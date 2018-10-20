Зеленоградская команда победила во Всероссийском чемпионате Высшей лиги по регби. Чемпионский титул дает спортсменам право выступить в следующем сезоне в Премьер-лиге.
Первый матч финала состоялся 13 октября на регбийном стадионе у парка Победы. На домашнем поле «Зеленоград» обыграл соперника — столичную команду «Слава — Трудовые резервы» со счетом 50:23. Ответный поединок «Трудовых резервов» и РК «Зеленоград» состоялся 20 октября на московском стадионе «Слава» и завершился со счетом 43:25 в пользу хозяев.
Набрав в итоге больше суммарных очков, чем противник в двух финальных играх, зеленоградский регбийный клуб стал лидером Всероссийских соревнований «Чемпионат Высшей лиги по регби».
Ранее команда одержала победы в финальных состязаниях с РК ЦСКА со счетом 39:21 и с новгородским «Варягом» — 66:12 в гостях и 86:5 дома.
В этом году зеленоградскому регби исполнилось 50 лет. Четыре года назад, в 2014-м, РК «Зеленоград» также стал чемпионом национальной Высшей лиги.
Поздравляем с победой!
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