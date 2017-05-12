5. Торговый комплекс — останется

В советские времена с 1972 года в торговом комплексе на площади работал универмаг с отделом спортивных товаров. На втором этаже в том же году открыли ресторан «Русский лес» — сейчас это название кондитерской фабрики. Ресторан работал до начала 2000-х. Днем туда ходили обедать работники «Микрона», вспоминают старожилы, комплексный обед — обильный и вкусный — стоил 1 рубль 10 копеек. Справа в советские времена были кулинария, сберкасса и фотография. Сзади — почта, аптека и парикмахерская. Почтовое отделение закрыли в 2005 году. Времена менялись, но аптека и парикмахерская (теперь салоны красоты) в этом здании оставались неизменно. В 1990-х и 2000-х годах здесь работали супермаркеты Italia и «Магеллан». Продукты в «Италии» были по тем временам необычными и дорогими. Потом арендаторы стали так часто меняться, что сейчас всех и не вспомнишь. Пожалуй, дольше всех в новые времена держится кафе «Ростик'с», он же KFC.