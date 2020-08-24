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«Перекресток» на площади Юности закрывается на реконструкцию. Продукты распродают со скидкой до 40 процентов 24.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Супермаркет «Перекресток», работающий на площади Юности до полуночи, временно закрывается с 25 августа. В помещении надо сделать ремонт, сообщили «Зеленоград.ру» в сети X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»). Он займет около полутора месяцев — то есть магазин откроется в начале октября.

В понедельник скидка до 40% на весь ассортимент (кроме табачных изделий и товаров с минимальной розничной ценой). Также не действуют все скидки по промо акциям, распродажам, картам лояльности и скидка 10% пенсионерам.

Другие магазины сети «Перекрёсток» в Зеленограде находятся по адресам: в корпусах 124, 407, 900, 1446, 1471Б, 1549, 2309А и Панфиловский проспект, 6А.

Во время ремонта, возможно, вскроют часть мозаичного панно, сделанного в 1970 году художником Евгением Аблиным — сейчас оно замуровано в магазине. В каком оно состоянии, и существует ли сейчас вообще — неизвестно. Рельефная стена с мозаикой на площади Юности считается объектом культурного наследия.

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Нужно ли открыть историческую мозаику внутри магазина?
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Метки:
магазины, продукты, площадь юности, торговля, магазин перекресток
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Обсуждение
Вчера, 13:31
Ремонт там давно нужен
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