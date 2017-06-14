Это не коррупция

Начало работ до официального выбора подрядчика - не редкость. Обычно первая реакция на такие случаи - обвинения в коррупции. Однако источник в городской администрации ранее рассказывал Zelenograd.ru, что это связано с устройством системы бюджетного финансирования вообще и таких нестандартных проектов, как площадь Юности в частности.

Немаленькие деньги на реконструкцию площади Юности выделили по сути в виде исключения, чтобы привести её в порядок к 60-летию Зеленограда. Отсюда спешка и с проектом, и с началом работ.

При этом по существующим сейчас в Москве правилам - все работы, связанные с коммуникациями, должны быть выполнены до выхода подрядчика по благоустройству. Поэтому и "Мосводоканал" занялся перекладкой сетей, когда сам проект еще не был разыгран на конкурсе.