажения помещений/квартир, например, в корпусе 403. Как минимум в середине 1990-х там было весьма заметные скачки, когда центр (по кадастру) перенесли с пл.Юности на Центральную площадь, а потом вернули.