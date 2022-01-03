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Десять самых популярных статей 2021 года об истории Зеленограда и окрестностей 03.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Каждую неделю мы публикуем новую статью об истории Зеленограда и окрестностей, а всего их уже более двухсот. Собрали для вас десять самых популярных статей 2021 года — познавательное чтение на новогодних каникулах. Если вам нравятся наши статьи, оформите регулярное пожертвование для работы редакции.

«Природа великолепная, но поездки — чистая смерть». Антон Чехов о станции Крюково

В 1884 году в юмористическом журнале «Осколки» появилась миниатюра Чехова о скандальном происшествии на станции Крюково. Рассказываем, что связывало писателя и его семью со станцией Крюково и публикуем его рассказик о конфликте в крюковском поезде, который вполне мог бы произойти и в наши дни.

Читать про Чехова в Крюково

История Химок: от крошечной деревушки до центра ракетно-космической отрасли

Сосед Зеленограда по Московской области — Химки — стал городом сравнительно недавно, в 1939 году. До этого Химки были рабочим поселком, а еще раньше — славным дачным местечком, облюбованным классиками. Разбойники в лесах, сладкий воздух, дивные закаты — вот что такое были Химки. Кто же знал, что их будущее — пароходы и луноходы.

Читать про историю Химок

История старейшего в Зеленограде дома «с ведьмочкой» и его обитателей — семьи потомственных столяров Макаровых

На окраине Зеленограда, скрытая многоэтажками, все ещё стоит деревня Каменка — три улицы и полсотни домов. Между ними раскинулся Нижнекаменский пруд со старой аллеей у плотины, а рядом журчит родник, наполняя тихой прелестью неожиданный в городе сельский пейзаж. Украшение Заречной улицы — вековой деревянный дом с резными наличниками и фигуркой ведьмочки на крыше. Здесь живёт потомственный столяр Александр Макаров. «Зеленоград.ру» побеседовал с мастером и узнал, кто построил один из самых старых домов в нашем городе, какая жизнь шла в нём и какой была Каменка в недавнем прошлом.

Читать про столяра Макарова и его дома

Человек, который сделал Зеленоград зелёным. История дендролога Эдиссона Дашкова

Имя дендролога Эдиссона Дашкова почти не известно горожанам, хотя именно ему наш город обязан своей зелёной архитектурой: тенистыми парками, стройными аллеями, утопающими в зелени проспектами и дворами. Это ему в 1960-80-х годах довелось воплощать в жизнь концепцию города-сада. Город строили коллеги Дашкова — зодчие, а превращение спутника в сад стало его заботой. Рассказываем о человеке, который сделал Зеленоград зелёным и собираем подписи за увековечивание его имени.

Читать про Дашкова

«Высылаем группу охотников для сжигания домов». Как по приказу Сталина в 1941 году сжигали Крюково и Алабушево

Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск — такой приказ подписал Сталин 17 ноября 1941 года. Он действовал меньше месяца, до начала контрнаступления Красной Армии в ходе Московской битвы. Но это был тот самый месяц, за который советские части отошли на последний рубеж обороны Москвы. Немцы захватили Крюково, Алабушево, Каменку, Матушкино. Что же случилось с этими деревнями? Рассказываем, как выполнение приказа отражали в донесениях и сводках, что думали об этом местные жители и военные командиры в декабре 1941-го и много лет спустя.

Читать про местных жителях в 1941 году

«Нарисовали круг диаметром в километр». История проекта ЦИЭ — от грандиозного замысла до развалин

Чего только не болтают о грандиозной «заброшке» на поле за Георгиевским проспектом в «новом» городе! «Развалинами ЦИЭ» называют горожане ржавые железные каркасы, заросшие бурьяном, бетонные остовы со следами пейнтбольных выстрелов, циклопическую систему поземных коммуникаций, которую сейчас начали сносить для строительства нового микрорайона. Рассказываем, что там строили, почему забросили, зачем вообще в Зеленограде появился «новый» город и как СССР упустил шанс стать мировым лидером в микроэлектронике — с комментариями архитекторов и экспертов зеленоградской микроэлектроники, которые были свидетелями реализации проекта Центра информатики и электроники на рубеже 1980-1990-х годов.

Читать про ЦИЭ

История «Эры» — самого большого зеленоградского кинотеатра и культурного центра для тысяч детей и взрослых

Полвека назад в Зеленограде открылся второй кинотеатр, гордо названный «Эрой». О нём до сих пор ностальгически вздыхают многие горожане: ах, «Эра»! Сколько мультиков просмотрено в твоих стенах! Сколько счастливых часов прожито вместе с любимыми экранными героями! Сколько свиданий назначено в романтической темноте кинозала! А мороженое и фанта в буфете! А «Морской бой», на который не жалко 15 копеек! В 90-х от «Эры» остались только воспоминания: в левом крыле приютился молодой Ведогонь-театр, в правом — был то боулинг, то восточный ресторан. Теперь у бывшей «Эры» новая жизнь, а мы вспоминаем о том, как всё было раньше.

Читать про «Эру»

Как в Зеленограде появилась самая короткая улица Ленина и почему она может исчезнуть

Улица Ленина в Зеленограде — достопримечательность всероссийского масштаба. Она — самая короткая в нашей стране, на ней стоит только один дом. Но в недавнем прошлом улица Ленина была одной из самых оживленных в посёлке Крюково, вдоль неё располагались десятки домов, кипела жизнь. Рассказываем о её столетней истории, которая скоро может закончиться — согласно планам реновации, единственное здание на ней собираются снести, а сама улица скорее всего исчезнет.

Читать про улицу Ленина

Полная история зеленоградского регби: от первых игр на картофельном поле до одного из самых массовых видов спорта в городе

Зеленоградское регби всего на десять лет моложе города. Через этот вид спорта прошло не одно поколение горожан — тысячи человек. Рассказываем, как начиналось наше регби — на бывшем картофельном поле с берёзовыми воротами, как в зеленоградский клуб вербовали лыжников, футболистов и хоккеистов, как итальянец стал идейным вдохновителем строительства регбийного стадиона и что наши регбисты кричат после матча.

Читать про регби

170 лет назад была открыта станция Крюково — подборка интереснейших статей о её истории

В ноябре 1851 года официально открылось железнодорожное сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом, а вместе с ним — станция Крюково, вокруг которой построен современный Зеленоград. Но уже тогда железная дорога и станция Крюково радикально изменили жизнь в округе, превратив захолустную деревеньку в оживленный посёлок.

Читать про станцию Крюково

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Метки:
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