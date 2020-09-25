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Мозаичное панно в помещении «Перекрёстка» на площади Юности решили частично открыть. Утверждают, что остальное уже разрушено 25.09.2020 ZELENOGRAD.RU

Внутренняя часть исторического мозаичного панно в торговом центре на площади Юности долгие годы была скрыта от глаз посетителей. Магазин «Перекрёсток», занимающий сейчас помещение с этим памятником культуры внутри, в августе начал ремонт, во время которого ожидалось, что мозаику откроют для обзора. Но её просто закрыли новой стеной. Местные жители потребовали вернуть визуальный доступ к панно и внутри здания. В «Перекрестке» пошли навстречу, но не будут открывать панно целиком, утверждая, что оно в значительной мере разрушено.

После долгих примерок и прислушавшись к пожеланиям горожан, компания Х5, управляющая сетью «Перекрёстков», решила всё же открыть фрагмент сохранившейся части панно. В четверг компания представила новый эскиз-визуализацию с открытым фрагментом мозаичного панно.

Директор компании, управляющей зданием торгового центра с 2006 года, рассказал «Зеленоград.ру», что в 90-е, когда неизвестно кто был арендатором, внутреннюю часть панно разрушили, от него осталось лишь несколько фрагментов. По его словам, компания сделала всё возможное, чтобы сохранить этот памятник истории и культуры. Внешнюю часть мозаики очистили, покрыли лаком. Если случаются разрушения, стараются сразу восстановить. Но что касается внутренней части мозаики, то восстановить её практически невозможно, утверждает он.

«Всё разрушили до нас. Мы пытались вместе с „Перекрёстком“ придумать, как оставить хотя бы часть панно открытым для глаз посетителей. Работали, смотрели, рисовали. Предлагали „Перекрёстку“: давайте попытаемся оставить кусочек мозаики, чтобы хоть часть её была видна, чтобы „Да, смотрите, как раньше было здорово“. Перепробовали кучу вариантов, но при всех раскладах получается, извините, уродство. „Перекрёсток“ вынужденно закрывает это, потому что у мозаики сейчас просто непотребный вид».

Восстанавливать надо было сразу, говорит директор. Для реальной реставрации нужны исходные чертежи, эскизы, нужна консультация тех, кто участвовал в создании панно. Без этого и без тех материалов, которые использовали при создании, получится некрасивый новодел, считает он. «Если бы вы увидели, что осталось от внутренней композиции, то согласились бы, что это некрасиво».

Фотографий или рисунков того, что осталось от разрушенного панно, у директора управляющей компании не осталось. Сейчас оно снова замуровано, и оценить степень разрушения невозможно.

За два последних дня «Зеленоград.ру» собрал более 400 подписей зеленоградцев и специалистов, требующих открыть панно. Среди них есть архитекторы, а также родственники художника Евгения Аблина, который создал мозаику в 1970 году. Редакция «Зеленоград.ру» попросит их подключиться к обсуждению возможности полной реставрации панно.

Если вы поддерживаете эту цель, оставьте, пожалуйста, подпись в форме внизу.

Нужно ли добиваться полной реставрации внутренней части мозаичного панно
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Метки:
площадь юности, история города, архитектура, магазин перекресток, Аблин Евгений Михайлович
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Обсуждение
A T
6 часов назад
Неизвестно кто был арендатором, контролировал его тоже, наверное, неизвестно кто, и вообще были лихие 90-е, и поэтому у мозаики непотребный вид. Ну как так-то.
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