Когда-то площадь Юности была главной площадью Зеленограда. Уже началась масштабная реконструкция, после которой многие детали, знакомые с детства, останутся только в нашей памяти и на фотографиях. Вспоминаем шесть самых узнаваемых элементов площади, которые исчезнут и которые останутся.
Фонтан с чашей и цветной мозаикой признали устаревшим. Его заменят на более современный, плоский — вода будет бить из отверстий, находящихся на одном уровне с поверхностью площади. Зимой на месте фонтана будет каток. В этом сезоне, перед сносом, фонтан даже не стали включать. Теперь в сухую чашу залезают не только дети, но и взрослые — мозаику можно рассмотреть поближе и сфотографировать. Её делали художник Серафим Павловский и его сын Василий. Она не считается охраняемой культурной ценностью, но появились активисты, требующие её каким-то образом сохранить.
Вместо шестиугольных плит появятся асфальт и плитка. Сами по себе эти обычные дорожные плиты ценности не представляют (такие же остались ещё в Южной промзоне, возле «Элмы»). Но вместе с шестиугольным мощением исчезнут и шестиугольные клумбы. Да и вообще композиция площади полностью изменится.
Ходить по парапетам вдоль площади — развлечение нескольких поколений юных зеленоградцев на протяжении 45 лет. На них собирались школьники и студенты. Между прочим, вечерние гуляния по площади не поощрялись — в школе ругали, если узнавали. В парапете тоже нет никакой культурной ценности, его даже разбирать начали в первую очередь, но ностальгирующие сотрудники Zelenograd.ru взяли булыжник на память.
Здание кинотеатра на площади Юности построили 51 год назад, но кино в нем не показывают уже четыре года — убыточно. Теперь, чтобы окупать затраты на содержание здания, в бывшем кинотеатре проводят ярмарки. Но само здание пока сохраняется, хотя были попытки его продать и перестроить в большой торгово-развлекательный центр. То ли покупателей не находится, то ли — ходят такие слухи — зеленоградские власти блокируют эти попытки. Об истории создания «Электрона» нам рассказал его архитектор Юрий Гнедовский.
В советские времена с 1972 года в торговом комплексе на площади работал универмаг с отделом спортивных товаров. На втором этаже в том же году открыли ресторан «Русский лес» — сейчас это название кондитерской фабрики. Ресторан работал до начала 2000-х. Днем туда ходили обедать работники «Микрона», вспоминают старожилы, комплексный обед — обильный и вкусный — стоил 1 рубль 10 копеек. Справа в советские времена были кулинария, сберкасса и фотография. Сзади — почта, аптека и парикмахерская. Почтовое отделение закрыли в 2005 году. Времена менялись, но аптека и парикмахерская (теперь салоны красоты) в этом здании оставались неизменно. В 1990-х и 2000-х годах здесь работали супермаркеты Italia и «Магеллан». Продукты в «Италии» были по тем временам необычными и дорогими. Потом арендаторы стали так часто меняться, что сейчас всех и не вспомнишь. Пожалуй, дольше всех в новые времена держится кафе «Ростик'с», он же KFC.
Мозаику на здании бывшего «Русского леса» в 2008 году внесли в реестр культурных ценностей регионального значения — теперь она под охраной государства. Как рассказал нам ее автор Евгений Аблин, хотелось сделать не просто мозаику, а некую живую форму, бионическую структуру. Делали ее из отходов гранита холодных цветов, а золотистые элементы на мозаике Аблин называет живчиками и сперматозоидами.
Сейчас огорожена центральная часть площади Юности, мостовую ломают — здесь перекладывают коммуникации. На ремонт самой площади из городского бюджета выделили более 300 миллионов рублей. В конце мая на конкурсе выберут подрядчика, который и займётся ремонтом. Работы планируют закончить до конца года.
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений