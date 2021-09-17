Премьерный спектакль по пьесе Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше» покажет зеленоградский «Ведогонь-театр» 30 и 31 октября. Это первый спектакль в своём здании после капитального ремонта. Билеты уже продаются.

Капремонт бывшего кинотеатра «Эра», а ныне «Ведогонь-театра» на улице Юности длился почти три года и наконец завершился. Премьеру будут играть на новой сцене. Билеты продаются только онлайн на сайте театра. Стоимость — от 1300 до 1500 рублей. Зрителям нужны маски.

Александр Островский — знаковый драматург для зеленоградского театра. Спектакли по его пьесам ставились здесь с начала существования «Ведогоня». В их числе «Таланты и поклонники», «Женитьба Бальзаминова», «Бесприданница», «В чужом пиру похмелье», «Доходное место».

Спектакль «Правда — хорошо, а счастье лучше» поставил художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин. В спектакле заняты актеры Елена Шкурпело, Антон Васильев, Анастасия Мунина, Наталья Табачкова, Егор Васильев, Павел Грудцов, Ольга Львова.

«Это не просто бытовая пьеса, рассказывающая о жизни одного купеческого семейства, а какая-то сказочная и даже фантастическая история» , — говорит о премьерном спектакле Курочкин. — Смысл этой пословицы в том, что счастье не лучше, а больше правды, потому что счастье и правду в себя включает".