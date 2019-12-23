Ремонт «Ведогонь-театра» затягивается на несколько месяцев. Местные депутаты просят рабочих поторопиться — ради ветеранов (большинство из которых не сможет даже дойти до театра) 23.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Капитальный ремонт здания «Ведогонь-театра» на улице Юности закончится скорее всего только в конце 2020 года, сообщил «Зеленоград.ру» источник в театре. Здание закрылось на ремонт в ноябре прошлого года, по контракту работы должны закончить 10 февраля. Сейчас ясно, что этот срок будет сорван, говорят и в театре, и в префектуре.

Сейчас театр играет свои спектакли в ДК (Культурном центре «Зеленоград» — сцену там дают несколько раз в месяц) и на московских площадках. Работы ведёт компания «СК Флан-М», которая также выиграла конкурс на капитальный ремонт помещений во «Флейте», отданных Музею Зеленограда.

Между тем, местные депутаты попросили органы исполнительной власти «взять на особый контроль» капитальный ремонт театра и закончить работы к 9 мая 2020 года, чтобы сделать подарок ветеранам. Глава управы района Андрей Макшанцев, в свою очередь, сказал, что префект Анатолий Смирнов тоже подключился к этому вопросу. Чем все они могут помочь, непонятно. Тем более большинство из 263-х ветеранов, живущих в районе Савелки, уже не могут выйти из дома.

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