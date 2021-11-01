Ровно 170 лет назад, 1 (13) ноября 1851 года официально открылось железнодорожное сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом, а вместе с ним — станция Крюково, вокруг которой построен современный Зеленоград. Но уже тогда железная дорога и станция Крюково радикально изменили жизнь в округе, превратив захолустную деревеньку в оживленный посёлок.

На станции был вокзал и две деревянные платформы. На Московской и Петербургской сторонах стояли башни. Одна из башен служила паровозным сараем, там стоял резервный паровоз, а вторая была водонапорной. Воду для неё брали из пруда Водокачки (ныне Школьное озеро). Кроме воды, паровозы заправляли здесь дровами, которые подвозили по узкоколейке из Клязьминского торфяника (в районе нынешнего ВНИИПП).