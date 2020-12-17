Студенческий городок на улице Юности почти ровесник городу. Для тех, кто приехал в МИЭТ учиться, а потом остался тут жить и работать, эти пятиэтажки стали первым зеленоградским адресом. Многим поколениям студентов общежитие — дом родной, здесь общажная братия сообща готовилась к сессиям и в полночь, размахивая зачётками, взывала из окон «халява, приди!», здесь закатывали весёлые пирушки, рубились в Doom, устраивали памятные шутки и розыгрыши, здесь творили и вытворяли, здесь созревали таланты и расцветала любовь.
Первый набор студентов в МИЭТ был объявлен в мае 1966 года. Приёмная комиссия с мая работала в корпусе 102, а вступительные экзамены абитуриенты сдавали в августе в здании школы 845 в 3 микрорайоне. Конкурс в первый вуз Зеленограда, по разным данным составил от пяти до десяти человек на место. Такой популярности поспособствовала уникальная ситуация в стране: в 1966 году школы произвели «двойной выпуск» — десятые и одиннадцатые классы одновременно получили аттестаты о среднем образовании.
Случилось это из-за реформы 1958 года: из-за перехода от семилетнего к восьмилетнему обязательному неполному среднему образованию и от десятилетнего — к одиннадцатилетнему полному среднему. Лишний год давался на профессиональное обучение — государство нуждалось в образованной рабочей силе. Раз в неделю старшеклассники проходили теорию и производственную практику, а вместе с аттестатом зрелости получали профессию и рабочий разряд. Однако после отставки инициатора этой реформы Хрущёва профобучение в школах отменили, а 11-летнее образование вернулось к «классическому» — десятилетнему. Последний выпуск одиннадцатиклассников и первый выпуск десятиклассников «сошлись» в 1966 году, так что перед дверями вузов оказалось почти вдвое больше юношей и девушек, чем обычно. Мест в МИЭТе было всего 250.
В итоге в новый вуз зачислили 250 «самых умных и удачливых». Ошалевших от радости и гордых собой вчерашних школьников собрали и поздравили в единственном на весь город «очаге культуры» — в кинотеатре «Электрон». Что касается старших курсов, то их пока не было. Правда, на второй курс приняли 35 студентов, в основном из числа зеленоградцев, окончивших первый курс в других вузах.
Возглавил МИЭТ учёный в области вычислительной техники и систем управления Леонид Николаевич Преснухин. Учебный год начался 1 сентября 1966-го. Поскольку институтских зданий ещё не было, в первые годы учиться пришлось в недостроенной «школе металлистов» в северной промзоне — верхние этажи здания достраивали, а на нижних шли занятия.
В 1967 году были созданы три основных факультета — микроприборов и технической кибернетики (МПиТК), физико-технический (ФТ, впоследствии ЭКТ), физико-химический и электронного машиностроения (ФХиЭМ). В 1970-м последний был реорганизован в два самостоятельных факультета: физико-химический (ФХ, затем ЭТМО, ИТС) и электронного машиностроения (ЭМ).
Работы по возведению города-спутника шли полным ходом, и строителям нужно было где-то жить. Поэтому в начале 1960-х годов они построили на краю леса, где позже пройдёт улица Юности, четыре пятиэтажных корпуса. С них улица и началась.
После образования МИЭТа город передавал ему по одному корпусу, и они становились студенческими общежитиями. Первым в 1966 году институту выделили корпус 02 (сейчас — седьмой). Строители съезжали, оставляя после себя порядочную разруху, так что корпуса нуждались в ремонте. В первый месяц в комнатах не было даже света, единственная лампочка висела «на вахте».
Ректор Преснухин не был безразличен к быту миэтовцев, он регулярно посещал общежитие. Выпускник ФТ'73 Александр Мясников вспоминал: «Я выступил с предложением отремонтировать общежитие МИЭТа силами студентов. Благодаря содействию Л.Н. Преснухина мы организовали бригаду из 15-20 человек и полностью отремонтировали один из корпусов. Многие вузы последовали нашему примеру, и впоследствии практика стала всесоюзной».
Пока шёл ремонт, студенты теснились по шесть человек в комнате, рассчитанной на четверых.
Заботы ректора о житье-бытье студентов касались не только бытовых удобств, но и здоровья. В 1968-69 годах он попытался ввести в Студгородке МИЭТа традицию всеобщей утренней зарядки, для чего лично приезжал в общежитие к семи часам утра, чтоб проследить, все ли ребята собрались на занятие. Упорства ректора хватило на пару лет. Но, по-видимому, сладкий сон казался миэтовцам более здоровым времяпровождением, чем ранняя зарядка, и инициатива сверху постепенно сошла на нет. К слову, рядом с общежитием были спортивные площадки, где студенты круглый год проводили много времени.
Постепенно студенты обжили все четыре здания — корпуса 02, 03, 04 и 05 (такую нумерацию они тогда имели). В корпусе 02 размещались студенты ФТ факультета, а в корпусе 05 — студенты факультета МПиТК. Студенты шутили: «Завтра будет обмен белья… между 02 и 05 корпусами». 03 корпус (нынешний девятый) общежитием стал не сразу, поначалу в нём шли учебные занятия. А затем его заселили девушки.
«Среди этих четырёх корпусов — один особенный, — вспоминал выпускник МИЭТа 1972 года Александр Гулевич. — Это корпус 03. Это был женский монастырь, и как положено монастырю, он охранялся на входе и был заселён весёлыми и чертовски соблазнительными монашками. Здесь жили наши девушки. И хотя все корпуса были заселены равномерно, именно здесь в „ноль-третьем“ особенно по вечерам, плавно переходящим в ночь, наблюдалась повышенная плотность населения. Народ ходил сюда по трём основным причинам. Во-первых, пообщаться с прекрасной половиной, по поводу учёбы конечно. И при этом показать себя лучше, чем есть на самом деле, другими словами, с целью духовного развития собственной личности. Во-вторых, вызвать у хозяек острое сочувствие к себе с целью поесть на халяву. И наконец, просто по любви».
Последнее обстоятельство отражалось и в студенческом фольклоре, в общежитии ходила такая частушка:
Корпус три, видать любому,
Наклонился к ноль-второму:
Вот весна что делает —
Творится, что не следует!
В начале 1970-х годов студенток в МИЭТе стало так много, что в «ноль-третий» они уже не помещались и занимали верхние этажи в других корпусах. По воспоминаниям заслуженного преподавателя МИЭТ, доцента кафедры ПКИМС Татьяны Поповой в 1966—1972 годах девушки жили на пятом этаже в корпусе 02. Привлекательность женского общества была так высока, что в 1972 году юношам, проживающим в Студгородке, по распоряжению студенческого совета запрещалось посещать «девичьи» этажи.
Никакой охраны в общежитии в те годы не было, если не считать вахтёрш (их называли дежурными), сидевших на первых этажах в холлах за столом, возле ячеек с почтой для студентов. Вахтерши знали всех «своих» студентов в лицо, а многих — по имени и фамилии. Гости оставляли у дежурных свой студенческий билет и получали предупреждение, что уйти надо до 23:00. Других мер для поддержания порядка на входе не требовалось.
Комнаты в то время были рассчитаны на проживание четырех человек — позже нормы изменились, и студентов стали селить по двое-трое. Проживание стоило 1 рубль 50 копеек в месяц. На месте «стекляшек», где сегодня играют в настольный теннис, были холлы, там стояли телефоны.
За благополучием студентов в общежитии в каждом корпусе следил выборный студенческий совет, члены которого дежурили по графику (он висел на первом этаже): обходили комнаты, следили, чтобы жильцы вовремя делали там уборку, а вещи содержали в порядке. Если требовался ремонт в местах общего пользования — в санузлах или на кухне — сообщали на вахту. Если кто-то шумел или слишком громко включал музыку, дежурные просили вести себя тише, не мешать соседям — обычно такого замечания было достаточно. Драк и хулиганства в общежитии не было.
Среди тогдашних студентов и выпускников встречается много знакомых зеленоградцам фамилий. В те годы МИЭТ окончили академик РАН Геннадий Красников (гендиректор группы компаний «Микрон»), префект Анатолий Смирнов, академик РАН Александр Стемпковский (ИППМ РАН), космонавт Сергей Ревин и многие другие. Во второй половине 1970-х был в их числе и студент факультета ЭМ (ЭТМО) Алексей Михальченков, ныне первый зампрефекта. «Я сам приехал из Орла и жил в общаге шесть лет, — вспоминал он. — Там каждый день был полон ярких моментов. То есть нечего, то деньги кончились, то ночью приходит команда „есть работа“, и бежишь на разгрузку картошки, песка или ещё чего-то. Всю ночь там, а утром, стараясь не сильно сачковать, идёшь на учёбу в институт».
«Здесь мы жили: ели, пили, спали, учили лекции, готовились к семинарам и экзаменам, — вспоминает один из первых студентов МИЭТа Александр Гулевич. — Здесь мы вели бесконечные разговоры „за жизнь“, читали, слушали музыку, танцевали, веселились и грустили, занимались всякой ерундой. В общем, делали всё то, что делает в этом мире нормальный человек».
«Общежитие всегда было местом студенческих посиделок, интересных разговоров „за жизнь“, дискуссий, шуток и, ну конечно, учебы, — рассказывает Татьяна Попова. — Мы отмечали здесь праздники, дни рождения, устраивали вечера танцев, делились конспектами, объясняли друг другу трудные задачки и зубоскалили о преподавателях». К слову, некоторые из преподавателей до получения квартир в Зеленограде жили тут же, в общежитии.
В 1968 году в одном из корпусов студенческого общежития разместилась институтская библиотека. Она начала формироваться с нуля одновременно с созданием МИЭТа и в первые два года находилась в школе, где занимала одну комнату площадью 20 кв.метров. Библиотеки МВТУ им. Баумана, МИФИ, МФТИ, МГУ помогли в комплектовании книжного фонда. Переехав в общежитие, библиотека обзавелась читальным залом на 30 мест. К моменту переезда в 1971 году в новое основное здание книжный фонд библиотеки составлял уже 45 тысяч экземпляров.
В 1972 году рядом со студенческим городком построили кинотеатр «Эра», что послужило к украшению культурной жизни студентов.
«Учился у нас в группе один студент очень строгих правил, но наивный и простодушный до невозможности, — вспоминает Татьяна Попова. — Он был родом из деревни (и откуда дети берутся и все подробности деторождения этот парень знал лучше всех). Так вот, ребята в общежитии постоянно подшучивали над ним и когда шли в кинотеатр смотреть фильм, где демонстрировались поцелуи, брали с собой журнал, что б прикрывать Толику (так звали нашего студента) глаза во время поцелуйных сцен».
Студенты, как водится, были горазды на шутки, некоторые из которых прочно вошли в историю общежития — о них вспоминают до сих пор. Один из первоапрельских розыгрышей вышел далеко за пределы общаги и имел, так сказать, городской резонанс. Подробности этой истории, произошедшей в самом конце 1960-х годов, рассказывает Татьяна Попова.
— Два наших студента, живущих в общежитии, решили подшутить над остальными обитателями корпуса. Им удалось подключиться к радиосети, и когда в передачах был перерыв с 14:00 до 15:00, они произнесли в эфир примерно такую речь: «Уважаемые зеленоградцы, передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра без объявления войны войска Китайской народной республики нарушили границу и вторглись на территорию СССР. Наши воинские подразделения ведут оборонительные бои в районе Читы. Все военнообязанные в 24-часовой срок должны прибыть с вещами к военкомату. Сохраняйте спокойствие. Мы победим!»
Оказалось, что сообщение транслировалось не только в общежитии, но и во всем городе. Конечно, в это время люди были, в основном, на работе, но многие услышали эту информацию. А были и такие, кто пришёл с вещами к военкомату, собравшись воевать! Постепенно всё выяснилось, виновные нашлись; и я помню, что вопрос об их поступке обсуждался на общем комсомольском собрании. Ребята повинились, просили не выгонять из комсомола и не отчислять из института. Им поверили и простили. Они успешно закончили институт и потом много лет работали в МИЭТе.
К слову, военкомат в те годы располагался рядом с общежитием возле первого корпуса, и там, принимая наплыв желающих повоевать, конечно вскоре догадались о проделке студентов.
Какой же вуз без студенческой стенгазеты? В МИЭТе стенгазеты были «зачОтные» — их до сих пор хранят и с трепетом разглядывают на встречах выпускников. Самая первая МИЭТовская газета вышла в 1968 году и называлась она «Вечерний звон». В музее МИЭТа сохранился только один номер — от 28 декабря 1968 года. Этот «орган новогоднего комитета» целиком составлен из шуточных стихов, историй, опросов, фактов об университете и объявлений.
В 1970 году на факультете ФТ студенты стали выпускать стенгазету «Резонанс». Её номера часто выходили к праздникам: Дню факультета ФТ, 8 марта, Новому году. Ребята делали газету, собираясь в общежитии. Рисовали её на склеенных вместе листах ватмана. Состояла газета из рисунков и карикатур, выполненных в особой художественной манере, которую сами авторы называли «гадизм». «Редакция» нередко работала по ночам, из-за двери то и дело доносились взрывы хохота — это художники-энтузиасты обсуждали своё творение и придумывали идеи для следующих выпусков.
Читатели ждали очередной номер «Резонанса» с нетерпением, ведь газета всегда откликалась на злободневные вопросы жизни института, как «боевой листок». Ждали его и в парткоме. Иногда, после придирок «старших товарищей» длина газеты в течение дня менялась: то партком требовал убрать скандальный рисунок, то редактор после инспекции начальства добавлял заблаговременно изъятую «крамолу». Мера была вынужденная: чтоб газету не сняли по приказу парткома, главный редактор аккуратно вырезал неугодный фрагмент лезвием, а после проверки вклеивал обратно. Газета висела в МИЭТе постоянно, обновлялись только отдельные листы, когда происходило событие, достойное упоминания.
По словам заслуженного профессора МИЭТа Михаила Королёва, самый скандальный выпуск «Резонанса» вышел в 1976 году. В нём студенты нарисовали свои портреты в стиле «Святой троицы», а название написали шрифтом главной газеты страны «Правда». Это «кощунство» крайне не понравилось парткому, к тому же газета содержала намёк на цензуру, и главному редактору Алексею Грицаю (который теперь стал известным бизнесменом в Зеленограде и руководит компанией «Дока-Центр») за номер сильно влетело.
К 1989 году из университета ушёл последний выпускающий редактор стенгазеты, и постоянный выпуск «Резонанса» прекратился. Правда, ещё несколько лет её продолжали делать ко Дню факультета ФТ, а затем издание сошло на нет.
В 2015 году, к 50-летнему юбилею МИЭТа, редколлегия «Резонанса» собралась, чтобы спустя 25 лет выпустить новый номер легендарного издания. Вместе с архивными номерами он был вывешен в институте в день Форума выпускников.
В начале 1980-х в Студгородке произошло много приятных перемен. Во-первых, в 1980 году МИЭТ в числе первых московских вузов обзавёлся собственным санаторием-профилакторием общетерапевтического профиля. Теперь студенты, не покидая общаги, могли посетить стоматолога, физиотерапевта, солярий, кабинет электросна, сеансы, лечебного массажа, сделать щелочную, масляную и лекарственную ингаляцию.
Во-вторых, в 1982 году «для улучшений условий обучения, проживания и отдыха студентов» построили корпус 06 (в народе — корпус-вставка, или просто «свечка») гостиничного типа на 208 мест.
Предназначался этот корпус для аспирантов и семейных студентов. Но мест в нём хватило далеко не всем. По этому поводу студенты на дне факультета ФТ спели такую частушку:
Не женились — вставку ждали.
Глядь, места уж разобрали.
Можно снова, всем — привет,
Не жениться много лет!
Кстати, ЗАГС раньше тоже находился рядом со Студгородком с торца 01-го корпуса выходящего к лесу. Сейчас в этом здании налоговая служба, а ЗАГС переехал во 2-й микрорайон.
Долгожданный «ноль-шестой» связал все корпуса общежития в единый комплекс. «Наконец-то открыт прямой переход, соединяющий мужской и женский корпуса общежития», — съязвила по этому поводу газета «Резонанс».
В «свечке» расположилась библиотека, зал вычислительной техники, медпункт, клуб, столовая, аудитории для занятий факультета повышения квалификации и подготовительного отделения (ФПК и ПО). Рядом обустроили спортивные и игровые площадки.
Условия проживания в новом корпусе были лучше, поскольку там на каждый блок из двух комнат имелись санузлы с душем. Обычная же комната в общежитии в 1980-х выглядела так.
В том же 1982-м в студенческом городке открылся филиал библиотеки. В помещении площадью 1132 кв.метра разместили фонды учебной литературы для студентов первых трёх курсов дневного отделения и два читальных зала на 200 мест. Здесь же сформировали книжный фонд для слушателей подготовительного отделения.
В 1980-х годах 1 апреля в общаге МИЭТа отмечали неизменно — с выдумкой и размахом.
Студенты старались сделать праздник незабываемым: заклеивали обоями вход в комнаты друзей, свешивали кухонные плиты на пожарных шлангах из окон. Случались и совсем страшные розыгрыши. Однажды к окну седьмого корпуса привязали чучело. Прохожие, видевшие эту «инсталляцию» издали, принимали его за повесившегося студента.
Порой юмор выходил весьма трудоёмким. Одну из таких первоапрельских историй поведал студент 80-х Александр Нестеренко. Как-то раз, отмечая День дурака, подвыпившая компания студентов дождалась, пока один из собутыльников удалится в свою комнату спать, и взялась за дело. Ребята притащили кирпичи, цемент, песок и… заложили пьяному товарищу дверь снаружи. Потрудились на славу. Жаль, не смогли оценить эффект: какое лицо было у студента, который утром с тяжёлого похмелья открыл дверь в коридор и узрел перед собой стену…
Отчаянную первоапрельскую шутку студенты выкинули весной 1987 года: развесили по всем корпусам общаги строгие объявления: «В связи с начинающимся месячником гражданской обороны всем студентам срочно получить у комендантов противогазы. Администрация». Времена были те ещё, так что смеяться никто и не подумал — дисциплинированные студенты покорно выстроились в очереди к комендантам. В жизни комендантов наступил чёрный день, им было не до смеха.
На рубеже 1980-х — 90-х годов корпуса Студгородка, прослужившие уже тридцать лет, требовали серьёзного ремонта. Студенты жаловались на плохое содержание всего общежитского оборудования, ветшающие коммуникации, забитые ржавчиной трубы, текущую сантехнику: всё было покрыто плесенью, краны «дышали» на ладан, туалеты (общие на этаже) не отличались чистотой и часто были без дверок. А в душевых, находившихся в подвалах корпусов, запросто можно было устроить парную. По воспоминаниям студентов тех лет, температура воды в трубах душевой была больше 100 градусов, но под давлением. Когда она вытекала из душа, то закипала и давала много пара: «можно было несколько душей включить, подождать минутку и ух!»
Про эти трудности писала в своих последних выпусках стенгазета «Резонанс». Руководство вуза стремилось исправить ситуацию, но глубокий кризис охватил уже все стороны институтской жизни — государственное финансирование учебного процесса и хозяйственной деятельности практически прекратилось, ремонтировать общежития стало не на что. Вуз переживал тяжелейшие времена.
В начале 1990-х приём студентов в МИЭТ уменьшился с 625 до 500 человек, а уровень знаний, получаемых в школе, снизился настолько, что заместитель проректора МИЭТа по учебной работе Н.М. Ларионов сообщал: «На вступительных экзаменах мы уже подошли к минимальному уровню требований, ниже которого не имеет смысла их проводить». В то же время преподаватели, которые получали нищенскую зарплату, всерьёз решали: «Начинать забастовку немедленно, сорвав приёмные экзамены, или всё же дать поступить в вуз новому пополнению, но не обучать его».
А в ноябре 1993-го по МИЭТу поползли панические слухи: дескать, институт совсем закроют на несколько месяцев, в зданиях отключат воду и электричество, перестанут платить зарплаты и стипендии. МИЭТ забурлил…
Чтобы прекратить панику, ректор МИЭТа Виталий Дмитриевич Вернер провёл встречу со студентами и преподавателями в забитом до отказа конференц-зале вуза (народ стоял даже в проходах и у дверей). Ректор откровенно рассказал о трудном положении, в котором оказался МИЭТ, но заверил, что институт не закроют. На фоне таких проблем текущие краны в общежитии были сущей мелочью.
В 1990-х годах попасть в общежитие с улицы можно было двумя путями. Первый — через главный вход. Там на первом этаже у проходной на длинной стойке лежали телеграммы, письма, извещения о денежных переводах — многим студентам родители переводили деньги.
Второй путь — через окно. На окнах первых этажей в то время не было решёток, и некоторые пользовались этим путем, чтобы ходить в гости. Лазили в окна не только бедовые студенты, но и увлеченные наукой аспиранты.
Один из них рассказывает: «В конце 90-х я был аспирантом (в другом институте, не в МИЭТе), но руководил группой студентов из МИЭТа — мы вместе делали один интересный проект искусственного интеллекта. И я приходил к ним в общагу раздавать задания и вообще обсуждать. Но после терактов в Москве в общаге ввели пропуска, и просто так зайти человеку с улицы стало невозможно. То ли один, то ли два раза пришлось залезать в окно на первом этаже, причём недалеко от главного входа».
Студенческий быт тех лет имел свой незабываемый колорит. Комнаты обустраивали кто как мог и хотел. Одни предпочитали «творческий беспорядок» и настенную «живопись», разбавленную цитатами, например, из Джима Моррисона. Другие стремились к традиционному домашнему уюту. Третьи устраивали у себя перепланировку, разгораживая комнату на «кухню» и «спальню» с двухэтажной кроватью у окна (на студенческом жаргоне такая кровать называлась «вертолётом»), четвёртые держали в аквариуме лягушек или выращивали гвоздики.
Студенты, не имевшие собственного будильника, дабы не опоздать на лекции, вывешивали на двери объявление: «Кому не лень, стукните в дверь в 8 утра». Если дверь оказывалась в «проходном» месте (например, на выходе из корпуса), добросердечные соседи поутру её буквально выносили.
На общей кухне, бывало, стоял запах пригоревшей сгущёнки — её варили прямо на плите, без кастрюли, и банки, разумеется, взрывались, украшая кухонный потолок потеками коричневой субстанции всех оттенков. Отмывать сгущёнку с потолка коменданты регулярно отправляли кого-нибудь из студентов. «Отрабатывать „практику“ у коменды» нередко приходилось «слоникам» — так в МИЭТе стали называть первокурсников.
О происхождении этого прозвища существуют разные версии. По одной из них, в МИЭТе поначалу непросто найти нужные кабинеты, которые указаны в расписании занятий — и группы первокурсников, как правило, вместе переходят с одного занятия на другое, топоча в коридоре в поисках кабинета, как стадо слонов.
Как сообщала в 2017 году студенческая газета «Инверсия», в прошлом каждый сентябрь шутники-миэтовцы устраивали «охоту на слонов»: «Весь месяц вуз, ставший полем боя, старшекурсники старательно обклеивали устрашающими объявлениями: „начинается охота на слонов, хоботы пойдут на водопроводные трубы, мясо на беляши, а хвосты — на кисточки дизайнерам“. Первокурсников отправляли по неправильному адресу, выкрикивали дразнилки, и топали около их аудиторий — в общем, шутили в меру буйной и неудержимой студенческой фантазии».
По другой версии «слон» — это студент, любящий особые нагрузки. Изначально, говорят, прозвище пошло из армии, где «с» означало «солдат».
А нынче, по рассказам миэтовцев, кураторы объясняют это так: «Вы конечно, спросите, почему первокурсников называют слонами? Потому что они слоняяяяяются!»
Случались в общаге и романтические моменты. Об одном из них вспоминает бывший студент: «Когда летом на сессии изо всех сил готовишься к экзамену, то рано утром на рассвете понимаешь, что что-то пошло не так. Тогда берёшь чашку чая, выпрыгиваешь в окно первого этажа и идёшь в лес на полянку и там встречаешь рассвет».
В 1990-х «веселиться» студентам денно и нощно помогали ларьки, круглосуточно работавшие в 3-м торговом центре. Там всегда был в продаже технический голландский спирт Royal, вино «Сангрия», достопамятный «Амаретто» и другие разноцветные ликеры ядовитой «химической» расцветки. И конечно, первые из иностранных батончиков — «сникерсы». Впрочем, такая «закуска» многим студентам была не по карману.
«Моё знакомство с общежитием началось с весьма символичного события, — вспоминает один из бывших миэтовцев, — Когда я с чемоданом в руке подходил к двери будущей своей комнаты, неожиданно открылась соседняя дверь, из неё вышел человек, посмотрел на меня мутными глазами, поучающе поднял палец и почти торжественно промолвил: „Алкоголь — яд!“ После чего плашмя рухнул поперёк коридора».
В 90-е годы небогатые, но предприимчивые студенты вместе со всей страной ударились в коммерцию, под которой тогда понималась главным образом торговля всем подряд без каких-либо документов и без налоговых отчислений. Торговали сигаретами, «импортными» духами, «Гербалайфом» (продуктами для похудения и БАДами), китайским и турецким тряпьем и разным ширпотребом. Начинающие «коммерсанты» вывешивали информацию о своём товаре на доске объявлений на 1-м этаже общежития: «Сигареты корпус 511 круглосуточно».
В начале 1990-х годов в моду вошли АОНы — телефоны с автоматическим определителем номера. С ними был связан один из популярных способов заработка. Торговали такими телефонами на Митинском радио-рынке, который в то время был «палаточным городком». А паяли их часто студенты-миэтовцы. Работодатель выдавал студенту набор, состоящий из печатной платы, радиодеталей и схемы-образца, с указанием, что и куда нужно припаять. Студент паял, проверял, сдавал работу и получал «приварок» к стипендии.
В конце 90-х еще одним способом подзаработать стала продажа молекулярного клея. «Суперклеев» в те годы ещё не было, а их нишу на рынке занимал полиамидный клей-расплав. Продавался он в твёрдом виде, и перед использованием его нужно было сначала расплавить на маленьком огне, скажем, паяльником или на пламени свечи в столовой ложке, а затем вылить между склеиваемыми поверхностями.
В общежитии «оптовики» вывешивали на доске объявление о клее. «Продавцы» получали товар в виде длинных брусков, самостоятельно нарезали его кусочками, расфасовали в пакетики и торговали ими в электричках, в подземных переходах, на рынках.
Как уверяли знатоки, цвет клея говорил о «крепости» склеивания. Тёмный клей был довольно жёстким и годился для дерева, пластмассы и металла, а светлый — более эластичный, подходил для обуви.
Локальная компьютерная сеть, соединившая компьютерных «юзеров» Студгородка, появилась в 1995 году. Все началось с того, что в разных корпусах общежития возникали объединения по два-три компьютера — их владельцами двигало желание сразиться в Doom по сети. Со временем мини-сети разных корпусов срослись в общую большую сеть, символично названную Swamp (болото). В следующие три года в сети появились два сервера: Spider (паук) и Roach (таракан). Swamp набирал популярность, и число желающих погрузиться в него быстро росло. В 1999 году пользователи сети получили доступ в интернет, а в 2000-м создали сайт сети и полноценный портал с блогами, форумами и множеством мини-сайтов, где помимо прочего имелось и досье на преподавателей МИЭТа.
В том же 2004 году сеть Swamp обрела официальный статус и стала автономной некоммерческой организацией «Объединенное молодёжное информационное сообщество МИЭТ» со своим офисом. За десять лет сеть она сделалась центром общажного бытия. Там было всё — от игр, фильмов, книг, анимэ и музыки до учебных материалов и расписания занятий всех групп института — чтобы не отходить от компьютера сутками. Студенты придумали даже систему метеомониторинга, которая измеряла текущую температуру и давление воздуха.
Словом, для многих студентов Swamp стал важной частью жизни, местом, где можно узнать о будущих мероприятиях, обсудить злободневные темы и просто пообщаться. Существовала даже традиция отмечать день рождения сети, собирая самых преданных юзеров. Отличившихся пользователей Swamp награждали премией «Болото». Например, в 2005 году номинации были такие: «За лучший поисковик по ресурсам сети», «За лучший пользовательский файловый сервер», «За сетевую социальную активность», «За заслуги перед сетью».
«Болото» просуществовало в общежитии до февраля 2013 года, а затем его пришлось «осушить», переключив всех абонентов сети Swamp на сеть МИЭТа. Произошло это из-за износа и выхода из строя магистрального оборудования сети Swamp — оптоволоконные кабели, проложенные по крышам переходов, прослужив несколько лет, разрушились под действием воды, солнца и ремонтных работ на кровле.
К началу 2000-х годов корпуса студенческого общежития, простоявшие сорок лет без капитального ремонта, нуждались в срочной замене всех коммуникаций. Проржавевшие трубы отопления нужно было немедленно менять, туалеты и душевые требовали ремонта, кухни — обновления. Общежитие не финансировалось долгие годы, и это отражалось на всём. Когда финансирование открылось, жизнь в общаге постепенно стала меняться к лучшему. Не только в смысле материальной базы, но и в смысле состояния студенческой среды.
В скудные годы воспитательная работа со студентами свелась к минимуму, культурно-массовых и спортивных мероприятий почти не проводили. Теперь же заработали секции и кружки, в общежитии стали устраивать праздники, фестивали, концерты студенческих музыкальных, танцевальных коллективов, компьютерно-игровые турниры, дискотеки, конкурсы. Например, «Конкурс на лучшую комнату», где победители самой чистой и уютной комнаты получали полезные призы.
С 2004 по 2014 год в мае прямо перед входом в общежитие устраивали фестиваль рок-музыки «Дверь в лето», который был фактически отчётным концертом для миэтовских музыкальных групп. Мало кто из жителей студгородка оставался равнодушным к этому действу: одни открывали окна нараспашку, наслаждаясь рёвом электрогитар, другие баррикадировались в своих комнатах и жаловались, что «адские звуки» мешают им жить.
В общежитии появились залы для занятий спортом, а в 7-м и 15-м корпусах — «стекляшки» для любителей настольного тенниса. Почувствовав заботу, студенты стали обращаться за помощью к администрации. В Студгородке организовали Службу Режима и Контроля (СРиК), которая стала блюсти порядок и безопасность студентов.
«Кстати, сотрудниками СРиК стражей порядка редко называют — в народе их величают „барменами“, чего они не терпят», — объясняла своим читателям-первокурсникам студенческая газета «Инверсия». Возникновению этого прозвища способствовали посты охраны на этажах — стойки дежурных очень напоминали барные стойки.
В первой половине 2000-х годов гостей общаги приводили в изумление двери комнат, выходивших в коридоры. «Шёл 2005 год, — вспоминает одна из таких случайных посетительниц, приехавшая навестить товарищей. — Мы — трое домашних деток и тут — ОБЩАГА! Впечатлений было море. Нас очень тепло приняли, показали основные достопримечательности, сделали экскурсию по общежитию. И вот что меня там поразило больше всего — это двери! Сколько простора для самодеятельности!»
Однако вскоре косметический ремонт в общежитии положил «самодеятельности» конец, все двери в коридорах покрасили в один цвет. Но время шло, и жажда самовыражения у студентов снова брала своё.
К концу «нулевых» — началу «десятых» годов дела в общежитии улучшились настолько, что Студгородок МИЭТа четырежды побеждал в ежегодном московском конкурсе «Наш студенческий дом» в различных номинациях. В 2009—2010 годах общежитие дважды завоевывало второе место в номинации «Лучшая инфраструктура».
И действительно, внутреннее устройство Студгородка таково, что если не очень надо в город, то можно не выходить из него неделями, переходя из одного корпуса в другой по переходам, расположенным на уровне второго этажа.
В общежитии было (и есть) всё для комфортной жизни. Пройдя КПП, студент оказывался в холле, из которого ведут две лестницы к корпусам. Левая лестница ведёт к 9-му и 7-му корпусам. Правая — к 13-му и 15-му.
Рядом с лестницей, ведущей в 7-й и 9-й корпуса, круглосуточно работал продуктовый магазин, именуемый в народе «нычкой». Под второй лестницей находился медпункт, а рядом — столовая с довольно демократичными ценами.
В студгородке имеется библиотека, а при ней небольшой читальный зал.
В подвале 9-го корпуса оборудовали прачечную самообслуживания «Чистюля», и она работала с утра до позднего вечера. Кроме стиральных машин-автоматов студенты могли пользоваться утюгами и гладильными досками.
В спортивных залах общежития работали секции тяжёлой атлетики, восточных единоборств, пинг-понга. Последний стал настолько популярен, что в общежитии устраивали чемпионаты по настольному теннису. Все желающие могли попробовать свои силы в первенстве Студгородка. Существовала при кампусе и сборная по футболу, тренировки которой велись на стадионе МИЭТа. В подвале 7-го корпуса находилась «качалка», а в зале 9-го корпуса проходили занятия по панкратиону.
Рядом с переходом в 15-й корпус студентов круглосуточно ожидала аудитория для самоподготовки — «боталка». Там можно было спрятаться от шумных соседей, собраться с друзьями для взаимопомощи перед важными контрольными и коллоквиумами, провести консультацию по сложному предмету.
Клуб Студгородка привлекал студией танцев «Хастл», студией восточных танцев «Фаиза», хип-хопом, студией танцев Fanky style, клубом диджеев, рок-группами и файер-шоу. Здесь устраивали студенческие праздники, например, в ноябре Студгородок отмечал день рождения. Праздник длился целую неделю и включал в себя олимпиады, спортивные состязания и эстафеты, тропу здоровья, чаепитие в холле и награждение самых активных студентов. Готовились к нему всем миром, и проходил он на ура, очень весело.
В 2011 году Студгородок МИЭТа завоевал на конкурсе «Наш студенческий дом» сразу две награды в номинациях «Лучший орган студенческого самоуправления» и «Лучший директор студенческого городка». Эту награду получил Андрей Германович Тренихин — сам бывший студент-миэтовец и обитатель общаги 1980-х годов (МПшник из 509-й). После окончания МИЭТа его работа оставалась тесно связанной с общежитием, с его ремонтом и техническим обслуживанием. В 2001 году ему предложили занять пост директора студенческого городка, и с тех пор это хлопотное хозяйство находится в его надёжных руках.
Одной из памятных многим инициатив Студенческого совета общежития стала акция «Булочки для студентов», которую провели в 2010 году.
Её придумали специально в помощь первокурсникам, чтобы им было легче привыкать к студенческой жизни. Чтобы студенты пораньше вставали и вовремя отправлялись на занятия, им раздавали булочки на ранний завтрак. В начале года булочки выдавались всем — не только первокурсникам, но со временем народу приходило всё больше и больше. Агитация была проведена так хорошо, что некоторым булочек не хватало. Приходилось изыскивать дополнительную выпечку. Все были очень довольны. Такие завтраки устраивали первые два месяца в начале учебного года, а потом, к огорчению жителей общежития, булочки отменили.
Новый год десять лет назад в общаге праздновали так: ставили две ёлки — одну в холле, а вторую в клубе. 31 декабря внизу, в холле около входа, по традиции устанавливали телевизор, чтобы все могли послушать речь президента. К полуночи множество студентов спускались в холл, поздравляли друг друга, в том числе и шампанским — на Новый год (единственный праздник) такая легкая вещь, как шампанское, допускалась. После боя курантов некоторые студенты расходились по комнатам отмечать праздник компаниями, а в клубе начиналось веселье под руководством Деда Мороза и Снегурочки: дискотека и конкурсы лучших костюмов. Поздравить друзей в Новый год можно было даже в том случае, если автор поздравления уезжал на праздники домой. Для этого в декабре в общежитии ставили почтовый ящик, и любой желающий мог оставить кому-то поздравление. А от имени отсутствующих их друзей поздравляли, конечно, Дед Мороз и Снегурочка.
Общежитие МИЭТа на улице Юности по-прежнему состоит из четырёх пятиэтажных корпусов коридорного типа и одного одиннадцатиэтажного здания блочного типа (№№7, 9, 11, 13, 15), соединенных между собой переходами и имеющих общий вход. На каждом этаже (кроме корпуса-вставки) — 36 комнат, рассчитанных на двух, трёх или четырёх человек, и общие санузлы, душ находится в подвале, кухня — общая на этаж. В 7-м корпусе есть отделение с комнатами для семейных пар. Стоимость комнаты в пятиэтажках в 2020 году составила 795 рублей 91 копейка в месяц.
В 11-этажном здании комнаты объединены в блоки: две комнаты, каждая на двух человек, душевая и туалет. На каждом этаже есть общая кухня. Стоимость комнаты в корпусе повышенной комфортности — 1434 рубля 67 копеек в месяц.
Населяют Студгородок более двух тысяч студентов, однако мест для всех желающих в нём все равно не хватает, поэтому в ближайшие годы МИЭТ собирается построить на Солнечной аллее, прямо напротив института, три корпуса нового общежития на пятьсот мест.