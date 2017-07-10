Одна из активисток рассказала, что звонила в полицию, но там заявили, что выезжают только на преступления. То есть, нарушение федерального закона о регламенте определения культурной и исторической ценности архитектурного объекта преступлением, по мнению УВД, не является. Пообещали прислать участкового. Он приехал, взял заявление о незаконном сносе фонтана и ушел. На прошлой неделе активистка встречалась с начальником УВД Зеленограда Сергеем Василевским. По её словам, тот сначала пытался обратить всё в шутку — «его всё равно снесут, новый фонтан будет лучше», — а потом, ознакомившись с предоставленными документами, сказал, что присылал сотрудников полиции на площадь Юности в пятницу, 8 июля, — и всё было нормально, фонтан стоял. На этом контроль ситуации, видимо, завершен.