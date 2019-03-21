«Она сделана из карельского гранита, в идеальном состоянии, ни разу не ремонтировалась, ни один камень не сдвинулся, не раскололся, рассказал Титов в эфире радио „Зеленоград сегодня“. — Плотине скоро 170 лет, она еще столько же простоит. Мне бы хотелось, чтобы эта плотина зафиксировалась в культурном наследии, чтобы не дай бог кто-то не захотел ее поломать».

Присвоением зданиям и сооружениям такого статуса занимается столичный департамент культурного наследия. Пока обращение туда не отправлено, лишь озвучено предложение, пояснил Zelenograd.ru Андрей Титов. «У нас есть краеведческий музей, краеведы, наверное, есть некоммерческие организации, которые этим занимаются», отметил депутат.

Плотина из гранита на Школьном озере сейчас недействующая. Старожилы помнят маленький водопад на этих камнях — там был водосброс. Лет десять назад на озере сделали обводной канал, пустив реку в трубу.