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Архитектурный центр Зеленограда отказались признать объектом культурного наследия 03.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Департамент культурного наследия Москвы отказался признать градостроительный ансамбль в условном историческом центре Зеленограда объектом культурного наследия. В него могли бы войти «Флейта», здания на Центральной площади парк Победы. Статус объекта культурного наследия дал бы им защиту от сноса, перестройки и прочих изменений, но, возможно, уже поздно.

Речь шла о включении в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия Москвы зданий «Флейты», префектуры, парка Победы, Культурного центра «Зеленоград», бизнес-центра и соседних зданий на Центральной площади, где располагаются сбербанк, супермаркет и прочие (исключая ТЦ «Савелки», построенный в середине 2000-х). В документе этот комплекс зданий называется «градостроительный ансамбль центра Зеленограда, 1967, спроектирован архитектурной мастерской №3 Моспроект 2».

Причины отказа в приказе департамента не сообщаются, но по закону их всего две: или неправильно составленное заявление о признании объекта «наследием», или решение экспертов о недостаточной «историко-культурной ценности» объекта.

Очевидно, что изначальный замысел архитекторов оказался искажен. Сначала на площади построили ТЦ «Савёлки», который должен был завершать линию зданий вдоль Савёлкинского, но каким-то образом здание оказалось выше изначально запланированного. При этом на подземном паркинге с достаточным количеством машиномест при застройке решили сэкономить и почти вся площадь превратилась в парковку. А потом за «Флейтой» построили многоэтажные дома, испортившие задуманный вид.

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Чем бы ни был обусловлен нынешний отказ, он, похоже, фиксирует результат: хищнические интересы инвесторов и попустительство городской администрации привели к разрушению этого градостроительного ансамбля.

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Косвенным подтверждением этого служит судьба комплекса зданий МИЭТа, в разработке которого участвовали те же архитекторы, но который статус объекта культурного наследия получил.

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Впрочем, как показывает практика, этот региональный (московский) культурный статус не гарантирует ничего. Фонтан на площади Юности ждал решения экспертов о присвоении «охранного» статуса, но строители просто снесли его без каких-либо последствий для себя.

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Другой пример — мозаичное панно и рельеф на площади Юности, который тоже признан объектом культурного наследия. Но мы видим только наружную часть — а внутри панно оказалось разрушено. В итоге разрушенная часть просто закрыта стеной — заниматься реставрацией никто не хочет.

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Метки:
история зеленограда, архитектура
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