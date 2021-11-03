Речь шла о включении в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия Москвы зданий «Флейты», префектуры, парка Победы, Культурного центра «Зеленоград», бизнес-центра и соседних зданий на Центральной площади, где располагаются сбербанк, супермаркет и прочие (исключая ТЦ «Савелки», построенный в середине 2000-х). В документе этот комплекс зданий называется «градостроительный ансамбль центра Зеленограда, 1967, спроектирован архитектурной мастерской №3 Моспроект 2».

Причины отказа в приказе департамента не сообщаются, но по закону их всего две: или неправильно составленное заявление о признании объекта «наследием», или решение экспертов о недостаточной «историко-культурной ценности» объекта.

Очевидно, что изначальный замысел архитекторов оказался искажен. Сначала на площади построили ТЦ «Савёлки», который должен был завершать линию зданий вдоль Савёлкинского, но каким-то образом здание оказалось выше изначально запланированного. При этом на подземном паркинге с достаточным количеством машиномест при застройке решили сэкономить и почти вся площадь превратилась в парковку. А потом за «Флейтой» построили многоэтажные дома, испортившие задуманный вид.