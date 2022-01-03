Полвека назад в Зеленограде открылся второй кинотеатр, гордо названный «Эрой». О нём до сих пор ностальгически вздыхают многие горожане: ах, «Эра»! Сколько мультиков просмотрено в твоих стенах! Сколько счастливых часов прожито вместе с любимыми экранными героями! Сколько свиданий назначено в романтической темноте кинозала! А мороженое и фанта в буфете! А «Морской бой», на который не жалко 15 копеек! В 90-х от «Эры» остались только воспоминания: в левом крыле приютился молодой Ведогонь-театр, в правом — был то боулинг, то восточный ресторан. Теперь у бывшей «Эры» новая жизнь, а мы вспоминаем о том, как всё было раньше.

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