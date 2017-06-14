Площадь Юности надежно скрыта ограждением от посторонних глаз. Судя по объявлениям, на площади перекладывают водопровод. Однако, если заглянуть за ограждение, видно, что там уже активно идут работы по реконструкции, на которые ещё даже не заключен контракт. Разбираемся, что происходит.
Конкурс на выбор подрядчика «комплексного благоустройства и озеленения» (так официально называются эти работы) пройдет 16 июня. Однако на площади уже сделали две новые клумбы, парапет со стороны улицы Юности и кирпичных башен, подвезли плитку — она лежит в упаковке за забором.
Заказчик благоустройства площади Юности — государственное предприятие «Мосремонт», подведомственное московскому департаменту капитального ремонта. Оно же заказывало проект благоустройство. Вместе с проектом переделка площади оценивается в 370 миллионов рублей.
В смете работ — прокладка кабелей, дождевой канализации, демонтаж фонтана и монтаж нового, замена фонарей, монтаж камер видеонаблюдения, замена дорожного покрытия, парапетов, устройство газонов, высадка новых деревьев, в том числе дорогих пород — липы европейской «Полида» за 42 тысячи рублей штука, ели сербской по 13 тысяч рублей за дерево. Самые крупные статьи расходов — дорожные работы, благоустройство и озеленение, на них выделено 241 миллионов рублей из 360-ти.
В «Мосремонте» Zelenograd.ru сказали, что на площадке работает «Мосводоканал» (перекладка водопровода), а вопрос о фактическом начале работ по благоустройству отказались комментировать.
Начало работ до официального выбора подрядчика - не редкость. Обычно первая реакция на такие случаи - обвинения в коррупции. Однако источник в городской администрации ранее рассказывал Zelenograd.ru, что это связано с устройством системы бюджетного финансирования вообще и таких нестандартных проектов, как площадь Юности в частности.
Немаленькие деньги на реконструкцию площади Юности выделили по сути в виде исключения, чтобы привести её в порядок к 60-летию Зеленограда. Отсюда спешка и с проектом, и с началом работ.
При этом по существующим сейчас в Москве правилам - все работы, связанные с коммуникациями, должны быть выполнены до выхода подрядчика по благоустройству. Поэтому и "Мосводоканал" занялся перекладкой сетей, когда сам проект еще не был разыгран на конкурсе.
На пути властей, желающих сделать площадь «к празднику» появилось неожиданное препятствие — чаша фонтана с мозаикой. Зеленоградские активисты потребовали от департамента культурного наследия сохранить мозаику. В итоге строители пока не трогают фонтан, а эксперты выясняют, является ли он исторической и культурной ценностью. Правда, для этого понадобится еще два месяца, а по графику строительно-монтажные работы на площади Юности должны быть завершены к 25 августа.
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