От того, что к реконструкции площади Юности причастны первые лица московского ЖКХ, зеленоградцы только выиграют.
Подготовительные работы по реконструкции площади Юности — перекладка коммуникаций — плавно перешли в само благоустройство. К середине июня на огороженной забором площади успели сделать две клумбы. При этом исполнитель работ ещё не был определен и деньги на них не выделяли. Вряд ли это была благотворительность.
Теперь стало видно, что все работы на площади Юности так или иначе связаны с АО «Мосводоканал» — компанией, которая поставляет воду для Москвы и принадлежит городу. Работы по перекладке коммуникаций выполнял один из крупных подрядчиков «Мосводоканала» — ООО «Вектор-Ф» (контрактов на 2,8 млрд рублей за последние три года). А основной подряд на благоустройство получило ООО «Диалог», контролируемое сыном гендиректора «Мосводоканала» — Максимом Пономаренко.
Зеленоградская площадь Юности — не единственный случай, когда ООО «Диалог» начинает работы до заключения контракта. Похожая ситуация была с благоустройством Хохловской площади в Москве, сообщил телеканал «Дождь».
Как бы там ни было, для зеленоградцев в этой истории есть плюс. Когда «липовые» аукционы выигрывают компании, связанные с первыми лицами московского ЖКХ, то именно они, лично, а не какое-то ООО с уставным капиталом в 50 тысяч рублей, будут — по «гамбургскому счету» — отвечать за качество работ на одной из главных городских площадей.
Теперь за покосившуюся плитку, засохшие деревья или неработающий фонтан на площади Юности резонно спрашивать с чиновников, вплоть до мэра.
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