Во время ремонта магазина «Перекресток» в здании торгового центра на площади Юности была вскрыта часть мозаичного панно, расположенная внутри помещения. В прошлом году оно было признано объектом культурного наследия. Но теперь ремонт продолжается и «Перекресток» закрывает панно гипсокартоном (давайте вместе не допустим этого).

Рельеф-мозаика «с бионическими формами» было сделано в 1970 году и знакомо без преувеличения каждому зеленоградцу. Но её автор — художник-монументалист Евгений Аблин — задумал и сделал эту композицию сквозной, встроенной в здание: нижняя часть рельефа располагалась на фасаде универмага, верхняя — на фасаде ресторана «Русский лес». В советское время её можно было увидеть как снаружи, так и внутри здания. Но затем кто-то из арендаторов закрыл внутреннюю часть мозаики.