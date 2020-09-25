Директор компании, управляющей зданием торгового центра с 2006 года, рассказал «Зеленоград.ру», что в 90-е, когда неизвестно кто был арендатором, внутреннюю часть панно разрушили, от него осталось лишь несколько фрагментов. По его словам, компания сделала всё возможное, чтобы сохранить этот памятник истории и культуры. Внешнюю часть мозаики очистили, покрыли лаком. Если случаются разрушения, стараются сразу восстановить. Но что касается внутренней части мозаики, то восстановить её практически невозможно, утверждает он.

«Всё разрушили до нас. Мы пытались вместе с „Перекрёстком“ придумать, как оставить хотя бы часть панно открытым для глаз посетителей. Работали, смотрели, рисовали. Предлагали „Перекрёстку“: давайте попытаемся оставить кусочек мозаики, чтобы хоть часть её была видна, чтобы „Да, смотрите, как раньше было здорово“. Перепробовали кучу вариантов, но при всех раскладах получается, извините, уродство. „Перекрёсток“ вынужденно закрывает это, потому что у мозаики сейчас просто непотребный вид».

Восстанавливать надо было сразу, говорит директор. Для реальной реставрации нужны исходные чертежи, эскизы, нужна консультация тех, кто участвовал в создании панно. Без этого и без тех материалов, которые использовали при создании, получится некрасивый новодел, считает он. «Если бы вы увидели, что осталось от внутренней композиции, то согласились бы, что это некрасиво».

Фотографий или рисунков того, что осталось от разрушенного панно, у директора управляющей компании не осталось. Сейчас оно снова замуровано, и оценить степень разрушения невозможно.

За два последних дня «Зеленоград.ру» собрал более 400 подписей зеленоградцев и специалистов, требующих открыть панно. Среди них есть архитекторы, а также родственники художника Евгения Аблина, который создал мозаику в 1970 году. Редакция «Зеленоград.ру» попросит их подключиться к обсуждению возможности полной реставрации панно.

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