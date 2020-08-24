В понедельник скидка до 40% на весь ассортимент (кроме табачных изделий и товаров с минимальной розничной ценой). Также не действуют все скидки по промо акциям, распродажам, картам лояльности и скидка 10% пенсионерам.

Другие магазины сети «Перекрёсток» в Зеленограде находятся по адресам: в корпусах 124, 407, 900, 1446, 1471Б, 1549, 2309А и Панфиловский проспект, 6А.

Во время ремонта, возможно, вскроют часть мозаичного панно, сделанного в 1970 году художником Евгением Аблиным — сейчас оно замуровано в магазине. В каком оно состоянии, и существует ли сейчас вообще — неизвестно. Рельефная стена с мозаикой на площади Юности считается объектом культурного наследия.