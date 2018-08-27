Сто лет назад, 26 августа 1918 года, в деревне Харлово на берегу Волги на свет появился человек, которому суждено было присутствовать при рождении Зеленограда и градообразующего Московского института электронной техники. Леонид Николаевич Преснухин — первый ректор МИЭТа (1966-1988 годы), основатель и заведующий кафедрой вычислительной техники, выдающийся ученый и конструктор, член-корреспондент Академии наук, доктор технических наук, профессор.
В четверг, 30 августа, в 11:00 на площади Шокина перед университетом пройдет памятное мероприятие к юбилею и возложение цветов к памятной доске.
О том, каким был Леонид Преснухин при жизни, вспоминают его друзья и коллеги — эти истории и цитаты уже стали легендами и частью большой истории Зеленограда и МИЭТа.
Должность ректора нового вуза — Московского института электронной техники — Леониду Преснухину, на тот момент профессору и заведующему одной из кафедр МВТУ им. Баумана, предложили летом 1966 года. И пригласили совершить ознакомительную поездку в Зеленоград с посещением ряда действующих НИИ и заводов Научного центра микроэлектроники. Под сильным впечатлением от увиденного Леонид Николаевич согласился перейти работать в МИЭТ. Вместе с ним в Зеленоград перешла и часть ведущих сотрудников МВТУ, которые основали «костяк», с помощью которого Преснухин и построил научную работу института.
«Когда Леонид Николаевич стал уводить за собой сотрудников МВТУ, сразу засуетились в альма-матер — его вызвали в райком партии:
— Вы переманиваете кадры!
— МВТУ это кузница кадров? — спокойно спросил Преснухин.
— Безусловно.
— Вот пусть и куют! — на этом все закончилось, — вспоминает В.А. Бархоткин, член-корреспондент РАРАН, директор НИИ ВСиСУ, д.т.н., профессор кафедры вычислительной техники МИЭТ.
По словам Бархоткина, одного из патриархов зеленоградского вуза, Преснухин дал путевку в жизнь и увлекательную профессию сотрудникам отраслевой лаборатории в МИЭТе и выпускникам кафедры «Вычислительная техника». «Я очень многим обязан Леониду Николаевичу! Многие в МИЭТ не понимают, что, создав прекрасный институт, Леонид Николаевич определил их успехи на многие годы вперед, естественно, при их старании. И все это благодаря тому, что он был государственник, ученый, инженер и очень добрый порядочный человек!»
По материалам книги «Преснухин Леонид Николаевич. Воспоминания соратников и сотрудников к 100-летию со дня рождения»
На этапе организации деятельности МИЭТа Леонид Преснухин предложил руководителям и ведущим специалистам зеленоградских НИИ и заводов Научного центра сформулировать требования к будущим выпускникам МИЭТ. Как вспоминал сам Преснухин, в 101-м корпусе Зеленограда были выделены три квартиры, где формировался ректорат и работало человек 20-30. Ф.В.Лукин, первый директор созданного в Зеленограде Центра микроэлектроники, передал кипу папок, в каждой из которых были изложены мысли руководителей предприятий города, каким должен быть вуз, какие нужны специалисты.
После этого стало ясно, что в вузе должно быть четыре базовых факультета: физико-химический (материалов), физико-технический (гибридных и интегральных схем), микроприборов и технической кибернетики (электронных устройств) и электронного машиностроения (оборудования). Формирование кафедр и учебных дисциплин началось в 1966 году и продолжалось вплоть до 1970 года.
Вспоминает Юрий Анатольевич Райнов, главный инженер НИИ МВ и завода «Элма» (1964-1971), директор завода «Микрон» при НИИ МЭ (1971-1976), директор экспериментального завода «Протон» МИЭТ (1976-1978):
«В числе первых шагов Л.Н.Преснухина была просьба к директорам НИИ и руководству Научного центра об оснащении профильных кафедр современным оборудованием для практических занятий и научной работы. В то время я был заместителем главного инженера НИИМВ, и директор НИИ А.Ю. Малинин разрешил передать кафедрам значительное количество практически нового оборудования и приборов с последующим его монтажом. В этот период я ближе познакомился с Леонидом Николаевичем и мне импонировал его подход к решению возникающих проблем. Любой вопрос он решал доброжелательно, без лишнего усложнения и с ним хотелось работать».
По материалам книги «Преснухин Леонид Николаевич. Воспоминания соратников и сотрудников к 100-летию со дня рождения»
Часы над входом в МИЭТ сконструировали в самом институте по поручению ректора. Леонид Преснухин участвовал в проектировании механизма, а потом присматривал за часами — балкон ректорского кабинета находится прямо за ними. Об этом рассказывает доцент кафедры технической механики МИЭТа Александр Дегтярёв.
«Поступив в аспирантуру МИЭТ в январе 1968 года, в ноябре следующего года я стал ассистентом кафедры технической механики. В самом начале 1971 года наш заведующий Евгений Петрович Солдаткин объявил, что ректор Л.Н. Преснухин поручил кафедре создать механизм привода стрелок главных часов вуза. Также он сообщил, что систему управления будет разрабатывать кафедра промышленной автоматики (сегодня это кафедра САУиК). За озвучивание часов было поручено отвечать кафедре радиоэлектроники, на которой конструировали лентопротяжные механизмы. На мой взгляд, Леонид Николаевич принял мудрое решение в отношении создания часов, убил сразу трёх зайцев: сэкономил время и деньги на разработку, а также проверил квалификацию преподавателей кафедр — участников этого проекта.
В период проектирования привода курантов запомнился такой эпизод. Однажды Леонид Николаевич попросил зайти к нему с чертежами общего вида часов. Развернув листы, я стал давать пояснения по конструкции, отвечая на вопросы ректора. В конце разговора Леонид Николаевич назвал причину, по которой пригласил меня: накануне ему приснилось, что стрелки часов будут вращаться в разные стороны! Этот случай стал для меня серьёзным уроком. При огромной занятости ректор сумел предположить в общем-то рядовом по сложности проекте возможную ошибку, которая могла погубить весь замысел. До прихода в МИЭТ Леонид Николаевич был деканом Приборостроительного факультета МВТУ имени Баумана. Прекрасно зная механику и руководя разработками для оборонной промышленности, он привык оценивать качество и надёжность разрабатываемых изделий даже в мелочах.
Главные миэтовские часы останавливались несколько раз. Впервые это случилось в начале 1980-х годов из-за дыры между плитой и передним корпусом. Масло, которое было залито в корпус привода, вытекло, а стрелки остановились. Причину поломки обнаружил Леонид Николаевич Преснухин: вытекшее масло образовало пятно на балконе, выход на который — из кабинета ректора".
По публикации газеты «Инверсия» МИЭТа — «Миэтовские куранты»
«Первый раз я увидел МИЭТ в 1967 году, всего через два года после его открытия, — рассказывает Михаил Александрович Королёв, профессор кафедры Интегральной электроники и микросистем МИЭТ, работающий в институте с 1971 года. — Институт тогда располагался в школьном здании на Северной промзоне, а я работал в НИИМЭ и одновременно был внештатным сотрудником отдела науки газеты «Московская правда». Меня попросили написать о новом институте, который открылся в Зеленограде.
Это было осенью, я пришел к первому ректору МИЭТа Леониду Николаевичу Преснухину, мы сели на скамеечке перед зданием и долго беседовали. Он мне рассказал, что с большим энтузиазмом взялся за становление института, хотя, в общем-то, вполне уютно чувствовал себя и в МВТУ имени Баумана, где он уже тогда был известным профессором с авторитетом преподавателя и ученого. «Я хочу сделать МИЭТ по примеру Физтеха», — рассказал он.
Физтеховская система тогда славилась по всей стране: студенты учили два-три года фундаментальные науки в самом институте, а потом еще два-три года проходили практику на предприятиях или в институтах РАН.
Структура МИЭТа изначально предполагала, что каждый факультет будет иметь базовую кафедру на крупных предприятиях. У Физико-технического факультета было три базы: в НИИ Молекулярной Электроники, в НИИ Точной Технологии («Ангстрем») и в НИИ Физических Проблем. У факультета МПиТК база была в НИИ МП, у факультета Электронного машиностроения — на НИИ Точного Машиностроения (завод «Элион»), у Физико-химического факультета — на «Элме» и в НИИ Материаловедения. Факультеты создавались под предприятия, Преснухин хотел, чтобы система была именно такой, и до сих пор она более или менее сохраняется.
…Конечно, в первое время МИЭТ был совсем другим: действовали в основном только лекционные аудитории, не хватало технического оснащения для лабораторий, для студенческих практикумов. Институт был молодой, но настолько привлекательный, что в него пришли опытные преподаватели из крупнейших вузов Москвы, известные ученые. Преснухин вёл правильную политику: он постарался использовать уже накопленный опыт из области электроники, материаловедения и машиностроения в высшей школе и сумел уговорить перейти в МИЭТ очень талантливых людей, поэтому с самого начала здесь был очень хороший педагогический коллектив.".
Из интервью профессора М.А. Королева — о прошлом настоящем и будущем МИЭТа
Леонида Николаевича Преснухина уважали за честность, принципиальность, считали примером и лидером, ценили за внимание к мелочам и умение даже самые сложные дискуссии вести по всем правилам дипломатии. Из интервью с Виталием Дмитриевичем Вернером (ректор МИЭТ (1988-1998); проректор МИЭТ по научной работе (1973-1988); главный конструктор НПК «Технологический центр МИЭТ» (1988-2017)):
«Стиль работы Леонида Николаевича — глубокое проникновение в проблему и быстрое ее решение. На меня это произвело сильное впечатление, и я старался подражать ему. Поэтому я считал и считаю его, в определенной мере, своим учителем. Тогда же мне открылся и другой талант Леонида Николаевича — быть душой компании соратников. Ректорат работал напряженно, но иногда в конце длительного рабочего дня он вдруг говорил: «Поедем купаться», и мы все отправлялись на Истринское водохранилище.
Леонид Николаевич по-отечески относился к студентам, их быту и здоровью. Не все задумки и начинания удавались, например, утренняя зарядка в общежитии, но талончики на питание в столовой, я думаю, помогли многим. Когда начались стройотряды и бригады на «картошку», Леонид Николаевич обязательно их напутствовал и проверял условия жизни и работы студентов".
По материалам книги «Преснухин Леонид Николаевич. Воспоминания соратников и сотрудников к 100-летию со дня рождения»
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