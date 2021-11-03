Департамент культурного наследия Москвы отказался признать градостроительный ансамбль в условном историческом центре Зеленограда объектом культурного наследия. В него могли бы войти «Флейта», здания на Центральной площади парк Победы. Статус объекта культурного наследия дал бы им защиту от сноса, перестройки и прочих изменений, но, возможно, уже поздно.
Речь шла о включении в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия Москвы зданий «Флейты», префектуры, парка Победы, Культурного центра «Зеленоград», бизнес-центра и соседних зданий на Центральной площади, где располагаются сбербанк, супермаркет и прочие (исключая ТЦ «Савелки», построенный в середине 2000-х). В документе этот комплекс зданий называется «градостроительный ансамбль центра Зеленограда, 1967, спроектирован архитектурной мастерской №3 Моспроект 2».
Причины отказа в приказе департамента не сообщаются, но по закону их всего две: или неправильно составленное заявление о признании объекта «наследием», или решение экспертов о недостаточной «историко-культурной ценности» объекта.
Очевидно, что изначальный замысел архитекторов оказался искажен. Сначала на площади построили ТЦ «Савёлки», который должен был завершать линию зданий вдоль Савёлкинского, но каким-то образом здание оказалось выше изначально запланированного. При этом на подземном паркинге с достаточным количеством машиномест при застройке решили сэкономить и почти вся площадь превратилась в парковку. А потом за «Флейтой» построили многоэтажные дома, испортившие задуманный вид.
Чем бы ни был обусловлен нынешний отказ, он, похоже, фиксирует результат: хищнические интересы инвесторов и попустительство городской администрации привели к разрушению этого градостроительного ансамбля.
Косвенным подтверждением этого служит судьба комплекса зданий МИЭТа, в разработке которого участвовали те же архитекторы, но который статус объекта культурного наследия получил.
Впрочем, как показывает практика, этот региональный (московский) культурный статус не гарантирует ничего. Фонтан на площади Юности ждал решения экспертов о присвоении «охранного» статуса, но строители просто снесли его без каких-либо последствий для себя.
Другой пример — мозаичное панно и рельеф на площади Юности, который тоже признан объектом культурного наследия. Но мы видим только наружную часть — а внутри панно оказалось разрушено. В итоге разрушенная часть просто закрыта стеной — заниматься реставрацией никто не хочет.