Подставил уважаемых людей. В экспертной комиссии (правильно она называется научно-методический совет) 50 человек. Среди них такие уважаемые люди, как заместитель гендиректора Музеев московского Кремля Андрей Баталов, ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, заведующий сектором Института археологии Российской академии наук Владимир Беляев и другие аттестованные государственные эксперты.

Все они теперь в странном положении. Если их комиссия решит, что фонтан достоин охраны, то непонятно, что дальше делать — мозаика ведь фактически уничтожена. Если же комиссия проголосует против, то можно говорить, что это решение лишь формальность, узаконивающая факт уничтожения.