Капитальный ремонт здания «Ведогонь-театра» на улице Юности закончится скорее всего только в конце 2020 года, сообщил «Зеленоград.ру» источник в театре. Здание закрылось на ремонт в ноябре прошлого года, по контракту работы должны закончить 10 февраля. Сейчас ясно, что этот срок будет сорван, говорят и в театре, и в префектуре.

Сейчас театр играет свои спектакли в ДК (Культурном центре «Зеленоград» — сцену там дают несколько раз в месяц) и на московских площадках. Работы ведёт компания «СК Флан-М», которая также выиграла конкурс на капитальный ремонт помещений во «Флейте», отданных Музею Зеленограда.

Между тем, местные депутаты попросили органы исполнительной власти «взять на особый контроль» капитальный ремонт театра и закончить работы к 9 мая 2020 года, чтобы сделать подарок ветеранам. Глава управы района Андрей Макшанцев, в свою очередь, сказал, что префект Анатолий Смирнов тоже подключился к этому вопросу. Чем все они могут помочь, непонятно. Тем более большинство из 263-х ветеранов, живущих в районе Савелки, уже не могут выйти из дома.