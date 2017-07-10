Фонтан долбят отбойными молотками и экскаваторным ковшом — от него совсем ничего не осталось. Полиция не сочла нужным приехать на место, а сотрудники департамента культурного наследия не успели приехать. Они запретили разрушать фонтан, но рабочие не обращают на это внимания.
Пока эксперты департамента не вынесут вердикт, зеленоградский фонтан находится под охраной, работы на нем вести запретили. Но ломать его начали уже в конце июня. В префектуре сказали, что фонтан просто случайно задела тяжелая техника, но рабочие на площадке утверждали, что действовали по устному указанию руководства, — заказчика благоустройства площади Юности ГУП «Мосремонт».
Неделю назад представитель департамента культурного наследия признал демонтаж фонтана незаконным и повторно предписал остановить работы. Сейчас фонтан практически сломан, сообщает корресподент Zelenograd.ru — разломаны и бортики, и чаша, посреди обломков стоит «креманка». Часть мозаики складывают в сторону, часть навалена в куче с цементом. На месте дежурят активисты — жители Зеленограда, требующие прекратить незаконный снос.
Одна из активисток рассказала, что звонила в полицию, но там заявили, что выезжают только на преступления. То есть, нарушение федерального закона о регламенте определения культурной и исторической ценности архитектурного объекта преступлением, по мнению УВД, не является. Пообещали прислать участкового. Он приехал, взял заявление о незаконном сносе фонтана и ушел. На прошлой неделе активистка встречалась с начальником УВД Зеленограда Сергеем Василевским. По её словам, тот сначала пытался обратить всё в шутку — «его всё равно снесут, новый фонтан будет лучше», — а потом, ознакомившись с предоставленными документами, сказал, что присылал сотрудников полиции на площадь Юности в пятницу, 8 июля, — и всё было нормально, фонтан стоял. На этом контроль ситуации, видимо, завершен.
В Зеленоград около полутора часов назад выехали двое сотрудников департамента культурного наследия. К 17:00 они так и не доехали до площади Юности.
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Очень печально, что делают с нашей памятью. Что нам ее просто стирают , при этом ведется работа по патриотическому воспитанию. А это все вместе к тому же от кому-то уродливых построек, до дорогих воспоминаний.
И к сожалению все это делается с поддержки Властей и финансирования. Чем данный снос чаши, реконструкции площади не относится к САМОСТРОЮ? С чем боролся С.С. Собянин и его команда.
Очень хочется напомнить, что ни обсуждения проекта, не голосования по данным работам не проводилось, да и конкурса ПРОЕКТОВ не проводилось. деньги не маленькие на все это. Да и прошлогодний ремонт Сцены, где она теперь? А это тоже не дешево обошлось, так год постояла и под снос.
Вот она открытость власти.
Как нам удобно, то и строим, или сносим. Мы вершим все, угодное нам! Хотим плитку положим. Надо деньги освоить, потом тут же закатаем асфальт.
Так чем тогда эта всласть лучше от Лужкова, Как его ругали по Москва Сити. А многое хорошее той команды, можно сказать и зарыли, этой же плиткой, да и асфальтом закатали, это так чтоб поглубже зарыть.
вчера еще норм все было, специально посмотрел.
Потом будем создавать сайты и опросы, а помните ли вы как выглядел Зеленоград? ну или например найдите отличия на фото. Что изменилось? Как вообще вы оцениваете благоустройство Зеленограда?
Ну и не забывайте в сентябре выборы Муниципальных депутатов! А кто они и чем занимаются?????
А согласовывают вот такие проекты, ведь это только с ними и с Советниками, закрыто обсуждался проект, данной реконструкции. а почему закрыто без всеобщего голосования?
Следующий проект - реставрировать "Штыки" таким-же образом ( там распилить можно больше.)
В давние времена у музыкальной школы была установлена табличка. Там были слова:
"На средства ,собранные комсомольцами здесь будет установлен памятник войнам защитникам ..."
Что, денег нет, но вы держитесь? ( А ведь они держались до последнего тогда).
Для администрации г. Зеленограда:
- Некуда приложить усилия,а мышца играет ? Убейте себя об стену.
Плевать народным избранникам на город и людей и историю - карманы бы набить и отвалить в теплые страны - здесь и сейчас - не планируют они тут жить.