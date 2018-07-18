Что такое «центр Зеленограда»? Емельянов не уточнил, что имел в виду. Это может быть район Центральной площади со зданием префектуры и «Флейтой», а может быть МИЭТ или площадь Юности, на которых уже расположены охраняемые объекты культурного наследия, а может быть вообще станция Крюково.

Что такое «достопримечательное место»? Это, по сути, объект культурного наследия. Им может быть как природная территория, так и архитектурный объект, его элемент или, например, жилая застройка, историческая часть города.

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» определяет достопримечательные места так: «Творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места традиционного бытования народных художественных промыслов, центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки, памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей, объекты археологического наследия, места совершения религиозных обрядов, места захоронений жертв массовых репрессий, религиозно-исторические места.

Сейчас такой статус имеют, среди прочих, усадьба «Архангельское» музей-усадьба Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник Пушкина «Михайловское», музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Эти усадьбы — памятники истории и культуры федерального масштаба, в нашем же случае речь идет о статусе достопримечательного места регионального значения.

Достопримечательное место будут сохранять в неизменном виде? Не обязательно. Если центр Зеленограда получит такой статус, департамент культурного наследия должен будет утвердить границы достопримечательного места и режим использования этих земель. Закон предписывает обеспечить сохранность этого места, но не накладывает ограничений для строительства — оно разрешено по согласованию с департаментом. Столичная практика показывает, что статус достопримечательного места может даже инициировать новое строительство, а не запрещать его. Один из примеров — стадион «Динамо». В 1987 году его историческая западная стена с барельефами была официально признана памятником архитектуры, в 2012-м стадион получил статус достопримечательного места. В результате началась крупнейшая в его истории реконструкция (еще не завершенная), существенно изменившая исторический облик стадиона — три четверти постройки были снесены.

А зачем департаменту культурного наследия разрешать стройку? Практика показывает, что аппаратный вес этого департамента небольшой, значительно уступает строительному лобби. Например, в 2017 году при реконструкции площади Юности рабочие снесли фонтан с мозаичной чашей, построенный в начале 1970-х по проекту известного художника-монументалиста и живописца Серафима Павловского. Департамент дважды запрещал работы рядом с фонтаном. Строители запреты проигнорировали, а в департаменте предпочли забыть эту тему, как будто её и не было.