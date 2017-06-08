Площадь Юности сейчас перекопана. Это подготовка к её реконструкции, которая предполагает и снос фонтана с заменой его на новый и современный. Однако до решения вопроса о включении фонтана в государственный реестр объектов культурного наследия при проведении строительных, земляных, изыскательских и прочих работ сооружение должно быть сохранено, пояснили Zelenograd.ru в департаменте. Об этом предупреждены Стройнадзор, административно-техническая инспекция, Москомархитектура и префектура. Подрядчику, который работает сейчас на площади Юности, выдано предписание приостановить работы рядом с фонтаном.

Сохранить фонтан призывала сотрудница зеленоградского музея Мария Акимова. Именно после её обращения к московским властям на фонтан обратили внимание.

Определять историко-культурную ценность будут три месяца. Обращение в департамент зарегистрировано 12 мая, значит, к 12 августа должно быть принято решение — является зеленоградский фонтан объектом культурного наследия или нет. На днях определится подрядная организация, которая займется реконструкций площади Юности. По графику строительно-монтажные работы на площади должны быть завершены до 25 августа.