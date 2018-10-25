С 26 ноября начнется капитальный ремонт здания зеленоградского театра, из-за чего он должен будет переехать. Куда именно — скоро решится. Отменяются два спектакля в конце ноября.
Здание бывшего кинотеатра «Эра», ныне принадлежащее «Ведогонь-театру», будет ремонтироваться целиком, с заменой инженерных коммуникаций, окон, стен, полов и лестниц, благоустройством и озеленением прилегающей территории, устройством наружного освещения. Работы рассчитаны на полтора года. Их будет выполнять АО «Строительная компания Флан-М». Компания ранее занималась ремонтом павильонов на ВДНХ, реставрацией храмов и усадеб, строительством и капитальный ремонтом зданий, в том числе учреждений культуры.
«В Зеленограде есть только одна подходящая площадка [для работы театра в период ремонта], находящаяся в ведении департамента культуры, — это Культурный центр „Зеленоград“» , — рассказал Zelenograd.ru художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин. Но департамент должен принять официальное решение по этому поводу.
Спектакли «Кабаре Антоши Чехонте» и «Урод», заявленные на 29 и 30 ноября, сыграть уже не удастся, а вернуть билеты можно до 25 ноября включительно (деньги за билеты, купленные онлайн, автоматически вернуться на карту покупателя в течение двух недель), сообщает «Ведогонь».
До закрытия театр работает как обычно, а с 18 по 25 ноября в «Ведогоне» состоится фестиваль московских театров — покажут спектакли, входящие в топ лучших постановок для детей и молодежи.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !