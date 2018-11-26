Здание бывшего кинотеатра «Эра», ныне переданное «Ведогонь-театру», будет ремонтироваться целиком, с заменой инженерных коммуникаций, окон, стен, полов и лестниц, благоустройством и озеленением прилегающей территории, устройством наружного освещения. Поэтому театр не сможет работать в своем здании как минимум полтора года.

До 1 декабря надо выехать из помещений на улице Юности, рассказал Zelenograd.ru художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин. Административный офис театра будет располагаться в клубе «Силуэт» в корпусе 1432. Декорации, костюмы и реквизит увезут на арендованный склад, расположенный в Северной промзоне. Репертуарные спектакли «Ведогонь» будет играть на сцене Культурного центра «Зеленоград» — расписание сейчас обсуждается.



Ближайший детский спектакль в декабре — «Сказки кота Мурлыки. Как кот зверей напугал» — «Ведогонь» покажет 9 декабря в библиотеке театра и кино в корпусе 1462. А новогодние сказки — восемь ёлок — пройдут на сцене ДК МИЭТ (площадь Шокина). Это спектакль «Лекарство от жадности» по пьесе Владимира Илюхова в постановке Павла Курочкина. Билеты на эти спектакли можно купить на сайте театра и в кассах театра. Билетные кассы работают до 30 ноября включительно на прежнем месте на улице Юности, а со 2 по 30 декабря, до последней ёлки — в ДК МИЭТ.