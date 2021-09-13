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Где находится центр Зеленограда? 13.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Однозначного ответа на вопрос, где находится центр Зеленограда, не существует. Предлагаем целых четыре ответа, каждый из которых может быть верным в зависимости от точки зрения.

Площадь Юности — исторический центр

Исторический центр Зеленограда — это, безусловно, площадь Юности. Она сформировалась в начале 1970-х, через 14 лет после основания Зеленограда, рядом с первыми микрорайонами — 1, 2, 3 и 4-м.

Площадь остаётся местом притяжения зеленоградцев на протяжении десятилетий. И хотя по мере возведения новых микрорайонов, географический центр отдалялся от неё всё дальше, площадь Юности можно назвать центром Зеленограда.

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Центральная площадь — административный и культурный центр

Название Центральной площади прозрачно намекает, что центр города находится именно тут. Ещё один аргумент «за»: на Центральной площади расположена городская администрация. Здесь главная площадка городских праздников, тут же находится и ДК, что позволяет назвать площадь ещё и культурным центром.

Станция Крюково — транспортный центр

Станция Крюково вместе с Привокзальной и Крюковской площадями образует транспортный центр Зеленограда. Это, без сомнений, одно из самых людных мест города. В повседневной жизни для многих зеленоградцев центр города именно здесь.

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Географический центр

Существует несколько несколько способов определения географического центра. Самый простой из них — нахождение точки пересечения отрезков, соединяющих самую западную с самой восточной точкой территории и самую южную с самой северной. В таком случае центр города находится в лесопарке между 4 и 12 микрорайонами — идите по дорожке от корпуса 451 к корпусу 1211 — примерно посередине, метров через триста, и будет географический центр Зеленограда.

Любопытно, что по запросу «Зеленоград» Гугл ставит точку примерно в этом же месте, но чуть южней — в лесопарке между 9-м микрорайоном и МИЭТом. А вот Яндекс почему-то, считает Зеленоградом клумбу на пересечении Центрального проспекта и Савёлкинского проезда.

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Метки:
станция крюково, площадь юности, центральная площадь
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Обсуждение
A T
10 часов назад
Нет выраженного центра (исторического в смысле подлинной старины, делового), вот каждый и считает, что актуальнее: административный, географический, транспортный. Мне, например, ближе ст. Крюково - 8, 9, 10, 18, 19 микрорайоны. А так имхо можно считать центром префектуру.
Свити ***
7 часов назад
Крюково. Пл.Юности утратила этот статус как только исчезла "Плешка"...
Igor K____
6 часов назад
8-й микрорайон - центр?)))))) Смешно! Получается, в центре города единственный микрорайон со старыми, не отремонтированными корпусами.Хороший выбор)))
Alex Spade
5 часов назад
А про определение центра города по нулевому километру - т.е. головному почтовому отделению, имеющего в том числе право на международные отправления (ранее на пл.Юности, ныне в корп.1106) отчего забыли?
А про центр (удалённость от него) с точки зрения кадастровой оценки и налогообложения? Посмотрите на историю стоимости и налогооблажения помещений/квартир, например, в корпусе 403. Как минимум в середине 1990-х там было весьма заметные скачки, когда центр (по кадастру) перенесли с пл.Юности на Центральную площадь, а потом вернули.
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