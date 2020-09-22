Во время ремонта магазина «Перекресток» в здании торгового центра на площади Юности была вскрыта часть мозаичного панно, расположенная внутри помещения. В прошлом году оно было признано объектом культурного наследия. Но теперь ремонт продолжается и «Перекресток» закрывает панно гипсокартоном (давайте вместе не допустим этого).
Рельеф-мозаика «с бионическими формами» было сделано в 1970 году и знакомо без преувеличения каждому зеленоградцу. Но её автор — художник-монументалист Евгений Аблин — задумал и сделал эту композицию сквозной, встроенной в здание: нижняя часть рельефа располагалась на фасаде универмага, верхняя — на фасаде ресторана «Русский лес». В советское время её можно было увидеть как снаружи, так и внутри здания. Но затем кто-то из арендаторов закрыл внутреннюю часть мозаики.
В 2019 году департамент культурного наследия признал мозаику объектом культурного наследия. А в августе нынешний арендатор — магазин «Перекрёсток» — начал капитальный ремонт помещения. Была надежда, что в ходе ремонта внутреннюю часть мозаики вскроют, вписав в интерьер магазина, как это было раньше, и в соответствии с его статусом памятника культуры. Но нет — сейчас сквозь стекла видно, что мозаику снова замуровывают.
Последние годы культурная идентичность Зеленограда всё больше размывается. Возвращение из небытия исторической мозаики было бы знаком того, что не всё ещё потеряно. По результатам опроса 85% наших читателей считают, что нужно восстановить мозаику внутри здания.
«Зеленоград.ру» направит запрос в департамент культурного наследия и компанию, управляющую сетью «Перекрестков». Редакция «Зеленоград.ру» призывает вас оставить свою подпись под требованием восстановить доступ к мозаичному панно не только снаружи, но и внутри здания на площади Юности. Для этого заполните, пожалуйста, форму ниже.