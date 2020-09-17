Что общего у пиджака и кинотеатра

В те годы заместителем председателя Госстроя был Николай Варфоломеевич Баранов — крупный градостроитель, известный тем, что в октябре 1943-го предложил властям блокадного Ленинграда вернуть 20 площадям и улицам города их исторические дореволюционные названия (в том числе Дворцовой площади, Невскому проспекту и Садовой улице). Ему и предстояло судить о проекте первого зеленоградского кинотеатра.

Баранов нашёл, что проект интересный, хороший, но есть одно замечание.

Далее рассказывает сам Гнедовский: «…он мне говорит: «У вас симметричное здание, а вход расположен сбоку, асимметрично. Вы должны это исправить: в симметричных зданиях вход должен быть по оси». У меня в проекте вход действительно был смещён вправо: так было удобнее по планировке. Я говорю: «А вот у вас, Николай Варфоломеевич, тоже симметричный пиджак, а карман на боку». Он сказал: «Молодой человек, во-первых, не путайте архитектуру с портновским делом. Во-вторых, я сказал, что мне этот проект нравится, но я могу изменить своё мнение, если вы не будете слушать моих замечаний».

Тут на дерзкого ниспровергателя устоев зашикали, оттащили его в сторону, а начавшего уже сердиться Баранова умиротворили замечанием, что, дескать, «этот молодой человек просто не в курсе».

В результате проект утвердили, но автор сохранил асимметричный вход в симметричное здание. Затем началось рабочее проектирование. Полку архитекторов прибыло. К Гнедовскому присоединились Юрий Дмитриев и Рубен Мелкумян — они занимались разработкой рабочей документации. Юрию Дмитриеву в частности, принадлежит идея вынести бетонный козырек вперёд ещё больше, чем это было задумано в начальном варианте.