Полвека назад в Зеленограде открылся второй кинотеатр, гордо названный «Эрой». О нём до сих пор ностальгически вздыхают многие горожане: ах, «Эра»! Сколько мультиков просмотрено в твоих стенах! Сколько счастливых часов прожито вместе с любимыми экранными героями! Сколько свиданий назначено в романтической темноте кинозала! А мороженое и фанта в буфете! А «Морской бой», на который не жалко 15 копеек! В 90-х от «Эры» остались только воспоминания: в левом крыле приютился молодой Ведогонь-театр, в правом — был то боулинг, то восточный ресторан. Теперь у бывшей «Эры» начинается новая жизнь, а мы вспоминаем о том, как всё было раньше.
На рубеже 1960-1970-х годов Зеленоград стремительно рос, приезжали новосёлы, зодчие разрабатывали новые планы застройки. Одного кинотеатра городу было уже мало, «Электрон», зал которого был загружен на 93% (больше, чем любой московский кинотеатр), не справлялся с потоком горожан, желавших сходить в кино или на концерт.
Да-да, концерты, а также творческие вечера и лекции тоже устраивали в кинотеатрах. В то время они помимо показа фильмов несли и другую нагрузку: раз или два в месяц приезжали артисты Мосэстрады, филармонии, проводили творческие встречи с артистами, состязания КВН-щиков. Кроме того, были ещё образовательные программы по абонементам, кинолектории. Заметим, что 1960-е годы (до распространения телевидения) стали «золотым веком» кинематографа, именно тогда в СССР был зафиксирован наивысший средний показатель — 22 посещения в год на человека. Словом, одним «Электроном» с его шестью сеансами в день было не обойтись, поэтому в 1971 году на улице Юности началось строительство нового кинотеатра.
В отличие от нетипового «Электрона», созданного учеником Игоря Рожина Юрием Гнедовским, новый «очаг культуры» архитектурных изысков не предполагал и строился по типовому проекту Х-13, разработанному в 1968 году.
Проект — типичный образчик советского модернизма: с виду статичный, тяжеловесный, мрачноватый объём, зато внутри два зала: киноконцертный на 1000 мест и малый на 200. Это в полтора раза больше, чем вмещал сравнительно новый «Электрон», где был один зал на 800 зрителей. И, конечно, новый кинотеатр был широкоформатным и имел многоканальный звук (уж как минимум стерео), в то время как его предшественник экран имел вполовину меньший, а звук — моно.
Строило новый кинотеатр Строительное управление №7 «Зеленоградстроя» — оно же несколькими годами раньше возводило «Электрон». А тем временем в школах объявили конкурс на лучшее название нового кинотеатра.
Открытие кинотеатра стало важным событием для города. По этому случаю устроили концерт, о котором его участница зеленоградка Марина Петровичева вспоминает так: «Мы выступали на открытии кинотеатра „Эра“! Давали большой концерт самодеятельности от завода „Микрон“. Был весь город! Самый первый зеленоградский ВИА назывался „Кентавры“. Закордонную музыку тогда играть не разрешалось — цензура бдела, но наши ребята всё равно умудрялись забубенить что-нибудь битловское!»
А ещё, как вспоминает зеленоградец Аркадий Кузнецов, на открытие «Эры» приезжал Аркадий Райкин со своим театром — «Но билетов, конечно, было не достать».
О том, какой фильм первым показали на широком экране «Эры», мнения старожилов расходятся: «Помню, перед открытием кинотеатра прошёл слух, что будет премьера фильма «Джентльмены удачи», но первый фильм был «Белая птица с чёрной отметиной», — делится воспоминаниями в «Одноклассниках» Дмитрий Суточников. «Точно, хорошо это помню, — соглашается с ним Владимир Ермачков. — Но на торжественном открытии кинотеатра для городской знати показывали другой фильм».
«Первый фильм — какая-то мелодрама итальянская, — вспоминает Владимир Бронштейн. — Без перевода и субтитров. На чистом итальянском. С родителями ходил. Отец билеты по блату достал». «По-моему, первый фильм был „Смешная девчонка“», — выдвигает версию Сергей Солнцев. Эту американскую музыкальную комедию о жизни знаменитой комедийной актрисы Фанни Брайс назвали и другие зрители.
А по сведениям Музея Зеленограда первым фильмом, показанным в «Эре», стала всё-таки нелирическая кинокомедия Александра Серого «Джентльмены удачи».
В 1973 году у зеленоградской «Эры» появился московский близнец — кинотеатр «Ашхабад», построенный в Чертаново по тому же типовому проекту Х-13.
Благодаря фотоснимкам «Ашхабада» мы сегодня можем зримо представить, как выглядела наша «Эра» изнутри. Просторный киноконцертный зал, разделенный сверху вниз двумя проходами, небольшая эстрада перед экраном. Застекленное фойе с журнальными столиками, на которых обычно лежали замусоленные журналы «Советский экран».
«Узнаются интерьеры кинотеатра „Эра“!» — комментируют эти снимки на портале pastvu.com. А вот снимок, сделанный в фойе «Эры» в первые годы ее работы.
О том, что идёт в кино, зрители узнавали из афиш перед кинотеатром. В то время в штате каждого кинотеатра был свой художник-оформитель. Афиша «фильма недели», шедшего обычно с понедельника по воскресенье, красовалась на стенде перед фасадом и символически отображала его содержание. Беглого взгляда на неё из автобуса часто бывало достаточно, чтобы понять, о чём фильм и стоит ли брать с собой детей.
«Помню, как было модно ходить в кино каждый понедельник на последний сеанс», — вспоминает зеленоградка Ольга К.
На этих снимках хорошо видны те самые рисованные афиши. В 1972 году вышел в прокат фильм «Человек на своем месте» с Владимиром Меньшовым и Анастасией Вертинской в главных ролях. Этот фильм был особенно интересен горожанам, поскольку ряд сцен — о любви, об отношениях города и села — снимали в Зеленограде, который выступил символом города будущего. «Для актёра Владимира Меньшова и сценариста Валентина Черных этот фильм стал дебютом, — рассказывает старший научный сотрудник Музея Зеленограда Мария Акимова. — Позднее их пути пересеклись при создании оскароносного фильма „Москва слезам не верит“».
Чтобы узнать расписание сеансов, зрители звонили в автоматическую справочную. Линия часто бывала перегружена, приходилось подолгу дозваниваться. Наконец автомат женским голосом зачитывал расписание показов: утренних, дневных, вечерних. Билеты можно было купить прямо перед началом или заранее. Билетная касса кинотеатра находилась слева, под надписью «Эра» — там обычно стояла очередь.
«А какие очереди за билетами были! — вспоминает Людмила Новашинская. — Мы в то время жили по соседству в общагах МИЭТ. Наши ребята даже знакомства в кассах завели, чтобы билеты на задние ряды всегда можно было купить. Счастливое было время!»
Билеты стоили копейки. На детский сеанс — 10 копеек, на взрослый — 25, 35 копеек, на удлиненную кинопрограмму, дополненную показом киножурналов, чуть дороже, а на двухсерийные фильмы цена удваивалась — 70 копеек.
Двухсерийными часто бывали индийские фильмы, особенно любимые зрителями, они шли по три с половиной часа, но в кинотеатре всё равно был аншлаг. Яркое, красочное и буйное индийское кино смотрели по многу раз, его воздействие походило на наркотик.
Идеологически выдержанные фильмы продвигались в зрительскую массу особо. Дирекция кинотеатров Зеленограда выпускала специальные листовки с посвящением очередному партсъезду, анонсом премьеры и объявлением, что принимаются заявки на коллективные посещения — по такому случаю в рабочих коллективах и на предприятиях организовали культпоходы в кино.
«Я почему-то помню только к/т „Эра“ , — делится зеленоградка Анастасия Волосова, — и такая ностальгия по нему: он был таким уютным, мы по выходным ходили с бабушкой на утренний детский сеанс, ели мороженое из металлических креманок, а потом шли в лес напротив кормить белок. Я бы и сейчас туда ходила…».
«Я этот кинотеатр любил больше, чем „Электрон“, за его игровые автоматы и уютность, — рассказывает Максим Синицын. — „Эра“ отличалась индивидуальностью, а ещё мне нравилось, что там было два зала и запретные/взрослые фильмы 16+, я проскакивал, поскольку выглядел уже в 14 лет на 16. Нравились там игровые автоматы, ну и кафетерий. За рубль можно получить кучу удовольствия: кино, лимонад с кексом и „Морской бой“».
«А мы с пацанами в детстве, когда решали прогулять школу, шли в „Эру“ в кино», — признается Александр Кудинов.
«Лично мне осталась дорога „Эра“ 80-х. С дублированными фильмами, с очередями в кассы, с буфетом, игровыми автоматами и ледяной горкой позади», — говорит Евгений Карабут.
С «Эрой» у горожан связано много счастливых детских воспоминаний. Каждое воскресение в 10 утра в малом зале шли детские сеансы — показывали мультики, фильмы-сказки, детское кино. Перед началом сеанса играла музыка, на первом этаже работал буфет.
Для самых маленьких в «Эре» существовал киноклуб «Чебурашка», а для учеников начальной школы киноклубы: «Хочу всё знать» (для учащихся 3-5 классов), «Твои герои на экране», «Мальчиши Гайдара», «Встреча со сказкой», пионерский киноклуб «Костер» (для 3-классников).
Зеленоградка Екатерина Сергеевна вспоминает: «Папа нас каждую субботу и воскресение в „Эру“ на мультики водил, здорово было! В буфете лимонад покупал, рогалики песочные и мороженое».
На еженедельном удовольствии можно было немного сэкономить, купив детям абонемент на месяц. Такие же абонементы продавали и на время школьных каникул — их часто распространяли по школам.
«Я по воскресеньям шлепала через лесок из 6-го микрорайона на утренний детский сеанс (родители абонемент покупали)», — рассказывает Светлана Мишукова.
Для ребят постарше тоже существовали свои киноклубы: комсомольский киноклуб «Факел» (для 7 классов) и киноклуб будущих командиров «Никто не забыт, ничто не забыто» (для 5-7 классов).
Особенно много было киноклубов для старшеклассников: «Будущий воин» (для 9-10 классов), «Русские классики в кино» (для 8-10 классов), «Москва и москвичи» (для 8-10 классов), «Русские писатели в Москве» (для 8-9 классов), «Сто дорог, одна из них — твоя» (для 8-9 классов), «Олимпийцы среди нас» (для 8-10 классов), «Подросток и закон» (для 8-9 классов), абонемент «Литература и кино» (для учащихся 8-10 классов).
Были киноклубы и кинолектории для взрослой аудитории: «Друзья кино» (в программе — фильмы-просмотры, встречи и диспуты, теоретические занятия, социологические исследования и пропаганда киноискусства), молодёжные киновечера «Искусство кино», кинолекторий «Атеизм, религия и современность», клуб любителей литературы и кино, клуб кинопутешествий (в частности, цикл «По местам боевой и революционной славы»)
Буфет в кинотеатре привлекал не только маленьких, взрослые зрители тоже его ценили. Когда «Эру» только открыли, вспоминают горожане, в буфете на первом этаже продавали пиво, а позже, в конце 1980-х, там бывало и вино на разлив.
«А какое мороженное было в шариках, в металлических вазочках!» — вспоминает Роман Кривенков.
Перед «Олимпиадой-80» в буфете появились «заграничные» фанта и пепси-кола. Стоили эти напитки впятеро дороже обычной газированной воды с сиропом, но «тогда никаких 15 копеек не жалко было, только бы „заграничной“ газировки попробовать!»
«Мы специально брали билет на утренние мультики в малый зал за 10 копеек, чтобы попить фанты и поиграть в автоматы пока длится сеанс», — рассказывает Олег Мон. — Помнится, сеанс уже давно начался, билетерша нас в зал гнала, а нам пофиг фильм, нам бы в автоматах поиграть! По-моему, тогда по 15 копеек игра стоила плюс бонусное время, если выиграл. А автоматы какие были: помнится, «Морской бой», тир — по зверушкам стрелять".
На «Морской бой» в «Эре» частенько стояла очередь — игра в начале 1980-х считалась «крутой».
Хитрые мальчишки разгадали тайну «Морского боя» и навострились получать призовую игру. «Мы расстреливали корабли торпедами, повернув ручку перископа до упора вправо, и в определенный момент выпускали торпеду, это был самый легкий способ подбить корабль, а не расстреливать его на середине пути!» — делится секретом Олег Мон.
И это была не единственна хитрость. «В правом верхнем углу ниши с рукоятками перископа был расположен механический счетчик (подобные стояли в катушечных магнитофонах), который отсчитывал торпеды. С помощью зеркальца была изучена его конструкция и обнаружен вариант сброса. Всё, теперь за 15 копеек можно было играть до бесконечности. Мы с друзьями периодически менялись, дабы не привлекать внимания», — вспоминает Александр Павлов.
Хрупкую детскую психику советская цензура тщательно оберегала от «лишних впечатлений», правда, к разочарованию пронырливых подростков, не всегда эротического свойства. Иной раз это были кровавые сцены (например, откушенная нога героини в «Смерти среди айсбергов») или всего лишь много курева, алкоголя и непозволительной для советского человека роскоши. Однако приписка на афише «Детям до 16 лет вход воспрещен» делала картину необыкновенно желанной, и находились смельчаки, готовые прорваться через кордон в виде строгой билетёрши.
«Мне кинотеатр «Эра» запомнился на всю жизнь по одной истории, — делится воспоминанием Светлана Леонова. — Привезли картину американскую, кажется, «Лимонадный Джо» [на самом деле это чехословацкая музыкальная пародийная комедия-вестерн — «Зеленоград.ру"]. Столько про неё говорили — что герой стакан стеклянный жевал, что фильм класс, — ну очень хотелось посмотреть. Собрались смотреть, мой старший брат, наша знакомая и я. Но фильм был «детям до 16-ти», а я была моложе. Я разоделась (хотя ничего модного не было, трудно было купить), сильно накрасилась, чтобы старше выглядеть. Но моего брата и знакомую пропустили, а меня нет. Я чуть не в слезах потопала домой. Как мы все уговаривали тётю билетёршу меня пропустить, но она была непреклонна…»
«А мы с подружками так же пытались попасть на „Новых амазонок“, в 1985 году в наших кинотеатрах шёл этот фильм», — рассказывает Ирина Доронина.
Польская фантастическая комедия в оригинале называлась «Сексмиссия» и, хотя была вдоль и поперёк изрезана цензорами, там всё равно было на что посмотреть. Кино считалось за порнографию — на сеанс пускали чуть ли не по паспорту. По сюжету в будущем все мужчины вымерли, остались одни женщины, которые размножаются через ЭКО. Но два замороженных неудачника мужского пола случайно проснулись сотни лет спустя и оказались в этом малиннике.
«В „Эре“ нас не пропустила тётя билетёрша, которая жила в нашем 503 корпусе и великолепно знала мою семью, — продолжает Доронина, — а вот в „Электроне“ я сошла за 16-тилетнюю и посмотрела фильм».
Пробраться на киносеанс бесплатно или устроить внезапную снежную атаку на зрителей — чего только не вытворяли мальчишки! «Мы в „Эру“ ходили бесплатно, почти всегда, — рассказывает Юрий Парф. — Покупали один билет, и во время журнала тот, кто с билетом, открывал крючок у выходной двери. Когда начинался сеанс, мы толпой залетали в темноте в зал, и рассаживались в разные точки. Дежурной иногда было лень ходить вылавливать, иногда ходила, но когда зал полный, в темноте не всех можно было найти. Когда надоедало одно и то же кино смотреть, зимой открывали дверь и закидывали зал снежками, ржали потом в лесу».
«А я после сеанса забегал за штору экрана и поднимался на чердак, ложился на пыльный деревянный настил и смотрел фильмы по несколько раз!» — признается Андрей Баринов.
В 1982 году в «Эру» привезли культовый художественно-документальный фильм о гастрольном турне легендарной шведской поп-группы АBBА в Австралии в 1977 году. Власть завораживающего широкоформатного АBBА-гипноза над доверчиво-простодушными зрителями была так велика, что даже незамысловатый сюжет, являвшийся связкой между концертными номерами группы, снятыми во время турне, не расхолаживал поклонников.
«Я „АBBA“ смотрел пять раз подряд с понедельника по пятницу, — делится Сергей Попов. — Вместо школы. По утрам. По-моему, сеанс был на 10 или 11 часов. Почему-то помню, что на всё это дело три рубля ушло. А в субботу и воскресенье мама и папа были дома. Не получилось».
Ради редкого зрелища зрители сбегали не только с уроков. «Аккурат зимой 1982-го с другом Толиком Гридякиным сбежали с работы в „Эру“ посмотреть фильм „АBBА“», — откровенничает Сергей Бессонов.
Жертвовать ради любимого фильма приходилось не только учёбой и работой. «„АBBA“ смотрелась на первом сеансе, и было это совсем непросто — пойти в кино 1 января в 11 утра, год кажется 1983. Копия была не очень и рвалась раза три, но зал даже не свистел», — вспоминает Александр Павлов.
«Лицензия на „АBBA“ была для СССР очень дорогой и недолгой, — поясняет Андрей Шуриков, в прошлом киномеханик, — тогда этот фильм мог идти только в „Эре“. Я работал там, крутил кино. Первые показы: „Легенды о динозавре“, „Женщина, которая поет“, „АBBA“ — мои. Золотое время было!»
Большой зал «Эры» не случайно назывался киноконцертным. На маленькой эстраде перед большим экраном кто только не побывал!
«Я впервые познакомилась здесь с ВИА „Самоцветы“ в 1981 году, — рассказывает Елена Чилиндина, — затем была Лариса Долина, „Монгол Шуудан“ и много чего интересного пронеслось через „Эру“».
"Ещё были «Веселые ребята», «Сябры», «Скифы», «Лейся песня», Стас Намин, Градский, «Ариель», ещё групп десять, уже не помню… — продолжает список Сергей Попов. — На «Песняры» я не попал. На «Автограф» тоже".
«Здесь был один из последних концертов Михаила Круга! Ещё „Иванушки“ выступали!» — перечисляет Владимир Тимошенко.
«А я на „Самоцветах“ был в 1976-м, — делится воспоминаниями Ринат Магжанов. — Помню, 18-летний Глызин там на гитаре шпарил. Молодые Пресняковы-старшие, Маликов-папа — худрук. Их плакат в туалете долго висел. Ещё вспоминаю „Синюю Птицу“…»
«Уже не вспомню, на какой наш ВИА я ходил в „Эру“ (возможно и на „Синюю Птицу“) но, абсолютно точно помню, что в конце стандартного репертуара советской эстрады со своими хитами конечно, ребята на сцене забабахали несколько хитов из Queen! И кажется ещё что то из репертуара западных групп… Это было нечто! Я просто от неожиданности обалдел! Хотя, скорее всего, они (наши ВИА) частенько такое вытворяли», — добавляет Игорь Бочков.
«У любой группы это была фишка под конец концерта, — поясняет Сергей Попов. — Гас свет. На экране цветные разводы. И пошло… типа как у „AC/DC“ — соло-гитара, иногда дым пускали. Публика неистовствовала!»
10 марта 2000 года в «Эре» состоялись концерты рок-группы «Сектор Газа» — из числа последних в её истории. Об этом событии горожан оповещали жёлтые афиши, набранные готическим шрифтом. Желающих попасть в «Эру» было больше, чем билетов, особенно способствовала ажиотажу молодёжь. Концерт начинался в полночь.
«Жаль в „Эру“ мне не продали билет на концерт „Сектора Газа“ , — вспоминает Евгений Лобанов, — потому, что он начинался в 00:00 и туда детей могли пропустить только с родителями, если они деньжат контролёру подкинут. Нас туда не впустили, потому, что мы были несовершеннолетние».
Кроме концертов в «Эре» проводились городские и районные фестивали к юбилеям и праздникам. Например, зимой 1984 года там прошел фестиваль «Солдатские звезды», приуроченный к 40-летию Победы. Оргкомитет фестиваля заранее разослал творческим коллективам приглашения.
К слову, фестиваль «Солдатские звезды» был ежегодным. Он длился целую неделю, имел обширную программу и собирал полные зрительные залы. В музее Зеленограда сохранились снимки, сделанные на этом фестивале в 1980-х годах.
Распространение телевизоров и видеомагнитофонов, а затем и появление интернета привело к тому, что спрос на кино стал падать.
В начале 1990-х годов «Эру» перепрофилировали, и без малого десять лет в бывшем кинотеатре кого только не было: клуб «Ковбой», кафе, караоке, игровые автоматы, дискотека на втором этаже, казино. Позже это помещение занял боулинг. По воспоминаниям старожилов, в бытность казино во второй половине 1990-х годов в этом заведении случались шумные бандитские разборки, были и два взрыва. По слухам, в конфликте была замешана Солнцевская преступная группировка.
В 1999 году часть здания, где когда-то размещались кассы и малый зал кинотеатра, отдали молодому зеленоградскому «Ведогонь-театру». К тому времени профессиональный театр существовал в городе уже несколько лет, в статусе детско-юношеского театрального центра с 1992 года занимая помещение в 6 микрорайоне. В 1999-м «Ведогонь» стал государственным учреждением культуры и ранней весной переехал на улицу Юности.
Предыдущие арендаторы, уходя, унесли с собой всё, что смогли забрать, вплоть до батарей. В помещении царил холод и разгром, повсюду свисали провода. Чтобы скрыть это безобразие, все стены завесили шторами. Разруху, которая царила тогда в помещении театра, труппа творчески обыграла в одном из первых спектаклей в бывшей «Эре» — рок-водевиле «Квадратура круга», действие которого происходило в 1920-х годах. А самым первым представлением «Ведогоня» в здании «Эры» стала программа «Вуаля» в жанре «маленькие комедии для театра-кафе».
Зрители первых спектаклей «Ведогоня» в здании «Эры» ещё помнят «перевернутый» малый зал: зрительские ряды стояли там, где позже устроили театральную сцену, а на противоположной стене был киноэкран. Рамку от экрана театр надолго сохранил и приспосабливал её для разных декораций. Сцена была крохотной, приходилось кустарно увеличивать её с помощью подиумов. А за сценой продолжали существовать шумные соседи, сопровождавшие спектакли пением под караоке и грохотом шаров в кегельбане.
В этом неприспособленном помещении театр проработал до 2003 года, когда началась затянувшаяся на три года реконструкция.
Проект изменения фасада разрабатывал архитектор Юрий Свердловский. К зданию пристроили двухэтажный «эркер» — он позволил расширить театральное фойе и устроить небольшой буфет. Пока шла реконструкция, труппа театра давала мини-спектакли на разных площадках (в выставочном зале «Зеленоград», в краеведческом музее, в залах управ и центров соцобслуживания, в библиотеках). В 2006 году реконструкция завершилась, и помещение «Ведогоня» стало таким, каким мы знали его до недавнего времени.
В конце «нулевых» у городских властей появились другие планы на здание кинотеатра «Эра». Его собирались подвергнуть глобальной реконструкции, после которой там разместился бы шестизальный кинотеатр на 530 зрительских мест, гостиница на 40 номеров, магазины и рестораны, а на верхнем этаже — фитнес-центр с бассейном, выставочный зал. В здании планировалось сделать также подземные парковки.
Разумеется, на тех площадях, что имелись, все это уместиться не могло — требовалась существенная достройка, однако, это «планов громадье» категорически не понравилось местным жителям. Администрация «Ведогоня» тоже воспротивилась: строительные работы могли привести к остановке деятельности театра. В результате от такой реконструкции отказались.
Потом здание собирались отдать департаменту семейной и молодёжной политики с тем, чтобы открыть там молодёжный центр, но департамент прекратил своё существование, и здание «Эры» снова «повисло» на балансе объединенной дирекции эксплуатации имущественного комплекса киносетей Москвы.
Зашла речь о том, чтоб продать «Эру» с аукциона наряду с другими пустующими кинотеатрами. Но помогло обращение префекта Зеленограда Анатолия Смирнова (по совместительству главы попечительского совета театра) к мэру Москвы с просьбой передать всё здание целиком «Ведогонь-театру». К тому моменту столичный департамент культуры уже утвердил концепцию развития «Ведогоня» как многофункционального театрально-культурного центра.
В концепции развития, утвержденной столичным департаментом культуры, театр хоть и играет главную роль, но занимает только 40% пространства. На остальных площадях разместятся арт-кафе, музей театра, кино-конференц зал на 50 мест для демонстрации артхаусного кино, а также большой репетиционный зал — его планируют использовать и как зал-трансформер для экспериментальных работ. Кроме того, обустроят небольшой зал площадью 50 кв.метров для бэби-театра — там будут работать с самыми маленькими зрителями.
Проект предусматривал переустройство большого кинозала «Эры» в театральный зал примерно на 300 мест, который в то же время будет использоваться и как концертно-прокатная площадка. На месте основной сцены «Ведогонь-театра» останется малый зал на 100 мест.
По госконтракту подрядчик должен был завершить работы к февралю 2020 года, а открыть театр предполагалось в том же году ко Дню города. Однако технические сложности и ограничительные «антиковидные» меры помешали завершить реконструкцию вовремя. Сроки сдачи театра сдвигались неоднократно. Почти три года театр репетировал и играл на чужих площадках.
Переезд в отремонтированное здание состоялся в конце июля 2021 года.
Новый, 23-й сезон «Ведогонь» откроет в октябре. Премьерный спектакль по пьесе Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше» покажут 30 и 31 октября. А 15 и 16 октября театр приглашает гостей на специальные встречи «Вот мы и дома!», посвященные открытию нового сезона в обновленном здании — для гостей обещают провести презентацию театра: показать его новый интерьер, новый зал, новую сцену и сценическое оборудование, рассказать о новых возможностях и о том, как театр жил «кочевой жизнью» во время ремонта.
Благодарим музей Зеленограда за помощь в подготовке этой статьи.