Первый матч финала состоялся 13 октября на регбийном стадионе у парка Победы. На домашнем поле «Зеленоград» обыграл соперника — столичную команду «Слава — Трудовые резервы» со счетом 50:23. Ответный поединок «Трудовых резервов» и РК «Зеленоград» состоялся 20 октября на московском стадионе «Слава» и завершился со счетом 43:25 в пользу хозяев.

Набрав в итоге больше суммарных очков, чем противник в двух финальных играх, зеленоградский регбийный клуб стал лидером Всероссийских соревнований «Чемпионат Высшей лиги по регби».

Ранее команда одержала победы в финальных состязаниях с РК ЦСКА со счетом 39:21 и с новгородским «Варягом» — 66:12 в гостях и 86:5 дома.

В этом году зеленоградскому регби исполнилось 50 лет. Четыре года назад, в 2014-м, РК «Зеленоград» также стал чемпионом национальной Высшей лиги.

Поздравляем с победой!