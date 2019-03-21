Плотину построили на реке Сходня в середине позапрошлого века, когда делали искусственный водоем для заправки паровозов — пруд Водокачка, ныне Школьное озеро. Это самое старое гидротехническое сооружение на территории Зеленограда. Депутат района Силино Андрей Титов предложил присвоить гранитному сооружению статус объекта культурного наследия, чтобы его никто не поломал.
«Она сделана из карельского гранита, в идеальном состоянии, ни разу не ремонтировалась, ни один камень не сдвинулся, не раскололся, рассказал Титов в эфире радио „Зеленоград сегодня“. — Плотине скоро 170 лет, она еще столько же простоит. Мне бы хотелось, чтобы эта плотина зафиксировалась в культурном наследии, чтобы не дай бог кто-то не захотел ее поломать».
Присвоением зданиям и сооружениям такого статуса занимается столичный департамент культурного наследия. Пока обращение туда не отправлено, лишь озвучено предложение, пояснил Zelenograd.ru Андрей Титов. «У нас есть краеведческий музей, краеведы, наверное, есть некоммерческие организации, которые этим занимаются», отметил депутат.
Плотина из гранита на Школьном озере сейчас недействующая. Старожилы помнят маленький водопад на этих камнях — там был водосброс. Лет десять назад на озере сделали обводной канал, пустив реку в трубу.
Статус объекта культурного наследия дает, по закону, защиту от сноса и государственную поддержку. Например, реставрационные работы (если понадобятся) за счет города. Объектом культурного наследия могут признать здание, сооружение целиком, так и их элементы.
Сейчас в Зеленограде есть один объект культурного наследия — мозаика на здании бывшего универмага площади Юности. Этот статус ей присвоили в 2008 году.
В прошлом году здания зеленоградского МИЭТа — главный корпус, два учебных корпуса, Дом культуры и спорткомплекс — получили статус «выявленного объекта культурного наследия». Это значит, что Москомнаследие пока не включило памятник архитектуры в реестр объектов культурного наследия, но препятствий в данном случае нет.
Также ведомство рассматривает заявку о придании исторического центру Зеленограда статуса достопримечательного места. Под защиту государства могут попасть здания на Центральной площади — префектура, торговые помещения, где находятся универмаг и супермаркет «Билла», бизнес-центр, — а также «Флейта», парк Победы и городской пруд. Правда, закон предписывает обеспечить сохранность «достопримечательного места», но не накладывает ограничений для строительства — оно разрешено по согласованию с департаментом.
А фонтан с мозаичной чашей на площади Юности, построенный в начале 1970-х по проекту известного художника-монументалиста и живописца Серафима Павловского, признавать объектом культурного наследия отказались. Фонтан снесли при реконструкции площади.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.