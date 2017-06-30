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Фонтан на площади Юности случайно повредили строители. Что здесь не так? 30.06.2017 ZELENOGRAD.RU

При работах на площади Юности погрузчик не разъехался с самосвалом и случайно задел бортик фонтана. От удара бортик обвалился. Так в префектуре объяснили повреждение фонтана, который находится под охраной до завершения экспертизы о признании мозаики в фонтане объектом культурного наследия. Рассказываем подробности и что не так в этом объяснении.

Разрушения фонтана заметили вечером в четверг. Было ли это начало демонтажа или случайное разрушение, непонятно. Фонтан по-прежнему огорожен и разрушена была небольшая часть бортика.

В департаменте культурного наследия, который рассматривает вопрос о присвоении мозаике в чаше фонтана статуса памятника истории и культуры, сообщили, что официального решения экспертов пока нет. Инспекторы горячей линии департамента обещали разобраться в происшествии.

Утром в пятницу источник Zelenograd.ru в префектуре предположил, что решение уже принято. Возле самого фонтана это подтвердили активистам два человека, которые представились сотрудниками ГУП «Мосремонт» — заказчика работ. Однако документы они не показали, но сказали, что решение по фонтану уже принято, просто «бумага не успела дойти».

Позже заместитель начальника управления ЖКХ префектуры Наталья Грибанова сказала Zelenograd.ru, что фонтан по-прежнему находится под охраной, а разрушение объяснила случайностью. По ее словам, она сообщила о происшествии в департамент капремонта.

Однако активисты, находящиеся на площади, не верят в случайность. «Разрушения чаши фонтана, ну совсем не похожи на случайное повреждение, — пишет Александр Постников. — Пусть представители префектуры лапшу снимут со своих ушей, да и сами не продолжают её вешать».

Активисты вызвали участкового по факту порчи охраняемого объекта. С ним осмотрели стройплощадку, разрушения бортика, пообщались с руководителем рабочих Кареном. Он сообщил, что в четверг вечером из ГУП «Мосремонт» позвонили и сказали начать снос, а в пятницу утром приехал представитель организации, который лично подтвердил, что надо ломать. «Таким образом, — считает один из активистов Алексей Сафронов, — никакого столкновения самосвалов не было».

По факту умышленного причинения вреда охраняемому объекту Сафронов собирается подавать заявление в полицию. «Даже если решение действительно принято, — говорит он, — ребята явно поторопились его исполнять».

Строители заверили, что ломать до понедельника не будут, а если бумага в понедельник не дойдет, то не будут и после.

Верите ли, что фонтан на площади Юности повредили случайно?
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Обсуждение
Людмила Тарасовна
8 часов назад
Ну, если честно, то на мой взгляд, фонтан некрасивый. Не знаю, будет ли новый лучше, но вот этот вот уже давно пора либо переделать, либо убрать.
Лиса Алиса
8 часов назад
Мозаика эта страшенная и позорная, а ее еще сохранять думают. Разрушен только бортик. Чудо-мозаика не пострадала. Жаль.
Елена Волкова
7 часов назад
Фонтан-история города. Пришлым этого не понять.Отреставрировать- Да. Уничтожить -НЕТ.
Майкл Маерс
7 часов назад
Это не случайно задели бортик фонтана,а специально и нам лапшу на уши вешают тоже специально для того чтобы фонтан больше не являлся объектом культурного наследия,не делать его реставрацию,а сделать этот дебильный,придурошный проект из дешёвых материалов и отмыть денег себе в карман.Особенно это связано с тем,что реконструкцией площади Юности занимается компания сына гендиректора «Мосводоканала»-Максим Пономаренко.
Ляляка Московская
7 часов назад
Согласна с предыдущими комментами. На мой взгляд , проект современной реконструкции вполне симпатичен , особенно нравится идея ледового катка зимой .

Max Petrov
7 часов назад
Стеллу снесли, Ильича убрали, фонтан сломаем, штыки завалим - проснешься по пьяни на лавочке и фиг поймешь в Зелике ты или в Люберцах.
Елена Премудрая
7 часов назад
И красный бортик убрать. Почему у нас в городе так любят этот идиотский красный цвет?
Иван Васильевич
6 часов назад
Старый фонтан ужасен и никакая ностальгия тут ни при чем. Столичный округ должен иметь современную площадь и фонтан.
Kill Digit
6 часов назад
Это обычная практика, по быстрому разнести пока ни каких окончательных решений не принято, а потом развести руками, что мол случайно поломалось, ковш просто десятки раз упал и всё само сломалось. Сейчас ещё разрушение спишут на ливни и грозы... размыло просто и само обвалилось окончательно...
Ольга Каплина
5 часов назад
вы цепляетесь за свои воспоминания, чаша как чаша, старая и убогая. В моем родном городе были старые фонтаны в виде одуванчиков, сделали поющий фонтан и так красиво стало и никто там не цеплялся за старье.

Стыдно иметь в Зеленограде - московском округе такую убогую площадь, давно уже пора установить современный фонтан.
MaTh MaTh
5 часов назад
Учитывая криворукость нынешних мастеров, вполне верится в "ой случайно поломалось". Хотя, конечно, "заговор тружеников префектуры" против очень ценной (с художественной точки зрения) мозаики в стиле юного Церетели для ностальгирующих граждан представляется более вероятным ;)
Андрей Л*****
2 часа назад
Фонтан-история города. Пришлым этого не понять.Отреставрировать- Да. Уничтожить -НЕТ.
Мы тут жили еще до строительства Зеленограда, так что вы скорее понаехали. Хрущевки тоже часть истории города? Фонтан был типично совко-типовой, на отвяжись для отчетности и уж уникальности в мозаике и особой красоты и близко нет, я вам так же выложу расходящиеся из центра лучи. Вон, каскад в Парке Победы переделали и никто не умер, а тут прям вцепились в этот фонтан.
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