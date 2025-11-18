Московские театры покажут спектакли для детей в «Ведогонь-театре» в дни школьных каникул

18 ноября. Фестиваль откроется премьерным спектаклем «Огниво» «Ведогонь-театра» (возраст 7+) в постановке Олега Лабозина. Спектакль покажут в 11:00, 14:00 и 17:00.

19 ноября. В 14:00 и 16:00 — экскурсия по "Ведогонь-театру" (7+)

20 ноября. Московский областной государственный театр кукол в 12:00 покажет «Сказку о золотом петушке» (7+), а в 19:00 — гоголевского «Ревизора» (14+). В 15:00 в новом зале театра — актрисы Зоя Даниловская и Наталья Воеводина читают вслух «Бежин луг» из цикла рассказов Тургенева «Записки охотника».

21 ноября. В 11:00 и 13:00 Новый московский драматический театр представит сказку-интерактив «Трям! Здравствуйте» (5+). А в 19:00 — спектакль «12 новелл о любви» по рассказам Чехова (12+). В 14:00 и 16:00 в новом зале — интерактивный спектакль «Где живут тени» Московского детского театра теней. (7+)



22 ноября. В 11:00 и 13:30 Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна покажет сказку «Необычные приключения Красной Шапочки» (5+). В 19:00 — спектакль-комедию для всей семьи «Вождь краснокожих» (7+). В 16:00 в новом зале Марина Бутова и Егор Васильев читают «Старуху Изергиль» Горького (12+).



23 ноября. В 12:30 и 14:30 Московский областной государственный театр юного зрителя покажет визуальную сказку «Каникулы Бонифация» (5+). В 19:00 Российская академия музыки имени Гнесиных — с дипломным проектом студентов выпуска 2018 года «Сказки о любви» (10+).

24 ноября. В 11:00 и 13:30 Московский драматический театр «Апарте» покажет спектакль «Сказка о царе Салтане» (6+). А в 19:00 — спектакль «Станционный смотритель» (12+).

25 ноября. В 12:00 Детский музыкально-драматический театр «А-Я» представит философскую сказку про таинственный лес и его обитателей «Мой друг ёжик» (6+). А в 18:00 — спектакль-воспоминание в сопровождении оркестра «Мама меня любит» (10+).



В дни фестиваля «Ведогонь-театр» предлагает абонемент «Стань профессиональным зрителем» на три дня — 23, 24 и 25 ноября (2000 рублей) для подростков 12—17 лет. Абонемент позволит оказаться внутри театрального процесса: познакомиться с театральными службами, принять участие в мастер-классах, просмотрах и обсуждении спектаклей.



В этом году «Ведогонь-театр» ждет капитальный ремонт. Сроки начала работ не определены — но, по крайней мере, до декабря театр остается в своих стенах, показывает репертуарные спектакли, проводит фестивали и гастролирует.