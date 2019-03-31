В 2008 году рельефную стену с мозаикой на площади Юности уже внесли в реестр объекта культурного наследия регионального значения. Регионального — это значит, что сохранение памятника гарантировано городскими властями. Неделю назад Мосгорнаследие выпустило распоряжение «об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия».

Предмет охраны — важное для российского законодательства понятие, ключевое при определении границ допустимого вмешательства при ремонте и приспособлении памятника к современному использованию, разъясняет правительство Москвы. Любые работы на охраняемом объекте допускаются без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны. Содержанием предмета охраны определяются те обязанности, которые государство налагает на арендатора или собственника. Таким образом, именно содержание предмета охраны в каждом конкретном случае служит гарантией сохранения памятника.

Проще говоря, собственник или арендатор здания, элемент которого признан памятником истории и культуры, не может каким-либо образом его убрать или радикально переделать. Нарушен ли предмет охраны тем, что половина культурного объекта фактически скрыта от глаз, — выясним.

Фонтан с мозаичной чашей, также построенный на площади Юности в начале 1970-х, уберечь не удалось — при реконструкции площади его снесли. В 2014 году представители Союза архитекторов РФ и Российской академии архитектуры и строительных наук попросили признать здание здание бывшего кинотеатра «Электрон» объектом культурного наследия — чтобы его не снесли и не перестроили. «Электрон» продан частной компании. Инвестор обещает не сносить здание, хотя вариант сноса всё-таки обсуждался — здание в плохом состоянии.