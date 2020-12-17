1966 год: приём школьников «двойного выпуска»

Первый набор студентов в МИЭТ был объявлен в мае 1966 года. Приёмная комиссия с мая работала в корпусе 102, а вступительные экзамены абитуриенты сдавали в августе в здании школы 845 в 3 микрорайоне. Конкурс в первый вуз Зеленограда, по разным данным составил от пяти до десяти человек на место. Такой популярности поспособствовала уникальная ситуация в стране: в 1966 году школы произвели «двойной выпуск» — десятые и одиннадцатые классы одновременно получили аттестаты о среднем образовании.

Случилось это из-за реформы 1958 года: из-за перехода от семилетнего к восьмилетнему обязательному неполному среднему образованию и от десятилетнего — к одиннадцатилетнему полному среднему. Лишний год давался на профессиональное обучение — государство нуждалось в образованной рабочей силе. Раз в неделю старшеклассники проходили теорию и производственную практику, а вместе с аттестатом зрелости получали профессию и рабочий разряд. Однако после отставки инициатора этой реформы Хрущёва профобучение в школах отменили, а 11-летнее образование вернулось к «классическому» — десятилетнему. Последний выпуск одиннадцатиклассников и первый выпуск десятиклассников «сошлись» в 1966 году, так что перед дверями вузов оказалось почти вдвое больше юношей и девушек, чем обычно. Мест в МИЭТе было всего 250.

В итоге в новый вуз зачислили 250 «самых умных и удачливых». Ошалевших от радости и гордых собой вчерашних школьников собрали и поздравили в единственном на весь город «очаге культуры» — в кинотеатре «Электрон». Что касается старших курсов, то их пока не было. Правда, на второй курс приняли 35 студентов, в основном из числа зеленоградцев, окончивших первый курс в других вузах.

Возглавил МИЭТ учёный в области вычислительной техники и систем управления Леонид Николаевич Преснухин. Учебный год начался 1 сентября 1966-го. Поскольку институтских зданий ещё не было, в первые годы учиться пришлось в недостроенной «школе металлистов» в северной промзоне — верхние этажи здания достраивали, а на нижних шли занятия.