6 комментариев
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Фонтан на площади Юности окончательно доломали, несмотря на формальный запрет властей 10.07.2017 ZELENOGRAD.RU

Фонтан долбят отбойными молотками и экскаваторным ковшом — от него совсем ничего не осталось. Полиция не сочла нужным приехать на место, а сотрудники департамента культурного наследия не успели приехать. Они запретили разрушать фонтан, но рабочие не обращают на это внимания.

Фото: Александр Сайганов / Zelenograd.ru

Пока эксперты департамента не вынесут вердикт, зеленоградский фонтан находится под охраной, работы на нем вести запретили. Но ломать его начали уже в конце июня. В префектуре сказали, что фонтан просто случайно задела тяжелая техника, но рабочие на площадке утверждали, что действовали по устному указанию руководства, — заказчика благоустройства площади Юности ГУП «Мосремонт».

Видео: Александр Сайганов / Zelenograd.ru

Неделю назад представитель департамента культурного наследия признал демонтаж фонтана незаконным и повторно предписал остановить работы. Сейчас фонтан практически сломан, сообщает корресподент Zelenograd.ru — разломаны и бортики, и чаша, посреди обломков стоит «креманка». Часть мозаики складывают в сторону, часть навалена в куче с цементом. На месте дежурят активисты — жители Зеленограда, требующие прекратить незаконный снос.

Обломки мозаики складывают отдельно
Фото: Александр Сайганов / Zelenograd.ru

Одна из активисток рассказала, что звонила в полицию, но там заявили, что выезжают только на преступления. То есть, нарушение федерального закона о регламенте определения культурной и исторической ценности архитектурного объекта преступлением, по мнению УВД, не является. Пообещали прислать участкового. Он приехал, взял заявление о незаконном сносе фонтана и ушел. На прошлой неделе активистка встречалась с начальником УВД Зеленограда Сергеем Василевским. По её словам, тот сначала пытался обратить всё в шутку — «его всё равно снесут, новый фонтан будет лучше», — а потом, ознакомившись с предоставленными документами, сказал, что присылал сотрудников полиции на площадь Юности в пятницу, 8 июля, — и всё было нормально, фонтан стоял. На этом контроль ситуации, видимо, завершен.

Активисты пишут объяснительную для участкового
Фото: Александр Сайганов / Zelenograd.ru

В Зеленоград около полутора часов назад выехали двое сотрудников департамента культурного наследия. К 17:00 они так и не доехали до площади Юности.

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Обсуждение
Александр Постников
6 часов назад
Данный комментарий размещаю повторно, первый относился к истории чаши, теперь уже утерянной чаши для жителей Зеленограда.
Очень печально, что делают с нашей памятью. Что нам ее просто стирают , при этом ведется работа по патриотическому воспитанию. А это все вместе к тому же от кому-то уродливых построек, до дорогих воспоминаний.
И к сожалению все это делается с поддержки Властей и финансирования. Чем данный снос чаши, реконструкции площади не относится к САМОСТРОЮ? С чем боролся С.С. Собянин и его команда.
Очень хочется напомнить, что ни обсуждения проекта, не голосования по данным работам не проводилось, да и конкурса ПРОЕКТОВ не проводилось. деньги не маленькие на все это. Да и прошлогодний ремонт Сцены, где она теперь? А это тоже не дешево обошлось, так год постояла и под снос.
Вот она открытость власти.
Как нам удобно, то и строим, или сносим. Мы вершим все, угодное нам! Хотим плитку положим. Надо деньги освоить, потом тут же закатаем асфальт.
Так чем тогда эта всласть лучше от Лужкова, Как его ругали по Москва Сити. А многое хорошее той команды, можно сказать и зарыли, этой же плиткой, да и асфальтом закатали, это так чтоб поглубже зарыть.
Олег Милов
6 часов назад
наконец-то. а то всё долго думали и ходили вокруг, да около... умерла так умерла.
вчера еще норм все было, специально посмотрел.
Александр Постников
5 часов назад
и это все делается в преддверие празднования 60-летия Зеленограда.
Потом будем создавать сайты и опросы, а помните ли вы как выглядел Зеленоград? ну или например найдите отличия на фото. Что изменилось? Как вообще вы оцениваете благоустройство Зеленограда?
Ну и не забывайте в сентябре выборы Муниципальных депутатов! А кто они и чем занимаются?????
А согласовывают вот такие проекты, ведь это только с ними и с Советниками, закрыто обсуждался проект, данной реконструкции. а почему закрыто без всеобщего голосования?
Vladimir Bravov
4 часа назад
Молодцы! Распил бабла засчитан.
Следующий проект - реставрировать "Штыки" таким-же образом ( там распилить можно больше.)

В давние времена у музыкальной школы была установлена табличка. Там были слова:
"На средства ,собранные комсомольцами здесь будет установлен памятник войнам защитникам ..."
Что, денег нет, но вы держитесь? ( А ведь они держались до последнего тогда).

Для администрации г. Зеленограда:
- Некуда приложить усилия,а мышца играет ? Убейте себя об стену.
Max Petrov
3 часа назад
а почему закрыто без всеобщего голосования?
Да Вы смеетесь что-ли? Никто бы за снос не проголосовал! Сынок (папа) да и префектура осталися бы без денег и без подряда, плиточники тоже в пролете - а так все удачно списано загляните в смету по торгам: дорожные работы 141 млн, благоустройство территории 91,6 млн, освещение 35,5 млн, дождевая канализация 10.8 млн, электроснабжение 8,5 млн и т.п - 350 миллионов за плитку и 4 струи из земли - не дофига ли???? И плешь посреди площади. Кроме того - будки под торговлю закупаются я так понял префектурой отдельно (не увидел их в смете) - тут еще кто-то моет! Пир во время чумы...
Плевать народным избранникам на город и людей и историю - карманы бы набить и отвалить в теплые страны - здесь и сейчас - не планируют они тут жить.
Андрей Л*****
2 часа назад
Никто бы за снос не проголосовал!
Вот не надо за всех говорить, я проголосовал бы, ибо уже достал, художественной ценности в нем было ни на грош. Потом было голосование на Активном гражданине, где был выложен проект и никакого старого фонтана в помине не было, за него проголосовало большинство, так что считайте, что эти голоса за его снос.
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