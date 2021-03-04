Строить самолёты или строить города?

Борис Васильевич Оськин родился в Москве 5 июня 1935 года в многодетной семье, он был третьим ребёнком из пяти. Художественные наклонности унаследовал от деда Григория Кортнева — иконописца. Семье жилось нелегко. Мать одна растила пятерых детей. Окончив восемь классов, Борис поступил учеником в цех издательства «Правда» и одновременно учился в вечерней школе рабочей молодёжи, которую окончил в 1952 году с золотой медалью. Он с юности увлекался рисованием, мечтал посвятить себя архитектуре. Однако в десятом классе друг уговорил Бориса поступать вместе с ним в авиационный институт (МАИ). Юношей зачислили на приборный факультет.

Казалось, судьба решена, но вскоре Борис услышал по радио, что в Архитектурном институте (МАрхИ) проходит день открытых дверей, и решил сходить туда. Для поступления медалисту требовалось сдать два экзамена — рисунок и черчение. 17-летний абитуриент рискнул и, хотя оценки получил посредственные, был зачислен на первый курс. Учиться предстояло шесть лет.

В вузе Борис Оськин учился проектированию у видного советского зодчего Алексея Душкина (Борис называл его «глыбой» — в том числе и за габариты), а рисунок ему преподавал знаменитый художник Александр Дейнека. Борис совершенствовал технику акварели, вместе с другими молодыми художниками выставлял свои работы в Манеже. А в 1956 году осмелился устроить свою выставку в институте. После знакомства с работами Александр Дейнека нашёл автора: «Молодчина. Молодчина!» В свободные часы молодой человек помогал деду расписывать храм Петра и Павла у Яузских ворот.