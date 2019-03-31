Объемное панно с «бионическими формами» на здании бывшего ресторана «Русский лес» — памятник истории и культуры. Это значит, что его нельзя снести или радикально переделать. При этом половина рельефа скрыта магазином «Перекрёсток».
Объемное панно из гранитной мозаики было выполнено на здании на площади Юности художником Евгением Аблиным в 1970 году. Нижняя часть рельефа располагалась на фасаде универмага, верхняя — на фасаде ресторана «Русский лес». Композиция была сквозной, встроенной в здание, — её можно было увидеть как снаружи, так и внутри универмага.
Сейчас внутренняя часть панно со стороны «Перекрёстка» закрыта. В каком она состоянии, неизвестно. По некоторым данным внутренняя часть утрачена в 90-е годы
«Эта мозаика создавалась в то время, когда Хрущёв запретил всяческие излишества, — рассказал Zelenograd.ru в 2009 году Евгений Аблин. — Везде царила безликость, и архитекторам хотелось внести хоть какое-то разнообразие. А проще всего это сделать живописью, мозаикой или рельефом».
В 2008 году рельефную стену с мозаикой на площади Юности уже внесли в реестр объекта культурного наследия регионального значения. Регионального — это значит, что сохранение памятника гарантировано городскими властями. Неделю назад Мосгорнаследие выпустило распоряжение «об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия».
Предмет охраны — важное для российского законодательства понятие, ключевое при определении границ допустимого вмешательства при ремонте и приспособлении памятника к современному использованию, разъясняет правительство Москвы. Любые работы на охраняемом объекте допускаются без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны. Содержанием предмета охраны определяются те обязанности, которые государство налагает на арендатора или собственника. Таким образом, именно содержание предмета охраны в каждом конкретном случае служит гарантией сохранения памятника.
Проще говоря, собственник или арендатор здания, элемент которого признан памятником истории и культуры, не может каким-либо образом его убрать или радикально переделать. Нарушен ли предмет охраны тем, что половина культурного объекта фактически скрыта от глаз, — выясним.
Фонтан с мозаичной чашей, также построенный на площади Юности в начале 1970-х, уберечь не удалось — при реконструкции площади его снесли. В 2014 году представители Союза архитекторов РФ и Российской академии архитектуры и строительных наук попросили признать здание здание бывшего кинотеатра «Электрон» объектом культурного наследия — чтобы его не снесли и не перестроили. «Электрон» продан частной компании. Инвестор обещает не сносить здание, хотя вариант сноса всё-таки обсуждался — здание в плохом состоянии.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.