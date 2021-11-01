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170 лет назад была открыта станция Крюково. Вот подборка интереснейших статей о её истории 01.11.2021 ZELENOGRAD.RU

Ровно 170 лет назад, 1 (13) ноября 1851 года официально открылось железнодорожное сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом, а вместе с ним — станция Крюково, вокруг которой построен современный Зеленоград. Но уже тогда железная дорога и станция Крюково радикально изменили жизнь в округе, превратив захолустную деревеньку в оживленный посёлок.

На станции был вокзал и две деревянные платформы. На Московской и Петербургской сторонах стояли башни. Одна из башен служила паровозным сараем, там стоял резервный паровоз, а вторая была водонапорной. Воду для неё брали из пруда Водокачки (ныне Школьное озеро). Кроме воды, паровозы заправляли здесь дровами, которые подвозили по узкоколейке из Клязьминского торфяника (в районе нынешнего ВНИИПП).

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Возле станции стал расти посёлок железнодорожников. Здесь селились стрелочники, грузчики, билетные контролёры, кондукторы, путевые обходчики, смазчики. Рядом устроили гостиницу. В посёлке появилась хлебопекарня, лавка и трактир. Местные жители стали возить к станции товары на продажу.

Подробный рассказа о том, какой была станции Крюково в первые сто лет, зачем сюда приезжало царское семейство и писатель Чехов (он говорил «природа великолепная, но поездки — чистая смерть»), что за «карусель для паровозов» устроили на станции и многое другое — читайте в нашем историческом материале.

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Чего только не случалось за 170 лет существования станции Крюково! Счастливые находки и судьбоносные встречи, криминальные драмы, скандалы и аварии. Одни происшествия давали пищу пересудам, другие требовали оргвыводов, и все они становились поводом для публикаций в прессе. Рассказываем самые интересные истории из газет столетней давности.

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В 1890 году в Крюково появилось пригородное движение, но уже в 1882 году у поездов была остановка в Крюково. За полторы сотни лет вдоль дороги протянули электричество, построили новые пути, появились новые технологии. Казалось бы, время проезда от Крюково до Москвы должно уменьшаться. Однако зачастую это не так. «Зеленоград.ру» исследовал старые железнодорожные расписания и выяснил, насколько современная электричка быстрей допотопного паровоза.

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Во время Великой Отечественной войны станция была взорвана и потеряла большую часть своих построек — вокзал, мост, платформы, дома железнодорожников и школа превратились в развалины. После войны постепенно всё отстроили заново, а само железнодорожное сообщение изменилось — участок Москва-Крюково первым в СССР полностью перешёл на электрички. Как росли Крюково и Зеленоград, разделённые и объединённые железной дорогой, как Крюковская площадь превратилась из поселковой в городскую, какой станция и её окрестности были в брежневские годы, в период перестройки, и что нового принёс двадцать первый век, читайте в нашем материале.

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Станция Крюково — один из крупнейших на Октябрьской железной дороге пассажирских узлов. Но здесь возили не только пассажиров. В лесу за 11 микрорайоном есть живописная и загадочная железнодорожная ветка, прозванная в народе «кукушкой». Живописная — потому, что проложена она по Крюковскому лесопарку, а загадочная — потому, что мало кто знает её историю. Читайте историю станции Крюково-Грузовое, её предка и фантазии о будущем. Вспомним также историю еще одной местной «чугунки», по которой в Гражданскую войну возили дрова для спасения замерзающей Москвы.

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История станции Крюково продолжается — прямо сейчас на ней идёт грандиозная реконструкция, после которой появится трехэтажный павильон с эскалаторами, крытые платформы с подогревом и автобусная остановка на эстакаде — вот подробное описание проекта.

Следы прошлого находят во время сноса старой станции. Например, под 3-й платформой обнаружили каменную кладку, предположительно 19 — начала 20 века, предложили ее сохранить или сделать из камней мемориал, посвященный истории станции. РЖД обещали организовать археологические изыскания, но об их результатах пока ничего неизвестно, на запрос редакции в РЖД не отвечают. Продолжаем следить за прошлым и будущем станции Крюково.

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Метки:
история зеленограда, станция крюково
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