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Фонтан на площади Юности начали ломать, несмотря на запрет 30.06.2017 ZELENOGRAD.RU

В четверг вечером оказалась сломана часть чаши фонтана на площади Юности. Там сейчас идет масштабная реконструкция, а на демонтаж фонтана наложен запрет — пока департамент культурного наследия не рассмотрит вопрос о присвоении мозаике в чаше фонтана статуса памятника истории и культуры.

Фото: Zelenograd.ru

Сломана примерно десятая часть края чаши фонтана. Мозаика не повреждена. Возможно, просто случайно задели — вокруг фонтана ведутся работы.

Zelenograd.ru сообщил в департамент культурного наследия о начавшихся работах. В пятницу инспекторы займутся проблемой.

Фото: Zelenograd.ru

Ранее в департаменте говорили, что о необходимости прекратить работы вокруг фонтана предупрежден Стройнадзор, административно-техническая инспекция, Москомархитектура и префектура. Подрядчику, который работает сейчас на площади Юности, выдано предписание приостановить работы рядом с фонтаном.

Сохранить фонтан призывала сотрудница зеленоградского музея Мария Акимова. Именно после её обращения к московским властям на фонтан обратили внимание.

Обращение в департамент зарегистрировано 12 мая. Предельный срок рассмотрения обращения — три месяца. Значит, к 12 августа должно быть принято решение — является зеленоградский фонтан объектом культурного наследия или нет. Возможно, решение уже принято, но официально об этом не сообщалось.

Новость дополняется.

Фото: Zelenograd.ru
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