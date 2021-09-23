Детям до 16-ти…

Хрупкую детскую психику советская цензура тщательно оберегала от «лишних впечатлений», правда, к разочарованию пронырливых подростков, не всегда эротического свойства. Иной раз это были кровавые сцены (например, откушенная нога героини в «Смерти среди айсбергов») или всего лишь много курева, алкоголя и непозволительной для советского человека роскоши. Однако приписка на афише «Детям до 16 лет вход воспрещен» делала картину необыкновенно желанной, и находились смельчаки, готовые прорваться через кордон в виде строгой билетёрши.

«Мне кинотеатр «Эра» запомнился на всю жизнь по одной истории, — делится воспоминанием Светлана Леонова. — Привезли картину американскую, кажется, «Лимонадный Джо» [на самом деле это чехословацкая музыкальная пародийная комедия-вестерн — «Зеленоград.ру"]. Столько про неё говорили — что герой стакан стеклянный жевал, что фильм класс, — ну очень хотелось посмотреть. Собрались смотреть, мой старший брат, наша знакомая и я. Но фильм был «детям до 16-ти», а я была моложе. Я разоделась (хотя ничего модного не было, трудно было купить), сильно накрасилась, чтобы старше выглядеть. Но моего брата и знакомую пропустили, а меня нет. Я чуть не в слезах потопала домой. Как мы все уговаривали тётю билетёршу меня пропустить, но она была непреклонна…»

«А мы с подружками так же пытались попасть на „Новых амазонок“, в 1985 году в наших кинотеатрах шёл этот фильм», — рассказывает Ирина Доронина.

Польская фантастическая комедия в оригинале называлась «Сексмиссия» и, хотя была вдоль и поперёк изрезана цензорами, там всё равно было на что посмотреть. Кино считалось за порнографию — на сеанс пускали чуть ли не по паспорту. По сюжету в будущем все мужчины вымерли, остались одни женщины, которые размножаются через ЭКО. Но два замороженных неудачника мужского пола случайно проснулись сотни лет спустя и оказались в этом малиннике.

«В „Эре“ нас не пропустила тётя билетёрша, которая жила в нашем 503 корпусе и великолепно знала мою семью, — продолжает Доронина, — а вот в „Электроне“ я сошла за 16-тилетнюю и посмотрела фильм».