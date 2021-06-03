Пруд для станции Крюково

Во второй половине 19 века после открытия Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги на станции Крюково стали останавливаться паровозы для заправки топливом и водой, из сочетания которых рождалась движущая сила машины — пар. Потребовался водоём для снабжения станции водой. Из окрестных рек самой близкой к станции оказалась Сходня, вытекавшая из болот в районе Алабушево. На ней и решили устроить запруду, чтобы создать резервуар для забора воды.

Неподалеку от станции имелась копань — яма, выкопанная на месте с близким залеганием грунтовых вод и подтопляемая ими. Поначалу там был карьер, из которого брали глину. Но однажды, пишет краевед Мария Сидельникова, «пришли рабочие, а карьер полон воды, — прорвалась подземная вода (родники?). На дне этого котлована остались и лопаты, и кирки, и тачки».

Сюда, в эту копань, и направили воды Сходни. Перекрыли её русло плотиной из карельского гранита (к слову, такими камнями выкладывали и другие гидротехнические сооружения железной дороги, например, тоннель для притока реки Сходни между станциями Крюково и Алабушево). В результате образовался пруд, который стал произведением рук человека и природы одновременно.

Рядом с водоёмом построили круглое кирпичное здание — водокачку, где установили мощные паровые насосы для забора и перекачки воды.