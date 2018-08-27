«Хочу сделать МИЭТ по примеру Физтеха»

«Первый раз я увидел МИЭТ в 1967 году, всего через два года после его открытия, — рассказывает Михаил Александрович Королёв, профессор кафедры Интегральной электроники и микросистем МИЭТ, работающий в институте с 1971 года. — Институт тогда располагался в школьном здании на Северной промзоне, а я работал в НИИМЭ и одновременно был внештатным сотрудником отдела науки газеты «Московская правда». Меня попросили написать о новом институте, который открылся в Зеленограде.

Это было осенью, я пришел к первому ректору МИЭТа Леониду Николаевичу Преснухину, мы сели на скамеечке перед зданием и долго беседовали. Он мне рассказал, что с большим энтузиазмом взялся за становление института, хотя, в общем-то, вполне уютно чувствовал себя и в МВТУ имени Баумана, где он уже тогда был известным профессором с авторитетом преподавателя и ученого. «Я хочу сделать МИЭТ по примеру Физтеха», — рассказал он.

Физтеховская система тогда славилась по всей стране: студенты учили два-три года фундаментальные науки в самом институте, а потом еще два-три года проходили практику на предприятиях или в институтах РАН.

Структура МИЭТа изначально предполагала, что каждый факультет будет иметь базовую кафедру на крупных предприятиях. У Физико-технического факультета было три базы: в НИИ Молекулярной Электроники, в НИИ Точной Технологии («Ангстрем») и в НИИ Физических Проблем. У факультета МПиТК база была в НИИ МП, у факультета Электронного машиностроения — на НИИ Точного Машиностроения (завод «Элион»), у Физико-химического факультета — на «Элме» и в НИИ Материаловедения. Факультеты создавались под предприятия, Преснухин хотел, чтобы система была именно такой, и до сих пор она более или менее сохраняется.

…Конечно, в первое время МИЭТ был совсем другим: действовали в основном только лекционные аудитории, не хватало технического оснащения для лабораторий, для студенческих практикумов. Институт был молодой, но настолько привлекательный, что в него пришли опытные преподаватели из крупнейших вузов Москвы, известные ученые. Преснухин вёл правильную политику: он постарался использовать уже накопленный опыт из области электроники, материаловедения и машиностроения в высшей школе и сумел уговорить перейти в МИЭТ очень талантливых людей, поэтому с самого начала здесь был очень хороший педагогический коллектив.".

Из интервью профессора М.А. Королева — о прошлом настоящем и будущем МИЭТа