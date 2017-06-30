Ранее в департаменте говорили, что о необходимости прекратить работы вокруг фонтана предупрежден Стройнадзор, административно-техническая инспекция, Москомархитектура и префектура. Подрядчику, который работает сейчас на площади Юности, выдано предписание приостановить работы рядом с фонтаном.

Сохранить фонтан призывала сотрудница зеленоградского музея Мария Акимова. Именно после её обращения к московским властям на фонтан обратили внимание.

Обращение в департамент зарегистрировано 12 мая. Предельный срок рассмотрения обращения — три месяца. Значит, к 12 августа должно быть принято решение — является зеленоградский фонтан объектом культурного наследия или нет. Возможно, решение уже принято, но официально об этом не сообщалось.

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