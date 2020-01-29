Капитальный ремонт здания «Ведогонь-театр» в разгаре, но у труппы появилась внятная перспектива — вернуться в родные стены весной, а в сентябре открыть полноценный театральный сезон на новой сцене. Возможно, в День города.
Ремонт в разных помещениях театра на разном этапе. Где-то еще заливают бетон в будущие стены, а где-то уже идет отделка помещений, монтируются коммуникации и оборудование. Об этом сообщил художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин. «Сегодня мы с главным художником театра Кириллом Даниловым и главным инженером театра Виктором Сибикиным (который на „объекте“ бывает ежедневно и знает там все до последней мелочи) облазили весь наш строящийся театр — от подвала до крыши. Радостно видеть, как вырисовываются контуры будущего театрального дома! Пока только контуры, и очень много работы впереди».
Здание закрылось на ремонт в ноябре позапрошлого года, по контракту работы должны были закончить 10 февраля — но сроки затянулись. Зеленоградский драматический театр кочует — играет свои спектакли в ДК (Культурном центре «Зеленоград» — сцену там дают несколько раз в месяц), и на московских площадках, участвует в театральных фестивалях. В конце прошлого года местные депутаты попросили органы исполнительной власти «взять на особый контроль» капитальный ремонт театра и закончить работы к 9 мая 2020 года, чтобы сделать подарок ветеранам.