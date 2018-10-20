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Регбийный клуб «Зеленоград» стал чемпионом российской Высшей лиги 20.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградская команда победила во Всероссийском чемпионате Высшей лиги по регби. Чемпионский титул дает спортсменам право выступить в следующем сезоне в Премьер-лиге.

РК «Зеленоград» — чемпион!
Зеленоградское регби / vk.com/zelrugby

Первый матч финала состоялся 13 октября на регбийном стадионе у парка Победы. На домашнем поле «Зеленоград» обыграл соперника — столичную команду «Слава — Трудовые резервы» со счетом 50:23. Ответный поединок «Трудовых резервов» и РК «Зеленоград» состоялся 20 октября на московском стадионе «Слава» и завершился со счетом 43:25 в пользу хозяев.

Набрав в итоге больше суммарных очков, чем противник в двух финальных играх, зеленоградский регбийный клуб стал лидером Всероссийских соревнований «Чемпионат Высшей лиги по регби».

Ранее команда одержала победы в финальных состязаниях с РК ЦСКА со счетом 39:21 и с новгородским «Варягом» — 66:12 в гостях и 86:5 дома.

В этом году зеленоградскому регби исполнилось 50 лет. Четыре года назад, в 2014-м, РК «Зеленоград» также стал чемпионом национальной Высшей лиги.

Поздравляем с победой!

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