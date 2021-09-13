Площадь Юности — исторический центр

Исторический центр Зеленограда — это, безусловно, площадь Юности. Она сформировалась в начале 1970-х, через 14 лет после основания Зеленограда, рядом с первыми микрорайонами — 1, 2, 3 и 4-м.

Площадь остаётся местом притяжения зеленоградцев на протяжении десятилетий. И хотя по мере возведения новых микрорайонов, географический центр отдалялся от неё всё дальше, площадь Юности можно назвать центром Зеленограда.