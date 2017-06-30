Разрушения фонтана заметили вечером в четверг. Было ли это начало демонтажа или случайное разрушение, непонятно. Фонтан по-прежнему огорожен и разрушена была небольшая часть бортика.

В департаменте культурного наследия, который рассматривает вопрос о присвоении мозаике в чаше фонтана статуса памятника истории и культуры, сообщили, что официального решения экспертов пока нет. Инспекторы горячей линии департамента обещали разобраться в происшествии.

Утром в пятницу источник Zelenograd.ru в префектуре предположил, что решение уже принято. Возле самого фонтана это подтвердили активистам два человека, которые представились сотрудниками ГУП «Мосремонт» — заказчика работ. Однако документы они не показали, но сказали, что решение по фонтану уже принято, просто «бумага не успела дойти».

Позже заместитель начальника управления ЖКХ префектуры Наталья Грибанова сказала Zelenograd.ru, что фонтан по-прежнему находится под охраной, а разрушение объяснила случайностью. По ее словам, она сообщила о происшествии в департамент капремонта.

Однако активисты, находящиеся на площади, не верят в случайность. «Разрушения чаши фонтана, ну совсем не похожи на случайное повреждение, — пишет Александр Постников. — Пусть представители префектуры лапшу снимут со своих ушей, да и сами не продолжают её вешать».

Активисты вызвали участкового по факту порчи охраняемого объекта. С ним осмотрели стройплощадку, разрушения бортика, пообщались с руководителем рабочих Кареном. Он сообщил, что в четверг вечером из ГУП «Мосремонт» позвонили и сказали начать снос, а в пятницу утром приехал представитель организации, который лично подтвердил, что надо ломать. «Таким образом, — считает один из активистов Алексей Сафронов, — никакого столкновения самосвалов не было».

По факту умышленного причинения вреда охраняемому объекту Сафронов собирается подавать заявление в полицию. «Даже если решение действительно принято, — говорит он, — ребята явно поторопились его исполнять».

Строители заверили, что ломать до понедельника не будут, а если бумага в понедельник не дойдет, то не будут и после.