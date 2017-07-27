Эта история уже не про снесенный фонтан, порядком всем надоевший, а про отрицательный опыт общения с властями. Защитники фонтана понадеялись на силу ведомственной бумажки, но, похоже, нашлось ведомство посильней. Рассказываем, что должен был сделать и что сделал департамент культурного наследия, кроме выдачи бумажки (спойлер — почти ничего).
Выдал письмо о запрете любых работ с фонтаном. В письме от 1 июня было сказано, что в течение трех месяцев департамент соберет комиссию экспертов, которые решат, включать ли чашу фонтана с мозаикой в список охраняемых объектов. До решения комиссии «в соответствии с законом … должны быть обеспечены меры по охране объекта». Уведомление об этом, по словам чиновников Мосгорнаследия, получили все заинтересованные ведомства, а подрядчику выдали предписание о приостановке работ. Казалось бы, вот она «окончательная бумажка», как говорил профессор Преображенский.
Не назначил заседание комиссии. Из трех месяцев, отведенных для решения экспертов, прошло уже больше половины, но дата заседания до сих пор не назначена. Хотя это прямая обязанность департамента — «организовать работу по определению историко-культурной ценности объекта».
Не возбудил административное дело. Когда 30 июня была первая попытка сноса фонтана, департамент обещал возбудить административное дело о «неисполнение обязанности по приостановке работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия» (7.14.2 КоАП РФ). За это, кстати, предусмотрен штраф до пяти миллионов. Однако 20 июля работа по возбуждению дела все еще «ведется».
Подставил уважаемых людей. В экспертной комиссии (правильно она называется научно-методический совет) 50 человек. Среди них такие уважаемые люди, как заместитель гендиректора Музеев московского Кремля Андрей Баталов, ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, заведующий сектором Института археологии Российской академии наук Владимир Беляев и другие аттестованные государственные эксперты.
Все они теперь в странном положении. Если их комиссия решит, что фонтан достоин охраны, то непонятно, что дальше делать — мозаика ведь фактически уничтожена. Если же комиссия проголосует против, то можно говорить, что это решение лишь формальность, узаконивающая факт уничтожения.
Почему это случилось? Мы не знаем точно причин такой пассивности. Сотрудники департамента (в том числе заместитель руководителя) действительно выезжали в Зеленоград и, наверное, пытались что-то сделать. Возможно, Мосгорнаследие не справилось в аппаратной борьбе с заказчиком работ — департаментом капремонта. Но в любом случае это урок для всех, кто ищет защиты у властей — от фонтана до любой коммунальной проблемы — нельзя расслабляться, верить обещаниям и даже бумагам с печатями. Как говорится, всегда найдется рыба покрупней.
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либо в России очень мало места и приходится уничтожать старое,что-бы создать что-нибудь новое;
либо в России так много дураков, бездарей и лентяев, принимающих решения, что уничтожение своей-же истории есть естественная потребность и необходимость для их возвеличивания.