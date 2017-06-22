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Реконструкцией площади Юности займется компания сына руководителя «Мосводоканала». Почему это хорошо 22.06.2017 ZELENOGRAD.RU

От того, что к реконструкции площади Юности причастны первые лица московского ЖКХ, зеленоградцы только выиграют.

Подготовительные работы по реконструкции площади Юности — перекладка коммуникаций — плавно перешли в само благоустройство. К середине июня на огороженной забором площади успели сделать две клумбы. При этом исполнитель работ ещё не был определен и деньги на них не выделяли. Вряд ли это была благотворительность.

Фото: Zelenograd.ru

Теперь стало видно, что все работы на площади Юности так или иначе связаны с АО «Мосводоканал» — компанией, которая поставляет воду для Москвы и принадлежит городу. Работы по перекладке коммуникаций выполнял один из крупных подрядчиков «Мосводоканала» — ООО «Вектор-Ф» (контрактов на 2,8 млрд рублей за последние три года). А основной подряд на благоустройство получило ООО «Диалог», контролируемое сыном гендиректора «Мосводоканала» — Максимом Пономаренко.

Зеленоградская площадь Юности — не единственный случай, когда ООО «Диалог» начинает работы до заключения контракта. Похожая ситуация была с благоустройством Хохловской площади в Москве, сообщил телеканал «Дождь».

Как бы там ни было, для зеленоградцев в этой истории есть плюс. Когда «липовые» аукционы выигрывают компании, связанные с первыми лицами московского ЖКХ, то именно они, лично, а не какое-то ООО с уставным капиталом в 50 тысяч рублей, будут — по «гамбургскому счету» — отвечать за качество работ на одной из главных городских площадей.

Теперь за покосившуюся плитку, засохшие деревья или неработающий фонтан на площади Юности резонно спрашивать с чиновников, вплоть до мэра.

Как вы относитесь к тому, что госконтракты получают компании, связанные с чиновниками?
Нормально, лишь бы работу сделали качественно
Плохо, это конфликт интересов и такого быть не должно
Затрудняюсь ответить
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Обсуждение
Max Petrov
1 час назад
Сын полковника спрашивает отца:
- Папа, а я буду лейтенантом?
- Будешь сынок.
- А майором?
- Будешь сынок.
- А полковником, как ты?
- Будешь сынок.
- А генералом буду?
- Нет сынок...
- Почему папа?
- У генерала свои дети есть...
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