Теперь стало видно, что все работы на площади Юности так или иначе связаны с АО «Мосводоканал» — компанией, которая поставляет воду для Москвы и принадлежит городу. Работы по перекладке коммуникаций выполнял один из крупных подрядчиков «Мосводоканала» — ООО «Вектор-Ф» (контрактов на 2,8 млрд рублей за последние три года). А основной подряд на благоустройство получило ООО «Диалог», контролируемое сыном гендиректора «Мосводоканала» — Максимом Пономаренко.

Зеленоградская площадь Юности — не единственный случай, когда ООО «Диалог» начинает работы до заключения контракта. Похожая ситуация была с благоустройством Хохловской площади в Москве, сообщил телеканал «Дождь».

Как бы там ни было, для зеленоградцев в этой истории есть плюс. Когда «липовые» аукционы выигрывают компании, связанные с первыми лицами московского ЖКХ, то именно они, лично, а не какое-то ООО с уставным капиталом в 50 тысяч рублей, будут — по «гамбургскому счету» — отвечать за качество работ на одной из главных городских площадей.

Теперь за покосившуюся плитку, засохшие деревья или неработающий фонтан на площади Юности резонно спрашивать с чиновников, вплоть до мэра.