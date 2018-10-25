«В Зеленограде есть только одна подходящая площадка [для работы театра в период ремонта], находящаяся в ведении департамента культуры, — это Культурный центр „Зеленоград“» , — рассказал Zelenograd.ru художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин. Но департамент должен принять официальное решение по этому поводу.

Спектакли «Кабаре Антоши Чехонте» и «Урод», заявленные на 29 и 30 ноября, сыграть уже не удастся, а вернуть билеты можно до 25 ноября включительно (деньги за билеты, купленные онлайн, автоматически вернуться на карту покупателя в течение двух недель), сообщает «Ведогонь».

До закрытия театр работает как обычно, а с 18 по 25 ноября в «Ведогоне» состоится фестиваль московских театров — покажут спектакли, входящие в топ лучших постановок для детей и молодежи.